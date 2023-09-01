https://crimea.ria.ru/20230901/do-kontsa-goda-v-krymu-otkroetsya-10-novykh-molodezhnykh-tsentrov-1131072635.html

До конца года в Крыму откроется 10 новых молодежных центров

До конца года в Крыму откроется 10 новых молодежных центров - РИА Новости Крым, 01.09.2023

До конца года в Крыму откроется 10 новых молодежных центров

В этом году в сельских районах Крыма открыли два молодежных центра, планируется открытие еще восьми. Помещения для этого выделяют муниципалитеты, это может быть РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T07:56

2023-09-01T07:56

2023-09-01T07:56

крым

новости крыма

глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко

образование в крыму и севастополе

общество

новости

ани григорян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111719/30/1117193013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88cfc0f13538ea9c8ffe0b193686c6ff.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В этом году в сельских районах Крыма открыли два молодежных центра, планируется открытие еще восьми. Помещения для этого выделяют муниципалитеты, это может быть комната в сельском клубе или библиотека. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.В начале года Комитет по молодежной политике проведет совещание с участием заместителей директоров школ, а также советниками по патриотическому воспитанию. Специалистам предоставят информацию обо всех возможностях для активной и творческой молодежи, стенды с информацией об этом будут размещены во всех учебных заведениях."Отдельным блоком следует отметить проект "ПолитZaвод", - отметила заместитель председателя Госкомитета молодежной политики Республики Крым Ани Григорян. - Ввиду того, что есть позитивный опыт проведения, в этом году мы придумали многоступенчатую систему, которая будет отбирать лучших из лучших на протяжении нескольких месяцев. И затем этот проект придет к непосредственному завершению – к форуму. На протяжении каждого этапа у нас будет отсеивание, мы выберем самых лучших. Это хороший образовательный проект, в результате которого ребята получат полезные знания и опыт".Молодые люди могут создавать интересные проекты и получать гранты на их реализацию. По итогам первого такого конкурса в 2023 году был определен 21 победитель, на осуществление их проектов выделили 36,7 млн рублей.В этом году, по информации Госкомитета молодежной политики, будут проведены такие молодежные форумы как "Таврический бриз", "Доброслет", а также премия общественного признания "Крым молодежный", финал которой пройдет на площадке Международной выставки-форума "Россия!".Этим летом стартовал проект "Молодежь, говори по-русски!", в рамках которого был создан сборник слов из молодежного слэнга, которые можно заменить русскими аналогами.Читайте также на РИА Новости Крым:Образовательный кредит: учишься сейчас – платишь потомВ КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на местоУчиться на практике: в Крыму появится три новых образовательных кластера

https://crimea.ria.ru/20230607/govorit-po-russki-v-krymu-molodezh-zamenila-sleng-klassikoy-1129242858.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, глава госкомитета молодежной политики республики алексей зинченко, образование в крыму и севастополе, общество, новости, ани григорян