https://crimea.ria.ru/20231103/na-severe-kryma-stroyat-novye-detsady-na-kakom-etape-raboty-1132527148.html
На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы
На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы - РИА Новости Крым, 03.11.2023
На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы
Новые детские сады появятся в Джанкое и селе Победное Джанкойского района Крыма. О ходе их строительства рассказал председатель Совета министров республики Юрий РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T06:44
2023-11-03T06:44
2023-11-03T06:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Новые детские сады появятся в Джанкое и селе Победное Джанкойского района Крыма. О ходе их строительства рассказал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, в городе демонтировано старое здание и возведен монолитный каркас нового помещения, а также готовы стены, перегородки, кровля, внутренние инженерные сети. Строители продолжают шпатлевать и красить стены, заниматься их облицовкой, а также укладывать плитку на полу. Проводятся электромонтажные работы. Строительная готовность объекта составляет 60%.В здании будущего детского сада в селе Победное выполнены работы по фасаду и внутренним инженерным сетям, установлены окна. Сейчас занимаются штукатуркой стен коридоров и холла, монтажом слаботочной системы, устройством вентилируемого фасада и наружными инженерными сетями.В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что очереди в детские сады полуострова почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь в детсады Симферополя составляет больше тысячи малышейКрым получит 1,8 млрд на строительство новых детсадовБолее 400 детей в Керчи получат места в новых садиках
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джанкойский район, джанкой, новости крыма, крым, юрий гоцанюк, строительство, детский сад, общество
На севере Крыма строят новые детсады: на каком этапе работы
Новые детские сады строят в Джанкое и селе Победное
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Новые детские сады появятся в Джанкое и селе Победное Джанкойского района Крыма. О ходе их строительства рассказал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В Джанкое идет строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест по улице Московской. В селе Победное Джанкойского района на улице Победы, 32а, строится дошкольная образовательная организация на 150 мест", – написал он в Telegram-канале.
По словам Гоцанюка, в городе демонтировано старое здание и возведен монолитный каркас нового помещения, а также готовы стены, перегородки, кровля, внутренние инженерные сети. Строители продолжают шпатлевать и красить стены, заниматься их облицовкой, а также укладывать плитку на полу. Проводятся электромонтажные работы. Строительная готовность объекта составляет 60%.
В здании будущего детского сада в селе Победное выполнены работы по фасаду и внутренним инженерным сетям, установлены окна. Сейчас занимаются штукатуркой стен коридоров и холла, монтажом слаботочной системы, устройством вентилируемого фасада и наружными инженерными сетями.
В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов заявлял
, что очереди в детские сады полуострова почти полностью ликвидированы: доступность дошкольных учреждений превысила 97%.
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