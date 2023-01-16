Власти пояснили ситуацию с подвозом детей в сад в Джанкойском районе
В администрации Джанкойского района прокомментировали ситуацию с подвозом 70 детей в сад
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкВ администрации Джанкойского района прокомментировали ситуацию с подвозом 70 детей в сад
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко объяснила отсутствие организованного подвоза детей в детский сад из села Стальное в соседний населенный пункт. По ее словам, причина – в отсутствии водителя.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в селе Стальное более чем 70 детей и их родители вынуждены добираться в сад, который находится в другом населенном пункте, самостоятельно из-за отсутствия организованного подвоза. На сообщение отреагировала прокуратура Крыма, объявив о проверке исполнения требований законодательства об образовании в части обеспечения прав детей дошкольного возраста.
"Проблема с подвозом детей действительно имеется в связи с вакансией водителей на подвоз обучающихся", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Федоренко, администрация школы делает все возможное, чтобы закрыть вакансию, и подвоз возобновится, как только на работу примут еще одного водителя. Она заверила, что взяла решение этого вопроса на постоянный контроль.
"Мы продумали и меры материальной заинтересованности водителей. В учреждении устанавливают доплаты за расширение зоны обслуживания и за классность. На сегодняшний день можно сказать, что подвоз детей возобновится после приема на работу в МОУ "Стальновская школа" еще одного водителя", - указала Федоренко.
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