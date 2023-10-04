https://crimea.ria.ru/20231004/kogda-v-krymu-likvidiruyut-ocheredi-v-yasli-i-detskie-sady-1131837400.html

Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады

Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады - РИА Новости Крым, 04.10.2023

Когда в Крыму ликвидируют очереди в ясли и детские сады

Очереди в ясельные группы Крыма будут полностью ликвидированы к середине 2025 года. Об этом в среду сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 04.10.2023

2023-10-04T12:04

2023-10-04T12:04

2023-10-04T12:07

сергей аксенов

образование в крыму и севастополе

детский сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Очереди в ясельные группы Крыма будут полностью ликвидированы к середине 2025 года. Об этом в среду сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов.Он также напомнил, что на сегодняшний день в Крыму в очереди стоят 1300 детей. До конца года очередь детей от 3 до 7 лет должна быть полностью закрыта.Ранее глава РК Сергей Аксенов заявил, что доступность дошкольных учреждений Крыма превысила 97%, а очереди в детские сады почти полностью ликвидированы. В конце августа в управлении образования администрации Ленинского района Крыма сообщали, что очереди в детские сады ждут родители более чем 170 детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышейБолее 400 детей в Керчи получат места в новых садикахКрым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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