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Власти пояснили ситуацию с подвозом детей в сад в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Власти пояснили ситуацию с подвозом детей в сад в Джанкойском районе
Власти пояснили ситуацию с подвозом детей в сад в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Власти пояснили ситуацию с подвозом детей в сад в Джанкойском районе
Глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко объяснила отсутствие организованного подвоза детей в детский сад из села Стальное в соседний... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T19:54
2023-01-16T19:54
крым
джанкой
прокуратура республики крым
общество
образование в крыму и севастополе
новости крыма
инна федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко объяснила отсутствие организованного подвоза детей в детский сад из села Стальное в соседний населенный пункт. По ее словам, причина – в отсутствии водителя.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в селе Стальное более чем 70 детей и их родители вынуждены добираться в сад, который находится в другом населенном пункте, самостоятельно из-за отсутствия организованного подвоза. На сообщение отреагировала прокуратура Крыма, объявив о проверке исполнения требований законодательства об образовании в части обеспечения прав детей дошкольного возраста. "Проблема с подвозом детей действительно имеется в связи с вакансией водителей на подвоз обучающихся", - написала она в своем Telegram-канале.По словам Федоренко, администрация школы делает все возможное, чтобы закрыть вакансию, и подвоз возобновится, как только на работу примут еще одного водителя. Она заверила, что взяла решение этого вопроса на постоянный контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе нарушили права детей - разбирается прокуратураМуниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусовСевастополь до конца года получит новые школьные автобусы
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, джанкой, прокуратура республики крым, общество, образование в крыму и севастополе, новости крыма, инна федоренко
Власти пояснили ситуацию с подвозом детей в сад в Джанкойском районе

В администрации Джанкойского района прокомментировали ситуацию с подвозом 70 детей в сад

19:54 16.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкВ администрации Джанкойского района прокомментировали ситуацию с подвозом 70 детей в сад
В администрации Джанкойского района прокомментировали ситуацию с подвозом 70 детей в сад - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко объяснила отсутствие организованного подвоза детей в детский сад из села Стальное в соседний населенный пункт. По ее словам, причина – в отсутствии водителя.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в селе Стальное более чем 70 детей и их родители вынуждены добираться в сад, который находится в другом населенном пункте, самостоятельно из-за отсутствия организованного подвоза. На сообщение отреагировала прокуратура Крыма, объявив о проверке исполнения требований законодательства об образовании в части обеспечения прав детей дошкольного возраста.
"Проблема с подвозом детей действительно имеется в связи с вакансией водителей на подвоз обучающихся", - написала она в своем Telegram-канале.
По словам Федоренко, администрация школы делает все возможное, чтобы закрыть вакансию, и подвоз возобновится, как только на работу примут еще одного водителя. Она заверила, что взяла решение этого вопроса на постоянный контроль.
"Мы продумали и меры материальной заинтересованности водителей. В учреждении устанавливают доплаты за расширение зоны обслуживания и за классность. На сегодняшний день можно сказать, что подвоз детей возобновится после приема на работу в МОУ "Стальновская школа" еще одного водителя", - указала Федоренко.
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КрымДжанкойПрокуратура Республики КрымОбществоОбразование в Крыму и СевастополеНовости КрымаИнна Федоренко
 
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19:54Власти пояснили ситуацию с подвозом детей в сад в Джанкойском районе
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