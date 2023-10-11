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В Евпатории завершают строительство нового детсада - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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В Евпатории завершают строительство нового детсада
В Евпатории завершают строительство нового детсада - РИА Новости Крым, 11.10.2023
В Евпатории завершают строительство нового детсада
Строительная готовность нового детского сада, который появится в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории, на сегодня составляет 90%. Об этом со ссылкой на данные... РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T07:17
2023-10-11T07:17
юрий гоцанюк
новости крыма
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детский сад
строительство
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Строительная готовность нового детского сада, который появится в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории, на сегодня составляет 90%. Об этом со ссылкой на данные Минстроя РК сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Строительство детсада в Евпатории ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Вместе с ним в микрорайоне Исмаил-Бей возводится также общеобразовательная школа. Ее строительство, как недавно выяснилось, сдвинулось на 2025 год, готовность объекта по состоянию на сегодня – 38%.Ранее глава Совмина РК рассказал о ходе строительства многоквартирного дома и детсада в курортном поселке Приморском под Феодосией.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще один новый детский сад открыли в Джанкойском районеОт Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогу"Парящие" над морем гримерки: в театре оперы в Севастополе строят консоль
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юрий гоцанюк, новости крыма, евпатория, крым, детский сад, строительство, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), госпрограмма социально-экономического развития крыма
В Евпатории завершают строительство нового детсада

Строительство нового детсада в Евпатории вышло на финишную прямую

07:17 11.10.2023
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаСтроительство нового детсада в Евпатории
Строительство нового детсада в Евпатории
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Строительная готовность нового детского сада, который появится в микрорайоне Исмаил-Бей в Евпатории, на сегодня составляет 90%. Об этом со ссылкой на данные Минстроя РК сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"Строительная готовность объекта составляет 90%. В настоящее время выполняются работы по устройству подвесных потолков, осуществляется установка перил, а также производятся электромонтажные и отделочные работы. Вокруг учреждения выполняются работы по благоустройству территории", – сообщил Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Строительство детсада в Евпатории ведется в рамках госпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Вместе с ним в микрорайоне Исмаил-Бей возводится также общеобразовательная школа. Ее строительство, как недавно выяснилось, сдвинулось на 2025 год, готовность объекта по состоянию на сегодня – 38%.
Ранее глава Совмина РК рассказал о ходе строительства многоквартирного дома и детсада в курортном поселке Приморском под Феодосией.
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Юрий ГоцанюкНовости КрымаЕвпаторияКрымДетский садСтроительствоМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)Госпрограмма социально-экономического развития Крыма
 
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