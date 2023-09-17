https://crimea.ria.ru/20230917/v-krymskikh-selakh-stali-stroit-bolshe-domov-kultury-1131274263.html

В крымских селах стали строить больше Домов культуры

В крымских селах стали строить больше Домов культуры - РИА Новости Крым, 17.09.2023

В крымских селах стали строить больше Домов культуры

В Крымское художественное училище им. Н. С. Самокиша в этом году поступило больше ребят из сельской местности, чем из городов, рассказал в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T16:39

2023-09-17T16:39

2023-09-17T16:39

новости крыма

нацпроект "культура россии"

общество

культура

виктор ермаков

крымское художественное училище

ольга бурова

минкульт крыма

валерий горенкин

крымский университет культуры, искусств и туризма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Крымское художественное училище им. Н. С. Самокиша в этом году поступило больше ребят из сельской местности, чем из городов, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым директор учебного заведения Виктор Ермаков. Такую интересную тенденцию он связывает с тем, что в районных центрах и селах у детей появилась возможность заниматься творчеством.В рамках Федеральной программы "Культура России" строится и восстанавливается большое количество клубов и Домов культуры в крымских селах и поселках, сказала первый заместитель министра культуры Республики Крым Ольга Бурова. После этого там появляются возможности открывать школы искусств, кружки и библиотеки.По информации Министерства культуры Республики Крым, до конца 2023 года планируется завершить капитальный ремонт Крымского театра юного зрителя, двух Домов культуры, двух детских школ искусств. Кроме того, планируется закончить реставрацию Феодосийской картинной галереи им. И.К. Айвазовского, Музея А.С. Пушкина в Гурзуфе, кровли Центрального музея Тавриды, изготовить научно-проектную документацию для реставрации Театра им. А.С. Пушкина в Евпатории и Симферопольского этнографического музея.В Крымском университете культуры будут готовить специалистов для работы в клубах и Домах культуры, сообщил ректор Крымского университета культуры, искусств и туризма Валерий Горенкин.До конца года в Крыму откроется 10 новых молодежных центров, где также будут заниматься развитием творческого потенциала молодежи. В этом году открылось уже два таких центра в селах Бахчисарайского и Сакского районов, планируется организовать еще восемь.Читайте также на РИА Новости Крым:Такая разная Сурганова: любовь к Родине, Вселенная и ПушкинВ Крыму презентовали сборник белорусского поэта БогдановичаВ Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, нацпроект "культура россии", общество, культура, виктор ермаков, крымское художественное училище, ольга бурова, минкульт крыма, валерий горенкин, крымский университет культуры, искусств и туризма