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Новый детский сад на 260 мест в Приморском: как идет строительство - РИА Новости Крым, 02.12.2023
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Новый детский сад на 260 мест в Приморском: как идет строительство
Новый детский сад на 260 мест в Приморском: как идет строительство - РИА Новости Крым, 02.12.2023
Новый детский сад на 260 мест в Приморском: как идет строительство
Новый детский сад на 260 мест практически достроен в феодосийском поселке Приморском, сообщает Минстрой республики Крым. РИА Новости Крым, 02.12.2023
2023-12-02T08:13
2023-12-02T08:13
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
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СИМЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Новый детский сад на 260 мест практически достроен в феодосийском поселке Приморском, сообщает Минстрой республики Крым.Сейчас рабочие благоустраивают территорию, устраивают подъездные пути и парковки. По данным министерства, площадь помещений нового сада составляет почти 5 тыс. "квадратов", учреждение рассчитано на 14 групп и примет детей от года до 7 лет.Строительство сада ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя.В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что очереди в детские сады полуострова почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%. Также сообщалось, что Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики. Эти средства будут направлены на строительство 16 дошкольных учреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работыВ Евпатории завершают строительство нового детсадаКогда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады
https://crimea.ria.ru/20230928/v-krymu-s-2014-goda-v-doshkolnoe-obrazovanie-vlozheno-svyshe-61-mlrd-rubley-1131697664.html
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министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), феодосия, новости крыма, крым, строительство, детский сад, дети, общество
Новый детский сад на 260 мест в Приморском: как идет строительство

Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия

08:13 02.12.2023
 
© Минстрой КрымаНовый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
Читать в
СИМЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Новый детский сад на 260 мест практически достроен в феодосийском поселке Приморском, сообщает Минстрой республики Крым.

"Строительство образовательного дошкольного учреждения, рассчитанного на 260 воспитанников, завершается в поселке Приморский городского округа Феодосия", – сказано в Telegram-канале ведомства.

Сейчас рабочие благоустраивают территорию, устраивают подъездные пути и парковки. По данным министерства, площадь помещений нового сада составляет почти 5 тыс. "квадратов", учреждение рассчитано на 14 групп и примет детей от года до 7 лет.

"Каждое групповое помещение состоит из игровой, спальни, раздевальной, буфета и туалетной комнаты. Кроме того, в детском саду оборудованы спортивный и музыкальный залы, кружковая, пищеблок, медицинский кабинет, помещение охраны и пожарный пост", – перечислили в Минстрое.

Строительство сада ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что очереди в детские сады полуострова почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%. Также сообщалось, что Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики. Эти средства будут направлены на строительство 16 дошкольных учреждений.
© Минстрой КрымаНовый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
1 из 3
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаНовый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
2 из 3
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаНовый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
3 из 3
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
1 из 3
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
2 из 3
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
3 из 3
Новый детский сад на 260 мест строится в поселке Приморском городского округа Феодосия
© Минстрой Крыма
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