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Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады - РИА Новости Крым, 04.10.2023
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Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады
Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады - РИА Новости Крым, 04.10.2023
Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады
Очереди в ясельные группы Крыма будут полностью ликвидированы к середине 2025 года. Об этом в среду сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.10.2023
2023-10-04T12:04
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образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Очереди в ясельные группы Крыма будут полностью ликвидированы к середине 2025 года. Об этом в среду сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов.Он также напомнил, что на сегодняшний день в Крыму в очереди стоят 1300 детей. До конца года очередь детей от 3 до 7 лет должна быть полностью закрыта.Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что доступность дошкольных учреждений Крыма превысила 97%, а очереди в детские сады почти полностью ликвидированы. В конце августа в управлении образования администрации Ленинского района Крыма сообщали, что очереди в детские сады ждут родители более чем 170 детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышейБолее 400 детей в Керчи получат места в новых садикахКрым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов
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сергей аксенов, образование в крыму и севастополе, детский сад, новости, новости крыма, крым
Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады

Аксенов: очереди в ясельные группы Крыма будут ликвидированы в середине 2025 года

12:04 04.10.2023 (обновлено: 12:07 04.10.2023)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов в детском саду
Сергей Аксенов в детском саду
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Очереди в ясельные группы Крыма будут полностью ликвидированы к середине 2025 года. Об этом в среду сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов.
"Очереди в ясельные группы будут ликвидированы в конце 2024 года, максимально в середине 2025 года", – сказала Аксенов. Он пояснил, что стройки – дело не предсказуемое и давать гарантии за строителей иногда неблагодарное дело.
Он также напомнил, что на сегодняшний день в Крыму в очереди стоят 1300 детей. До конца года очередь детей от 3 до 7 лет должна быть полностью закрыта.
Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что доступность дошкольных учреждений Крыма превысила 97%, а очереди в детские сады почти полностью ликвидированы. В конце августа в управлении образования администрации Ленинского района Крыма сообщали, что очереди в детские сады ждут родители более чем 170 детей.
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