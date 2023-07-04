https://crimea.ria.ru/20230704/izmenilis-pravila-priema-abiturientov-v-vuzy-1129806151.html

Изменились правила приема абитуриентов в вузы

Изменились правила приема абитуриентов в вузы - РИА Новости Крым, 04.07.2023

Изменились правила приема абитуриентов в вузы

В этом году в российских вузах впервые введена новая норма – зачисление по высшему приоритету. Если раньше абитуриенты зачислялись по письменному согласию, то... РИА Новости Крым, 04.07.2023

2023-07-04T17:38

2023-07-04T17:38

2023-07-04T17:38

новости крыма

приемная кампания

высшее образование в крыму

владимир нечаев

кфу (крымский федеральный университет)

севастопольский государственный университет (севгу)

владимир курьянов

крымский инженерно-педагогический университет (кипу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля – РИА Новости Крым. В этом году в российских вузах впервые введена новая норма – зачисление по высшему приоритету. Если раньше абитуриенты зачислялись по письменному согласию, то теперь поступающий будет автоматически определен на то направление, которые выбрал приоритетным, в порядке убывания. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал ректор Севастопольского государственного университета Владимир Нечаев.При этом, как поделился ректор СевГУ, 60% всех заявлений сейчас подается через онлайн-сервис. Особенность севастопольского вуза в том, что местные жители в структуре приема составляют всего 30%. Примерно столько же приходится на долю крымчан, остальные – это жители других регионов РФ. Самым популярным направлением традиционно остается инженерное, но в этом году фиксируется повышение интереса к гуманитарной сфере, в частности, к истории – Владимир Нечаев связывает это со строительством нового археологического центра и развитием музеев."В университете открылось медицинское направление, и порядка 50 мест в этом году профинансированы правительством региона по целевому набору, - продолжает ректор. - У нас было сестринское дело, несколько лет оно уже развивалось. А новое направление связано с медицинской биофизикой и кибернетикой, ну и основной интерес правительства города в лечебном деле связан с тем, что в Севастополе устойчиво наблюдается дефицит медицинских кадров".В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского уже несколько лет наибольшим спросом пользуются медицинские направления и юриспруденция. Большинство абитуриентов также подают документы удаленно, однако и.о. ректора Владимир Курьянов советует по возможности делать это лично.В Крымском инженерно-педагогическом университете им. Ф. Я. Якубова в этом году увеличен набор педагогов, сообщил ректор КИПУ Чингиз Якубов.В этом году особые условия поступления созданы для жителей новых российских регионов. Как сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, из школ Запорожской области выпустилось более 1800 ребят. Более 90% из них выбрали поступление в высшие учебные заведения региона, в основном в Мелитопольский государственный университет.Исполняющий обязанности ректора КФУ им. В. И. Вернадского ранее рассказал РИА Новости Крым о своих планах по развитию федерального университета.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском федеральном университете появится новая специальностьКФУ и Мелитопольский университет займутся охраной окружающей средыКрымские вузы готовы поделиться авторским ПО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, приемная кампания, высшее образование в крыму, владимир нечаев, кфу (крымский федеральный университет), севастопольский государственный университет (севгу), владимир курьянов, крымский инженерно-педагогический университет (кипу)