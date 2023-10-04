https://crimea.ria.ru/20231004/kogda-v-krymu-likvidiruyut-ocheredi-v-yasli-i-detskie-sady-1131837400.html
Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады
Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады
Очереди в ясельные группы Крыма будут полностью ликвидированы к середине 2025 года. Об этом в среду сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T12:04
2023-10-04T12:04
2023-10-04T12:07
сергей аксенов
образование в крыму и севастополе
детский сад
новости
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/04/1131837511_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_90df9f08f26ac098e403092ceea7e0e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Очереди в ясельные группы Крыма будут полностью ликвидированы к середине 2025 года. Об этом в среду сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов.Он также напомнил, что на сегодняшний день в Крыму в очереди стоят 1300 детей. До конца года очередь детей от 3 до 7 лет должна быть полностью закрыта.Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что доступность дошкольных учреждений Крыма превысила 97%, а очереди в детские сады почти полностью ликвидированы. В конце августа в управлении образования администрации Ленинского района Крыма сообщали, что очереди в детские сады ждут родители более чем 170 детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышейБолее 400 детей в Керчи получат места в новых садикахКрым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/04/1131837511_96:0:1160:798_1920x0_80_0_0_8626e6fcc674541df95b008e345e4865.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, детский сад, новости, новости крыма, крым
Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады
Аксенов: очереди в ясельные группы Крыма будут ликвидированы в середине 2025 года
12:04 04.10.2023 (обновлено: 12:07 04.10.2023)