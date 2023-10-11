https://crimea.ria.ru/20231011/v-evpatorii-zavershayut-stroitelstvo-novogo-detsada-1131985953.html

В Евпатории завершают строительство нового детсада

В Евпатории завершают строительство нового детсада - РИА Новости Крым, 11.10.2023

В Евпатории завершают строительство нового детсада

Строительная готовность нового детского сада, который появится в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории, на сегодня составляет 90%. Об этом со ссылкой на данные... РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T07:17

2023-10-11T07:17

2023-10-11T07:17

юрий гоцанюк

новости крыма

евпатория

крым

детский сад

строительство

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

госпрограмма социально-экономического развития крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Строительная готовность нового детского сада, который появится в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории, на сегодня составляет 90%. Об этом со ссылкой на данные Минстроя РК сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Строительство детсада в Евпатории ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Вместе с ним в микрорайоне Исмаил-Бей возводится также общеобразовательная школа. Ее строительство, как недавно выяснилось, сдвинулось на 2025 год, готовность объекта по состоянию на сегодня – 38%.Ранее глава Совмина РК рассказал о ходе строительства многоквартирного дома и детсада в курортном поселке Приморском под Феодосией.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один новый детский сад открыли в Джанкойском районеОт Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогу"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль

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юрий гоцанюк, новости крыма, евпатория, крым, детский сад, строительство, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), госпрограмма социально-экономического развития крыма