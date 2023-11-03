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На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы
На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы - РИА Новости Крым, 03.11.2023
На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы
Новые детские сады появятся в Джанкое и селе Победное Джанкойского района Крыма. О ходе их строительства рассказал председатель Совета министров республики Юрий РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T06:44
2023-11-03T06:44
джанкойский район
джанкой
новости крыма
крым
юрий гоцанюк
строительство
детский сад
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Новые детские сады появятся в Джанкое и селе Победное Джанкойского района Крыма. О ходе их строительства рассказал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, в городе демонтировано старое здание и возведен монолитный каркас нового помещения, а также готовы стены, перегородки, кровля, внутренние инженерные сети. Строители продолжают шпатлевать и красить стены, заниматься их облицовкой, а также укладывать плитку на полу. Проводятся электромонтажные работы. Строительная готовность объекта составляет 60%.В здании будущего детского сада в селе Победное выполнены работы по фасаду и внутренним инженерным сетям, установлены окна. Сейчас занимаются штукатуркой стен коридоров и холла, монтажом слаботочной системы, устройством вентилируемого фасада и наружными инженерными сетями.В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что очереди в детские сады полуострова почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышейКрым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадовБолее 400 детей в Керчи получат места в новых садиках
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джанкойский район, джанкой, новости крыма, крым, юрий гоцанюк, строительство, детский сад, общество
На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы

Новые детские сады строят в Джанкое и селе Победное

06:44 03.11.2023
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаВ Джанкойском районе появятся новые детские сады
В Джанкойском районе появятся новые детские сады
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Новые детские сады появятся в Джанкое и селе Победное Джанкойского района Крыма. О ходе их строительства рассказал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"В Джанкое идет строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест по улице Московской. В селе Победное Джанкойского района на улице Победы, 32а, строится дошкольная образовательная организация на 150 мест", – написал он в Telegram-канале.

По словам Гоцанюка, в городе демонтировано старое здание и возведен монолитный каркас нового помещения, а также готовы стены, перегородки, кровля, внутренние инженерные сети. Строители продолжают шпатлевать и красить стены, заниматься их облицовкой, а также укладывать плитку на полу. Проводятся электромонтажные работы. Строительная готовность объекта составляет 60%.
В здании будущего детского сада в селе Победное выполнены работы по фасаду и внутренним инженерным сетям, установлены окна. Сейчас занимаются штукатуркой стен коридоров и холла, монтажом слаботочной системы, устройством вентилируемого фасада и наружными инженерными сетями.
В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что очереди в детские сады полуострова почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%.
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