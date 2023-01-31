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Где на Крымском полуострове самые длинные очереди в детские сады - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Где на Крымском полуострове самые длинные очереди в детские сады
Где на Крымском полуострове самые длинные очереди в детские сады - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Где на Крымском полуострове самые длинные очереди в детские сады
В Крыму чуть более 1,7 тысячи детей ждут очереди в детские сады. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T18:06
2023-01-31T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Крыму чуть более 1,7 тысячи детей ждут очереди в детские сады. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.Почти все дети дошкольного возраста в Крыму обеспечены местами в детсадах. По данным министерства, на 30 января 2023 года это 99% старших дошкольников и 88% – в ясельном возрасте, то есть до трех лет."На очереди в детские сады стоят 1 737 человек, из них 1 061 ребенок – ясельного возраста", – сообщили в ведомстве.В министерстве также подчеркнули, что в 22 из 25 регионов республики обеспечено 100% доступности дошкольного образования. Очереди нет.Очереди в детсады в СевастополеВ департаменте образования Севастополя заверили, что очереди в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет в городе нет. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет насчитывает 6 226 человек.То есть актуальный спрос для младшей ясельной группы – от 2 месяцев до 1,5 лет – в Севастополе составляет 15 человек, от 1,5 до 3 лет – 266 человек, подчеркнули в ведомстве.В начале января глава РК Сергей Аксенов заявил, что в 18 регионах Крыма уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет составил 100%. Еще в семи регионах республики этот показатель превысил 90%.В прошлом году на базе образовательных организаций, по заявлению профильного министерства, для детей дошкольного возраста было дополнительно создано более 2,4 тысяч мест. В текущем году запланирован ввод 46 объектов дошкольного образования, что позволит создать еще более 9,3 тысяч мест.Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что более 1,6 тысяч дошколят крымской столицы продолжают ожидать своей очереди в детские сады.Читайте также на РИА Новости Крым:Льготы в детском саду – кому положены и как воспользоватьсяПропуская боль через себя: кто в Крыму работает с особенными детьмиЧерез тернии в садик: ситуация с подвозом детей на Севере Крыма
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Где на Крымском полуострове самые длинные очереди в детские сады

Кто на очереди: сколько детей в Крыму и Севастополе ждут мест в детские сады

18:06 31.01.2023
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкРабота дежурного детского сада в Иванове
Работа дежурного детского сада в Иванове - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. В Крыму чуть более 1,7 тысячи детей ждут очереди в детские сады. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.
Почти все дети дошкольного возраста в Крыму обеспечены местами в детсадах. По данным министерства, на 30 января 2023 года это 99% старших дошкольников и 88% – в ясельном возрасте, то есть до трех лет.
"На очереди в детские сады стоят 1 737 человек, из них 1 061 ребенок – ясельного возраста", – сообщили в ведомстве.
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В министерстве также подчеркнули, что в 22 из 25 регионов республики обеспечено 100% доступности дошкольного образования. Очереди нет.
"В трех регионах доступность дошкольного образования составляет: Евпатория – 98%; Керчь – 98%, Симферополь – 92%", – назвали в министерстве цифры по городам.

Очереди в детсады в Севастополе

В департаменте образования Севастополя заверили, что очереди в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет в городе нет. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет насчитывает 6 226 человек.
"Из этого числа 3 546 детей в возрасте до 1,5 лет, от полутора до трех лет – 2 680 человек. При этом только 281 ребенок готов идти в сад немедленно, остальных родители планируют отдать в сады в 2024, 2025 и последующих годах", - сообщили в департаменте.
То есть актуальный спрос для младшей ясельной группы – от 2 месяцев до 1,5 лет – в Севастополе составляет 15 человек, от 1,5 до 3 лет – 266 человек, подчеркнули в ведомстве.
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В начале января глава РК Сергей Аксенов заявил, что в 18 регионах Крыма уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до семи лет составил 100%. Еще в семи регионах республики этот показатель превысил 90%.
В прошлом году на базе образовательных организаций, по заявлению профильного министерства, для детей дошкольного возраста было дополнительно создано более 2,4 тысяч мест. В текущем году запланирован ввод 46 объектов дошкольного образования, что позволит создать еще более 9,3 тысяч мест.
Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев сообщил, что более 1,6 тысяч дошколят крымской столицы продолжают ожидать своей очереди в детские сады.
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