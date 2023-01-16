https://crimea.ria.ru/20230116/vlasti-poyasnili-situatsiyu-s-podvozom-detey-v-sad-v-dzhankoyskom-rayone-1126423433.html

Власти пояснили ситуацию с подвозом детей в сад в Джанкойском районе

Власти пояснили ситуацию с подвозом детей в сад в Джанкойском районе - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Власти пояснили ситуацию с подвозом детей в сад в Джанкойском районе

Глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко объяснила отсутствие организованного подвоза детей в детский сад из села Стальное в соседний... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T19:54

2023-01-16T19:54

2023-01-16T19:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Глава администрации Джанкойского района Крыма Инна Федоренко объяснила отсутствие организованного подвоза детей в детский сад из села Стальное в соседний населенный пункт. По ее словам, причина – в отсутствии водителя.Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в селе Стальное более чем 70 детей и их родители вынуждены добираться в сад, который находится в другом населенном пункте, самостоятельно из-за отсутствия организованного подвоза. На сообщение отреагировала прокуратура Крыма, объявив о проверке исполнения требований законодательства об образовании в части обеспечения прав детей дошкольного возраста. "Проблема с подвозом детей действительно имеется в связи с вакансией водителей на подвоз обучающихся", - написала она в своем Telegram-канале.По словам Федоренко, администрация школы делает все возможное, чтобы закрыть вакансию, и подвоз возобновится, как только на работу примут еще одного водителя. Она заверила, что взяла решение этого вопроса на постоянный контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе нарушили права детей - разбирается прокуратураМуниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусовСевастополь до конца года получит новые школьные автобусы

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2023

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