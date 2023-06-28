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Более 90% выпускников Запорожской области решили поступать в местные вузы

Более 90% выпускников Запорожской области решили поступать в местные вузы - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Более 90% выпускников Запорожской области решили поступать в местные вузы

В этом году из школ Запорожской области выпустились более 1800 ребят, более 90% из них выбрали поступление в высшие учебные заведения региона, в основном в... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T18:18

2023-06-28T18:18

2023-06-28T18:18

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. В этом году из школ Запорожской области выпустились более 1800 ребят, более 90% из них выбрали поступление в высшие учебные заведения региона, в основном в Мелитопольский государственный университет. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.То, что подавляющее большинство абитуриентов решило остаться в регионе, очень радует, отметил он."Мы бы не хотели, чтобы наша молодежь разъезжалась. У нас и так много людей выехало. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы удержать подрастающее поколение, предоставить им возможность поступить (в вузы) по самым льготным условиям, жить в общежитиях, получить профессию", – пояснил врио губернатора.В частности, по словам Балицкого, на сегодняшний день региону не хватает порядка 1700 врачей первой и второй категории, а также 1200 учителей.Основной период сдачи ЕГЭ проходит в России с 26 мая по 1 июля. На сегодняшний день выпускники школ из новых регионов РФ имеют право поступать в вузы как по результатам ЕГЭ, так и по результатам внутренних экзаменов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионахОтменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативуСтарт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общество, запорожская область, евгений балицкий, образование в россии, мелитополь, новые регионы россии