Диагнозы позволяют: Байдена и Зеленского предложили призвать в ВСУ
Байдена и Зеленского теперь можно признать годными для службы в ВСУ - Володин
09:52 04.05.2024 (обновлено: 09:53 04.05.2024)
© AFP 2023 / MANDEL NGANПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден перед началом пресс-конференции в Вашингтоне
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. По новым критериям для мобилизованных граждан, принятым на Украине, первыми, кого должны были призвать, - это президента США Джо Байден и самого украинского лидера Владимира Зеленского. Так ужесточение мобилизации на Украине иронично прокомментировал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Граждан Украины, больных ВИЧ, гепатитом, онкологическими заболеваниями, а также легкими формами психических расстройств признали годными к службе в рядах ВСУ. Непригодными к службе признали только тех украинцев с ВИЧ, у которых заболевание прогрессирует.
"Теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями. По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной", - написал он в своем Telegram.
По словам Володина, вооруженные силы Украины испытывают острый недостаток в солдатах, а меры по дополнительной мобилизации пока ни к чему не привели. Попытки вернуть в страну граждан, уехавших за рубеж, тоже не увенчались успехом. Поэтому в Киеве и принимаются такие решения.
"Понятно, что авторы этого решения отсидятся в своих кабинетах, но всем остальным отведена роль лишь расходного материала, которого на Украине становится все меньше", - подчеркнул Вячеслав Володин.
"Понятно, что авторы этого решения отсидятся в своих кабинетах, но всем остальным отведена роль лишь расходного материала, которого на Украине становится все меньше", - подчеркнул Вячеслав Володин.
Как ранее заявил военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин, киевский режим продолжит бросать в бой простых украинцев, даже несмотря на диагнозы, поскольку должен отработать деньги Запада, вложенные в противостояние с Россией.
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