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В Джанкойском районе нарушили права детей - разбирается прокуратура - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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В Джанкойском районе нарушили права детей - разбирается прокуратура
В Джанкойском районе нарушили права детей - разбирается прокуратура - РИА Новости Крым, 16.01.2023
В Джанкойском районе нарушили права детей - разбирается прокуратура
Прокуратура Крыма проверяет сообщение о нарушении прав детей в Джанкойском районе, которым не был обеспечен подвоз в детский сад в соседний населенный пункт. Об РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T15:53
2023-01-16T15:57
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверяет сообщение о нарушении прав детей в Джанкойском районе, которым не был обеспечен подвоз в детский сад в соседний населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Соответствующая информация появилась в социальных сетях. Сообщается, что более чем 70 детей и их родители вынуждены добираться в сад, который находится в другом населенном пункте, самостоятельно из-за отсутствия организованного подвоза к образовательному учреждению.По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в целях создания безопасных условий для перевозки детей и недопущения случаев причинения вреда их жизни и здоровью.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит "Демография" в Крыму – итоги реализации нацпроектаМуниципалитеты Крыма получили 55 новых школьных автобусовСевастополь до конца года получит новые школьные автобусы
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крым, джанкой, общество, прокуратура республики крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе
В Джанкойском районе нарушили права детей - разбирается прокуратура

Прокуратура разбирается в нарушении права детей на подвоз к детсаду в Джанкойской районе

15:53 16.01.2023 (обновлено: 15:57 16.01.2023)
 
© Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПрокуратура Крыма проверит сообщение о нарушении права детей на подвоз к детсаду в Джанкое
Прокуратура Крыма проверит сообщение о нарушении права детей на подвоз к детсаду в Джанкое
© Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма проверяет сообщение о нарушении прав детей в Джанкойском районе, которым не был обеспечен подвоз в детский сад в соседний населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Соответствующая информация появилась в социальных сетях. Сообщается, что более чем 70 детей и их родители вынуждены добираться в сад, который находится в другом населенном пункте, самостоятельно из-за отсутствия организованного подвоза к образовательному учреждению.
"В настоящее время прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства об образовании в части обеспечения прав детей дошкольного возраста на осуществление подвоза в дошкольное образовательное учреждение", - сказано в сообщении.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в целях создания безопасных условий для перевозки детей и недопущения случаев причинения вреда их жизни и здоровью.
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