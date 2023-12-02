Новый детский сад на 260 мест в Приморском: как идет строительство
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой КрымаНовый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
СИМЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Новый детский сад на 260 мест практически достроен в феодосийском поселке Приморском, сообщает Минстрой республики Крым.
"Строительство образовательного дошкольного учреждения, рассчитанного на 260 воспитанников, завершается в поселке Приморский городского округа Феодосия", – сказано в Telegram-канале ведомства.
Сейчас рабочие благоустраивают территорию, устраивают подъездные пути и парковки. По данным министерства, площадь помещений нового сада составляет почти 5 тыс. "квадратов", учреждение рассчитано на 14 групп и примет детей от года до 7 лет.
"Каждое групповое помещение состоит из игровой, спальни, раздевальной, буфета и туалетной комнаты. Кроме того, в детском саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, кружковая, пищеблок, медицинский кабинет, помещение охраны и пожарный пост", – перечислили в Минстрое.
Строительство сада ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что очереди в детские сады полуострова почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%. Также сообщалось, что Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики. Эти средства будут направлены на строительство 16 дошкольных учреждений.
© Минстрой КрымаНовый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
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Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаНовый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
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Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаНовый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
3 из 3
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
1 из 3
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
2 из 3
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
3 из 3
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
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