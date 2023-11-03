https://crimea.ria.ru/20231103/na-severe-kryma-stroyat-novye-detsady-na-kakom-etape-raboty-1132527148.html

На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы

На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы - РИА Новости Крым, 03.11.2023

На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы

Новые детские сады появятся в Джанкое и селе Победное Джанкойского района Крыма. О ходе их строительства рассказал председатель Совета министров республики Юрий РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T06:44

2023-11-03T06:44

2023-11-03T06:44

джанкойский район

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юрий гоцанюк

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детский сад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Новые детские сады появятся в Джанкое и селе Победное Джанкойского района Крыма. О ходе их строительства рассказал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, в городе демонтировано старое здание и возведен монолитный каркас нового помещения, а также готовы стены, перегородки, кровля, внутренние инженерные сети. Строители продолжают шпатлевать и красить стены, заниматься их облицовкой, а также укладывать плитку на полу. Проводятся электромонтажные работы. Строительная готовность объекта составляет 60%.В здании будущего детского сада в селе Победное выполнены работы по фасаду и внутренним инженерным сетям, установлены окна. Сейчас занимаются штукатуркой стен коридоров и холла, монтажом слаботочной системы, устройством вентилируемого фасада и наружными инженерными сетями.В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что очереди в детские сады полуострова почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышейКрым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадовБолее 400 детей в Керчи получат места в новых садиках

https://crimea.ria.ru/20231011/v-evpatorii-zavershayut-stroitelstvo-novogo-detsada-1131985953.html

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