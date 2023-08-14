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В КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на место
В КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на место - РИА Новости Крым, 14.08.2023
В КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на место
В Крымском индустриально-педагогическом университете в этом году был рекордный спрос на специальность "Инженерия", заявила в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T08:47
2023-08-14T08:47
2023-08-14T08:31
крымский инженерно-педагогический университет (кипу)
анжелика лучинкина
образование в крыму и севастополе
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приемная кампания
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крымском индустриально-педагогическом университете в этом году был рекордный спрос на специальность "Инженерия", заявила в пресс-центре РИА Новости Крым первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелика Лучинкина.В прошлые годы, уточняет представитель вуза, на эту специальность стабильно объявлялся дополнительный набор. Успех этого года проректор объясняет большой работой, которую провел университет.На сегодняшний день КИПУ готовит специалистов для всех крымских заводов, которые работают на оборонную промышленность, подчеркнула она.По ее словам, среди других специальностей вуза наибольшим успехом традиционно пользуется "Психология", "Логопедия" и "Журналистика". Всего в этом году абитуриенты подали в КИПУ более 8000 заявлений.В этом году во всех вузах России была выделена отдельная квота для участников СВО и их детей. Кроме того, эта категория граждан теперь имеет право перевестись на бесплатное обучение в высших учебных заведениях России – специальный порядок разработали в Минобрнауки.Читайте также на РИА Новости Крым:В крымский филиал Университета прокуратуры впервые поступили иностранцыВ КФУ отреставрируют здание Института филологии XIX векаВузы России должны принимать любые справки об участии в СВО – Минобрнауки
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крымский инженерно-педагогический университет (кипу), анжелика лучинкина, образование в крыму и севастополе, высшее образование в крыму, приемная кампания, новости крыма, общество
В КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на место
Инженерный бум в Крыму: в КИПУ рекордный конкурс на профессию инженера
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крымском индустриально-педагогическом университете в этом году был рекордный спрос на специальность "Инженерия", заявила в пресс-центре РИА Новости Крым первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова Анжелика Лучинкина.
"В этом году у нас абсолютный бум на инженерию. Я сейчас не говорю о втором, третьем, десятом приоритете, я говорю о тех, кто выбрал для себя приоритетной при поступлении специальность "Инженерия" и подал на нее оригиналы документов. Конкурс был, если говорить о приеме оригиналов, семь человек на место. Для инженерии это аншлаг", – рассказала Анжелика Лучинкина.
В прошлые годы, уточняет представитель вуза, на эту специальность стабильно объявлялся дополнительный набор. Успех этого года проректор объясняет большой работой, которую провел университет.
"Мы ведем инженерные классы с профессиональным образованием, наши преподаватели очень много ездят по Крыму. Мы понимаем, что у нас есть проблема нехватки педагогов, мы понимаем, что кто-то должен ребятам дать азы черчения. Кто-то должен подготовить их к решению задач по физике, математике. И когда ребята приходят в университет, мы с ними занимаемся в том числе этим. Для детей это абсолютно бесплатно, это по договору сетевого взаимодействия между школами и университетом", – объяснила Анжелика Лучинкина.
На сегодняшний день КИПУ готовит специалистов для всех крымских заводов, которые работают на оборонную промышленность, подчеркнула она.
"Все предприятия оборонно-промышленного комплекса собрались на площадке КИПУ. И это очень интересно, когда каждый руководитель рассказывает, что он дает. Дети почувствовали интерес, они почувствовали, что они нужны на этих заводах. Ну вот элементарно, декан инженерно-технологического факультета поговорил с Армянском, взял ребят, которые заинтересовались, и выезжает в Армянск с 10-ю выпускниками. Из них семеро остаются там работать", – уточнила Анжелика Лучинкина.
По ее словам, среди других специальностей вуза наибольшим успехом традиционно пользуется "Психология", "Логопедия" и "Журналистика". Всего в этом году абитуриенты подали в КИПУ более 8000 заявлений.
"Уже года три устойчиво растет рейтинг направления "Прикладная информатика". И очень большой конкурс, где-то 8-9 человек на место. Это был конкурс оригиналов (тех, кто подал оригиналы документов – ред.). Если конкурс смотреть по поданным заявлениям, 1-2 приоритет, то там где-то 25-30 человек", – подытожила проректор.
В этом году во всех вузах России была выделена отдельная квота
для участников СВО и их детей. Кроме того, эта категория граждан теперь имеет право перевестись на бесплатное обучение
в высших учебных заведениях России – специальный порядок разработали в Минобрнауки.
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