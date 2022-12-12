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Льготы в детском саду – кому положены и как воспользоваться

Льготы в детском саду – кому положены и как воспользоваться - РИА Новости Крым, 12.12.2022

Льготы в детском саду – кому положены и как воспользоваться

На "Госуслугах" можно использовать пять льгот при оформлении ребенка в детский сад. Это преимущество при зачислении, контроль питания, компенсация части... РИА Новости Крым, 12.12.2022

2022-12-12T07:43

2022-12-12T07:43

2022-12-12T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. На "Госуслугах" можно использовать пять льгот при оформлении ребенка в детский сад. Это преимущество при зачислении, контроль питания, компенсация части родительской платы за отсутствие мест в дошкольном учреждении, и освобождение от платы за присмотр и уход за ребенком. Все льготы перечислил "АиФ".Преимущества и очередностьВнеочередное право на зачисление есть у детей судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета и людей, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС.Первоочередное право на зачисление есть у детей-инвалидов и детей военнослужащих, сотрудников полиции, многодетных родителей и родителей с инвалидностью. Эта же льгота распространяется на сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Федеральной службы судебных приставов (ФССП), Федеральной таможенной службы (ФТС) и противопожарной службы (МЧС).Также преимущественное право на зачисление есть у тех детей, чьи братья и сестры уже ходят в этот детский сад.Оплата и компенсацииЧто касается компенсации, то на федеральном уровне предусмотрено возвращение части так называемой родительской платы. Она вносится за то, что за ребенком в детском саду ухаживают и присматривают. При этом размер компенсации зависит от количества детей в семье.Размер компенсации на первого ребенка составит 20%; на второго ребенка — не менее 50%; на третьего и последующего ребенка — 70%.На региональном уровне возможны дополнительные бонусы малообеспеченным, неполным и многодетным семьям.Полностью освобождаются от платы за детский сад дети-инвалиды и сироты, оставшиеся без попечения родителей, с туберкулезной интоксикацией.Ежемесячная компенсация за отсутствие места в детском саду возможна, если она предусмотрена региональными властями, федерального закона на этот счет нет. Размер ежемесячной компенсации также определяют регион.Льготы можно получить через МФЦ, обратившись в само дошкольное учреждение и в органы соцзащиты, либо на региональный портал "Госуслуг".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму дети перечислили "минусы" в школьном питанииВ Крыму на карантин закрыты десятки классов и групп в садахВ Севастополе не все школьники из Херсонщины идут учиться

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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