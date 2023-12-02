https://crimea.ria.ru/20231202/novyy-detskiy-sad-na-260-mest-v-primorskom-kak-idet-stroitelstvo-1133252438.html

Новый детский сад на 260 мест в Приморском: как идет строительство

Новый детский сад на 260 мест в Приморском: как идет строительство - РИА Новости Крым, 02.12.2023

Новый детский сад на 260 мест в Приморском: как идет строительство

Новый детский сад на 260 мест практически достроен в феодосийском поселке Приморском, сообщает Минстрой республики Крым. РИА Новости Крым, 02.12.2023

2023-12-02T08:13

2023-12-02T08:13

2023-12-02T08:13

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

феодосия

новости крыма

крым

строительство

детский сад

дети

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/01/1133254697_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_c609a4d8c721e123b336073cf06ec455.jpg

СИМЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Новый детский сад на 260 мест практически достроен в феодосийском поселке Приморском, сообщает Минстрой республики Крым.Сейчас рабочие благоустраивают территорию, устраивают подъездные пути и парковки. По данным министерства, площадь помещений нового сада составляет почти 5 тыс. "квадратов", учреждение рассчитано на 14 групп и примет детей от года до 7 лет.Строительство сада ведется по программе Социально-экономического развития Крыма и Севастополя.В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что очереди в детские сады полуострова почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%. Также сообщалось, что Крым получит дополнительные 1,8 млрд рублей на достройку детских садов в разных городах республики. Эти средства будут направлены на строительство 16 дошкольных учреждений.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работыВ Евпатории завершают строительство нового детсадаКогда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады

https://crimea.ria.ru/20230928/v-krymu-s-2014-goda-v-doshkolnoe-obrazovanie-vlozheno-svyshe-61-mlrd-rubley-1131697664.html

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), феодосия, новости крыма, крым, строительство, детский сад, дети, общество