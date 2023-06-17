https://crimea.ria.ru/20230617/takaya-raznaya-surganova-lyubov-k-rodine-vselennaya-i-pushkin-1129450664.html

Такая разная Сурганова: любовь к Родине, Вселенная и Пушкин

Такая разная Сурганова: любовь к Родине, Вселенная и Пушкин - РИА Новости Крым, 17.06.2023

Такая разная Сурганова: любовь к Родине, Вселенная и Пушкин

"Для меня Родина – это дом. Это место, которое меня воспитало. У меня к ней родственная привязанность и общая корневая связь, как у деревьев с землей. Я никогда РИА Новости Крым, 17.06.2023

2023-06-17T16:14

2023-06-17T16:14

2023-06-17T16:22

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АРТЕК, 17 июн - РИА Новости Крым. "Для меня Родина – это дом. Это место, которое меня воспитало. У меня к ней родственная привязанность и общая корневая связь, как у деревьев с землей. Я никогда не предам родного, если он неправ или заболел; не оставлю, если заблуждается или обижен; не откажусь, как от бракованного продукта. В мое понимание порядочности включена задача помочь найти верный путь выхода из кризиса." - Светлана Сурганова, письмо №10.В 2022 году поэт и композитор Светлана Сурганова написала серию из 24 открытых писем, одно из которых – десятое – посвящено любви к Родине. В то время, когда многие ее коллеги по цеху покинули Россию, а некоторые стали публично поливать ее грязью, лидер группы "Сурганова и Оркестр" предложила своим читателям искать путь выхода из трудной ситуации. Быть рассудительными, милосердными и продолжать созидательный труд.Это было сказано 27 мая 2022 года, ровно через месяц после начала СВО, когда многие были растеряны и не понимали, что происходит. Тогда это звучало ободряюще. Сурганова не давала ответов, не советовала, как быть и что делать. Она не упоминала СВО и не сказала ни слова о том, как она к этому относится – возможно, потому, что и сама тогда этого не знала. Но она призвала быть собранными и не паниковать. И в отличие от многих, Светлана Сурганова осталась в России. Об этом письме, о творчестве, о любви и о будущих победах нашей страны нам удалось с ней поговорить.- Светлана, для чего вы написали это письмо?- Это письмо было написано в рамках нашего проекта "Пушкин рядом", и в нем я просто постаралась выразить свое отношение к Родине, которая меня воспитала. Это то место, где я выросла, и все лучшее, что во мне есть, воспитано именно моей Родиной. И мне очень досадно, что сейчас моя Родина испытывает, мягко говоря, прессинг и давление со стороны большого количества стран. Это явно какой-то сговор, недопонимание сути нашей страны. И как бы там ни складывались обстоятельства, я буду предана этой стране... это для меня как родственник, который меня воспитал, и когда моя страна попадает в непростую ситуацию, я не имею никакого морального права ее бросать. Это то же самое, что, например, в сложной ситуации бросить больного ребенка или пожилую мать. Поэтому мои мысли были сконцентрированы именно на этом.Этим надеждам не суждено было сбыться: и кричали, и отрекались, и продолжают это делать. На вопрос, почему в критический момент на нашей эстраде не оказалось патриотов, Светлана пытается ответить мягко, тщательно подбирая слова:- Мне кажется, что не было рассказано, расшифровано большой массе людей, что вообще происходит и почему мы именно так должны были поступить. Любые военные действия, специальные военные операции, это, конечно, колоссальный стресс. И когда у людей четкого понимания нет, почему эта вынужденная ситуация случилась, люди начинают ретироваться. Это в них говорит, мне кажется, по большей части страх и непонимание сути. Вот в этом, мне кажется, недоработка государства, руководящих структур, средств массовой информации. Недопонимание. Поэтому какая-то часть людей решила уехать.- Но ведь второй год уже идет. Пора бы и сориентироваться.- Я думаю, что это появится и очень скоро. Сейчас как бы уже приходит осознание того, что случилось, и уже примерно расставлены приоритеты, и вообще понятно более-менее, кто за что, и в чем наша правда. И сейчас патриотические чувства, мне кажется, будут только нарастать.- А вы сами готовы писать патриотические песни, песни о любви к Родине?- Мне кажется, любая моя песня - это по большому счету песня о любви. Любовь - это базовая настройка, и если она в тебе есть, то это любовь и к Родине, и к твоей работе, к творчеству, к тому, что ты делаешь. Это внутренняя настройка, внутренняя твоя гармонизация. И моя задача, и задача нашего коллектива "Сурганова и оркестр" - это, несмотря на всю сложную, очень психологически непростую ситуацию, оставаться в гармонии с самим собой, гармонизировать пространство собственным творчеством, не сеять панику, а наоборот, призывать к тому, что если ты предан своему делу, своей Родине, то обязательно правда и Победа будет за нами.- Я хочу сказать, что мы ведь транслируем благодаря Светлане настоящий, хороший патриотический материал, - это к разговору подключился Валерий Тхай."Я Сурганова, а он мой человек-оркестр", - так его представила Светлана. Валерий Тхай – музыкант, соло-гитарист и один из основателей группы "Сурганова и Оркестр".- Мы в 2017 году выпустили альбом военных песен, а лучшего патриотического материала еще не придумано, и вряд ли нам удастся его переплюнуть. Это тот камертон, который мы сейчас поем с большим удовольствием, поем везде, и люди на это откликаются.- Это воодушевляет, - вклинивается Сурганова.- Да, это по-настоящему воодушевляет, и очень приятно видеть, как люди, в огромном количестве приходящие на разные мероприятия, где мы постоянно участвуем, нам подпевают. Мы это видели много раз за последний год, поют хором, знают эти песни, и лучшего единения, я считаю, не может быть."...У каждого из нас свои кармические задачи, свои источники силы, свое предназначение и свой дар..." Светлана Сурганова, письмо №10.- Светлана, вы такая разносторонняя, и творческие проекты, в которых вы участвуете, ну ооочень разные. Например, на официальном сайте вашей группы мы узнали, что 1 июня, в день защиты детей, вы участвовали в концерте, посвященном двадцатилетию проекта "Смешарики".- Да, ребята из "Смешарик-бенд" ("СмешBAND" - ред.) давали концерт, и мне было предложено тоже исполнить две песни, "Ниточку" из "Смешариков" и песню "Город Омск". Да это вообще чудесная компания! Какие они все светлые, как они работают с детьми, какой у них чудесный театр, театр песни, я совершенно очарована этой маленькой, но очень светлой, очень важной, очень классной планетой, и я, конечно, хочу, чтобы они дальше процветали.- Здесь, в Артеке, вы по приглашению "Школы Росатома" и участвуете в спектакле, который от начала и до конца придумали дети.- Да. Это проект, благодаря которому победители разных творческих конкурсов, из разных городов и даже стран могут иметь такую уникальную возможность приехать в "Артек", побыть целую здесь смену, пообщаться с настоящими мастерами и театрального искусства, и живописи, итогом чего был спектакль. Как раз под финал смены. И мы с Валерием сюда приехали ради того, чтобы поучаствовать в этом спектакле и поделиться своим мастерством, своим опытом.- Какую роль для вас придумали?- Это на самом деле абсолютно полноправный, полноценный и равноценный обмен энергиями и знаниями. Потому что я вечный ученик, и мне всегда есть чему поучиться у ребят. У них есть совершенно удивительные знания, которые нам уже, более взрослым, недоступны, они более открыты этому миру и это невероятно ценно. Мы в этом спектакле исполняем песню "Все сначала" и потом в блоке, посвященном Великой Отечественной войне, всеми любимую песню "Смуглянка"."В амплуа Вселенной я себя чувствовала весьма органично"- Идем дальше. В этом году вы поучаствовали в совершенно не детском проекте – в съемках арт-хаусного кино, в котором сыграли роль Вселенной. Расскажите, как это было.- Да. "Необоримые-вечные" - это то название фильма, которое было вначале, но может быть, оно изменится. Это было рабочим названием. Это арт-хаусный проект, очень философский, очень непривычный, я думаю, особенно для нашего зрителя. Экспериментальное кино молодой и очень талантливой, на мой взгляд, нашей соотечественницы, которая сейчас живет и работает во Франции, в основном в Каннах. Вот она выступила с таким предложением. Мне это было интересно, и я приняла в этом участие, сама с нетерпением жду результата, и мне бы, конечно, было очень приятно и хотелось бы, чтобы этот фильм имел резонанс. Потому что он, мне кажется, вообще ни на что не похож. Но могу сказать, что в амплуа вселенной я себя чувствовала весьма органично- Охотно верю, потому что это на Вас очень похоже. Вселенная в Вашем исполнении – какая она?- Она такая всепонимающая, очень добрая, очень мудрая мать, наблюдающая за этой мечущейся человеческой душой, которую швыряет из одной крайности в другую, которая никак не может перестать поддаваться какому-то бесконечному количеству искушений. Она истерзана, изломана, но она стремится к свету, гармонии. А моя задача была просто поддержать эту мечущуюся душу и вселить ей веру в то, что она на правильном пути, вдохнуть в нее силы и желание дальше торить этот путь вот этой гармонизации, самосовершенствования, путь к свету.- Это главная роль в фильме?- Одна из главных, там две главные роли. И еще в этом фильме снималась наш директор Елена Жукова, ей тоже была отведена определенная роль, достаточно эксцентричная.- Когда можно будет посмотреть?- Это фестивальное кино, в начале сентября его должны представить на Каннском кинофестивале, а потом он будет участвовать в разных кинофестивалях.ПушкинРядомНа репетиции перед спектаклем, когда звукорежиссер попросил поговорить в микрофон, Сурганова вдруг начала читать "Онегина" - "Мой дядя самых честных правил"… Ее останавливали, что-то включали, переключали, и она снова продолжала читать. Чтобы заполнить паузы, объяснила она.Пушкин – любимый поэт Светланы Сургановой. В 2017 году в Коломне – самом мистическом районе Санкт-Петербурга, где два года жил юный Саша Пушкин, - она открыла арт-пространство под названием "ПушкинРядом". Там находится студия звукозаписи, где "Сурганова и Оркестр" записывают все свои песни. И там же проходят концерты, выставки, творческие вечера, есть библиотека и клуб "ПушкинРядом". Кстати, администраторы арт-пространства очень надеются, что фильм под названием "Genesis" с Вселенной-Сургановой до мировой премьеры в Каннах привезут к ним на закрытый предпремьерный показ.И это, наверное, тоже о любви к Родине. Потому что Пушкин, как ни крути, это все-таки наше все.Читайте также на РИА Новости Крым:"Шоу-бизнес не про меня" – SHAMAN о патриотизме, имидже и хитах О смерти Цоя, который жив: феномен народной любвиГригорий Лепс и Диана Арбенина предложили вернуть цензуру

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светлана сурганова, культура, общество, сво, россия, видео