https://crimea.ria.ru/20230814/v-kipu-rekordnyy-spros-na-professiyu-inzhenera-sem-chelovek-na-mesto-1130689279.html

В КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на место

В КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на место - РИА Новости Крым, 14.08.2023

В КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на место

В Крымском индустриально-педагогическом университете в этом году был рекордный спрос на специальность "Инженерия", заявила в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T08:47

2023-08-14T08:47

2023-08-14T08:31

крымский инженерно-педагогический университет (кипу)

анжелика лучинкина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крымском индустриально-педагогическом университете в этом году был рекордный спрос на специальность "Инженерия", заявила в пресс-центре РИА Новости Крым первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелика Лучинкина.В прошлые годы, уточняет представитель вуза, на эту специальность стабильно объявлялся дополнительный набор. Успех этого года проректор объясняет большой работой, которую провел университет.На сегодняшний день КИПУ готовит специалистов для всех крымских заводов, которые работают на оборонную промышленность, подчеркнула она.По ее словам, среди других специальностей вуза наибольшим успехом традиционно пользуется "Психология", "Логопедия" и "Журналистика". Всего в этом году абитуриенты подали в КИПУ более 8000 заявлений.В этом году во всех вузах России была выделена отдельная квота для участников СВО и их детей. Кроме того, эта категория граждан теперь имеет право перевестись на бесплатное обучение в высших учебных заведениях России – специальный порядок разработали в Минобрнауки.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцыВ КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX векаВузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – Минобрнауки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский инженерно-педагогический университет (кипу), анжелика лучинкина, образование в крыму и севастополе, высшее образование в крыму, приемная кампания, новости крыма, общество