https://crimea.ria.ru/20230901/do-kontsa-goda-v-krymu-otkroetsya-10-novykh-molodezhnykh-tsentrov-1131072635.html
До конца года в Крыму откроется 10 новых молодежных центров
До конца года в Крыму откроется 10 новых молодежных центров - РИА Новости Крым, 01.09.2023
До конца года в Крыму откроется 10 новых молодежных центров
В этом году в сельских районах Крыма открыли два молодежных центра, планируется открытие еще восьми. Помещения для этого выделяют муниципалитеты, это может быть РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T07:56
2023-09-01T07:56
2023-09-01T07:56
крым
новости крыма
глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко
образование в крыму и севастополе
общество
новости
ани григорян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111719/30/1117193013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88cfc0f13538ea9c8ffe0b193686c6ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В этом году в сельских районах Крыма открыли два молодежных центра, планируется открытие еще восьми. Помещения для этого выделяют муниципалитеты, это может быть комната в сельском клубе или библиотека. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.В начале года Комитет по молодежной политике проведет совещание с участием заместителей директоров школ, а также советниками по патриотическому воспитанию. Специалистам предоставят информацию обо всех возможностях для активной и творческой молодежи, стенды с информацией об этом будут размещены во всех учебных заведениях."Отдельным блоком следует отметить проект "ПолитZaвод", - отметила заместитель председателя Госкомитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян. - Ввиду того, что есть позитивный опыт проведения, в этом году мы придумали многоступенчатую систему, которая будет отбирать лучших из лучших на протяжении нескольких месяцев. И затем этот проект придет к непосредственному завершению – к форуму. На протяжении каждого этапа у нас будет отсеивание, мы выберем самых лучших. Это хороший образовательный проект, в результате которого ребята получат полезные знания и опыт".Молодые люди могут создавать интересные проекты и получать гранты на их реализацию. По итогам первого такого конкурса в 2023 году был определен 21 победитель, на осуществление их проектов выделили 36,7 млн рублей.В этом году, по информации Госкомитета молодежной политики, будут проведены такие молодежные форумы как "Таврический бриз", "Доброслет", а также премия общественного признания "Крым молодежный", финал которой пройдет на площадке Международной выставки-форума "Россия!".Этим летом стартовал проект "Молодежь, говори по-русски!", в рамках которого был создан сборник слов из молодежного слэнга, которые можно заменить русскими аналогами.Читайте также на РИА Новости Крым:Образовательный кредит: учишься сейчас – платишь потомВ КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на местоУчиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера
https://crimea.ria.ru/20230607/govorit-po-russki-v-krymu-molodezh-zamenila-sleng-klassikoy-1129242858.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111719/30/1117193013_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5dea95a13cf7cab5cc665da6bbb27dec.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко, образование в крыму и севастополе, общество, новости, ани григорян
До конца года в Крыму откроется 10 новых молодежных центров
"ПолитZавод" и "Доброслет" в Крыму: какие молодежные проекты стартуют в этом учебном году
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В этом году в сельских районах Крыма открыли два молодежных центра, планируется открытие еще восьми. Помещения для этого выделяют муниципалитеты, это может быть комната в сельском клубе или библиотека. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.
"Уже открыто два муниципальных молодежных центра в Бахчисарайском и Сакском районах, всего ставим себе целью открыть еще 8 муниципальных молодежных центров в этом году. У нас есть требования, что обязательно в молодежном центре должна быть зона лекториума для проведения семинаров, практикумов, лекций и так далее. Зона досуга и совместной работы, какие-нибудь журнальные столы, кресла, подушки. И обязательно коворкинговая рабочая зона, для того, чтобы молодые люди могли прийти и поработать над каким-то проектом", - рассказал Зинченко.
В начале года Комитет по молодежной политике проведет совещание с участием заместителей директоров школ, а также советниками по патриотическому воспитанию. Специалистам предоставят информацию обо всех возможностях для активной и творческой молодежи, стенды с информацией об этом будут размещены во всех учебных заведениях.
"Отдельным блоком следует отметить проект "ПолитZaвод", - отметила заместитель председателя Госкомитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян. - Ввиду того, что есть позитивный опыт проведения, в этом году мы придумали многоступенчатую систему, которая будет отбирать лучших из лучших на протяжении нескольких месяцев. И затем этот проект придет к непосредственному завершению – к форуму. На протяжении каждого этапа у нас будет отсеивание, мы выберем самых лучших. Это хороший образовательный проект, в результате которого ребята получат полезные знания и опыт".
Молодые люди могут создавать интересные проекты и получать гранты на их реализацию. По итогам первого такого конкурса в 2023 году был определен 21 победитель, на осуществление их проектов выделили 36,7 млн рублей.
В этом году, по информации Госкомитета молодежной политики, будут проведены такие молодежные форумы как "Таврический бриз", "Доброслет", а также премия общественного признания "Крым молодежный", финал которой пройдет на площадке Международной выставки-форума "Россия!".
Этим летом стартовал проект "Молодежь, говори по-русски!"
, в рамках которого был создан сборник слов из молодежного слэнга, которые можно заменить русскими аналогами.
Читайте также на РИА Новости Крым: