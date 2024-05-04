https://crimea.ria.ru/20240504/diagnozy-pozvolyayut-baydena-i-zelenskogo-predlozhili-prizvat-v-vsu-1137040305.html

Диагнозы позволяют: Байдена и Зеленского предложили призвать в ВСУ

Диагнозы позволяют: Байдена и Зеленского предложили призвать в ВСУ - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Диагнозы позволяют: Байдена и Зеленского предложили призвать в ВСУ

По новым критериям для мобилизованных граждан, принятым на Украине, первыми, кого должны были призвать, - это президента США Джо Байден и самого украинского... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T09:52

2024-05-04T09:52

2024-05-04T09:53

вячеслав володин

государственная дума рф

украина

мобилизация на украине

мнения

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

владимир зеленский (президент украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. По новым критериям для мобилизованных граждан, принятым на Украине, первыми, кого должны были призвать, - это президента США Джо Байден и самого украинского лидера Владимира Зеленского. Так ужесточение мобилизации на Украине иронично прокомментировал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Граждан Украины, больных ВИЧ, гепатитом, онкологическими заболеваниями, а также легкими формами психических расстройств признали годными к службе в рядах ВСУ. Непригодными к службе признали только тех украинцев с ВИЧ, у которых заболевание прогрессирует.По словам Володина, вооруженные силы Украины испытывают острый недостаток в солдатах, а меры по дополнительной мобилизации пока ни к чему не привели. Попытки вернуть в страну граждан, уехавших за рубеж, тоже не увенчались успехом. Поэтому в Киеве и принимаются такие решения."Понятно, что авторы этого решения отсидятся в своих кабинетах, но всем остальным отведена роль лишь расходного материала, которого на Украине становится все меньше", - подчеркнул Вячеслав Володин.Как ранее заявил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин, киевский режим продолжит бросать в бой простых украинцев, даже несмотря на диагнозы, поскольку должен отработать деньги Запада, вложенные в противостояние с Россией. Читайте также на РИА Новости Крым:Бегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в деньСкандальный закон о мобилизации на Украине ужесточат - АзаровКолоссальные потери: ВСУ за сутки лишились 1200 боевиков

https://crimea.ria.ru/20240503/utilizatsiya-po-kievski-v-chem-podvokh-s-mobilizatsiey-bolnykh-ukraintsev-1137028879.html

украина

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вячеслав володин, государственная дума рф, украина, мобилизация на украине, мнения, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир зеленский (президент украины), новости