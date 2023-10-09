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Сроки снова сдвигаются: новую школу в Евпатории достроят через год - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Сроки снова сдвигаются: новую школу в Евпатории достроят через год
Сроки снова сдвигаются: новую школу в Евпатории достроят через год - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Сроки снова сдвигаются: новую школу в Евпатории достроят через год
Новую школу в Евпатории достроят к концу 2025 года, к настоящему времени строительная готовность объекта составляет 38%, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T17:53
2023-10-09T17:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Новую школу в Евпатории достроят к концу 2025 года, к настоящему времени строительная готовность объекта составляет 38%, сообщает пресс-служба республиканского минстроя.По данным профильного министерства, новый срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2025 года.При этом ранее объект планировали достроить к концу 2024-го. По состоянию на конец 2021 года стоимость контракта составляла 808 млн рублей. Изначальная стоимость равнялась 356 млн рублей. Работы начались в 2017 году, однако впоследствии были остановлены из-за существенных недочетов проектно-сметной документации. Строительство было "заморожено", проект пришлось пересчитывать.Читайте также на РИА Новости КрымВ Крыму открылась еще одна новая школаВ крымских селах стали строить больше Домов культурыЕще один новый детский сад открыли в Джанкойском районе
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евпатория, крым, общество, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), школа, новости крыма
Сроки снова сдвигаются: новую школу в Евпатории достроят через год

Минстрой Крыма: школу в Евпатории достроят к 2025 году, готовность здания достигла 38%

17:53 09.10.2023
 
© Минстрой КрымаСтроительство новой школы в Евпатории
Строительство новой школы в Евпатории
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Новую школу в Евпатории достроят к концу 2025 года, к настоящему времени строительная готовность объекта составляет 38%, сообщает пресс-служба республиканского минстроя.
"В Евпатории в микрорайоне Исмаил-Бей ведется строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся. В настоящее время выполняются работы по устройству цементной стяжки на третьем этаже, производится монтаж воздуховодов второго этажа, ведутся работы по устройству фасада. Строительная готовность объекта – 38%", - сказано в сообщении.
По данным профильного министерства, новый срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2025 года.
При этом ранее объект планировали достроить к концу 2024-го. По состоянию на конец 2021 года стоимость контракта составляла 808 млн рублей. Изначальная стоимость равнялась 356 млн рублей. Работы начались в 2017 году, однако впоследствии были остановлены из-за существенных недочетов проектно-сметной документации. Строительство было "заморожено", проект пришлось пересчитывать.
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