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"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы
"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы - РИА Новости Крым, 04.05.2024
"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы
На Украине 4 мая вступил в силу закон, который отменяет статус ограниченно годных к воинской службе. В Telegram-канале Минобороны Украины рассказали, о каких... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T17:07
2024-05-04T17:07
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На Украине 4 мая вступил в силу закон, который отменяет статус ограниченно годных к воинской службе. В Telegram-канале Минобороны Украины рассказали, о каких изменениях идет речь и как теперь будут действовать призывные комиссии.Согласно документу, до 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые ранее имели статус ограниченно годных, должны заново пройти медкомиссию. Направление на нее обязаны предоставить территориальные центры комплектования (ТЦК), командир части или учреждение здравоохранения, где лечится военнообязанный. Законом устанавливается две степени пригодности: полностью пригодный либо пригодный к службе в воинских частях обеспечения, военкоматах, вузах, учебных центрах, медицинских подразделениях, логистике, связи, оперативном обеспечении, охране.Люди с одним и тем же диагнозом могут быть признаны как пригодными к службе, так и непригодными, в зависимости от степени тяжести заболевания. Кроме того, законом изменена процедура обжалования постановлений медкомиссии – повторный медосмотр теперь нужно проходить в другом медучреждении.Закон, по мнению украинского оборонного ведомства, полностью исключает индивидуальный подход к призывнику и мнение врача. Однако в Минобороны Украины уже издан приказ, согласно которому в армию будут призывать граждан, страдающих ВИЧ, гепатитом С, онкологическими заболеваниями и психическими расстройствами.Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после вступления в силу 18 мая закона об ужесточении мобилизации киевский режим сможет призвать не более 100 тысяч человек. При этом с их обучением и экипировкой у ВСУ будут большие проблемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - АзаровДиагнозы позволяют: Байдена и Зеленского предложили призвать в ВСУУтилизация по-киевски: в чем подвох с мобилизацией больных украинцев
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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украина, мобилизация на украине, минобороны украины, в мире, общество, здоровье, новости
"Годный" закон: на Украине отменили ограничения для службы

На Украине вступил в силу закон об отмене статуса ограниченно годных к воинской службе

17:07 04.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. На Украине 4 мая вступил в силу закон, который отменяет статус ограниченно годных к воинской службе. В Telegram-канале Минобороны Украины рассказали, о каких изменениях идет речь и как теперь будут действовать призывные комиссии.
Согласно документу, до 4 февраля 2025 года мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые ранее имели статус ограниченно годных, должны заново пройти медкомиссию. Направление на нее обязаны предоставить территориальные центры комплектования (ТЦК), командир части или учреждение здравоохранения, где лечится военнообязанный.
Законом устанавливается две степени пригодности: полностью пригодный либо пригодный к службе в воинских частях обеспечения, военкоматах, вузах, учебных центрах, медицинских подразделениях, логистике, связи, оперативном обеспечении, охране.
Люди с одним и тем же диагнозом могут быть признаны как пригодными к службе, так и непригодными, в зависимости от степени тяжести заболевания. Кроме того, законом изменена процедура обжалования постановлений медкомиссии – повторный медосмотр теперь нужно проходить в другом медучреждении.
Закон, по мнению украинского оборонного ведомства, полностью исключает индивидуальный подход к призывнику и мнение врача. Однако в Минобороны Украины уже издан приказ, согласно которому в армию будут призывать граждан, страдающих ВИЧ, гепатитом С, онкологическими заболеваниями и психическими расстройствами.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что после вступления в силу 18 мая закона об ужесточении мобилизации киевский режим сможет призвать не более 100 тысяч человек. При этом с их обучением и экипировкой у ВСУ будут большие проблемы.
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