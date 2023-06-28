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Более 90% выпускников Запорожской области решили поступать в местные вузы
Более 90% выпускников Запорожской области решили поступать в местные вузы - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Более 90% выпускников Запорожской области решили поступать в местные вузы
В этом году из школ Запорожской области выпустились более 1800 ребят, более 90% из них выбрали поступление в высшие учебные заведения региона, в основном в... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T18:18
2023-06-28T18:18
2023-06-28T18:18
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евгений балицкий
образование в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. В этом году из школ Запорожской области выпустились более 1800 ребят, более 90% из них выбрали поступление в высшие учебные заведения региона, в основном в Мелитопольский государственный университет. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.То, что подавляющее большинство абитуриентов решило остаться в регионе, очень радует, отметил он."Мы бы не хотели, чтобы наша молодежь разъезжалась. У нас и так много людей выехало. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы удержать подрастающее поколение, предоставить им возможность поступить (в вузы) по самым льготным условиям, жить в общежитиях, получить профессию", – пояснил врио губернатора.В частности, по словам Балицкого, на сегодняшний день региону не хватает порядка 1700 врачей первой и второй категории, а также 1200 учителей.Основной период сдачи ЕГЭ проходит в России с 26 мая по 1 июля. На сегодняшний день выпускники школ из новых регионов РФ имеют право поступать в вузы как по результатам ЕГЭ, так и по результатам внутренних экзаменов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионахОтменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативуСтарт приемной кампании: что нового в вузах Крыма и Севастополя
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новости, общество, запорожская область, евгений балицкий, образование в россии, мелитополь, новые регионы россии
Более 90% выпускников Запорожской области решили поступать в местные вузы
Балицкий: 90% выпускников школ в Запорожской области решили поступать в вузы региона
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июн – РИА Новости Крым. В этом году из школ Запорожской области выпустились более 1800 ребят, более 90% из них выбрали поступление в высшие учебные заведения региона, в основном в Мелитопольский государственный университет. Об этом сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
"1827 человек выпустились из школ. Ребята поступают в основном в Мелитопольский государственный университет – многопрофильное заведение, которое объединяет в себе все областные высшие учебные заведения. Только около 10% ребят будут поступать в вузы других регионов – Крыма, Ростова, Москвы", – рассказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
То, что подавляющее большинство абитуриентов решило остаться в регионе, очень радует, отметил он.
"Мы бы не хотели, чтобы наша молодежь разъезжалась. У нас и так много людей выехало. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы удержать подрастающее поколение, предоставить им возможность поступить (в вузы) по самым льготным условиям, жить в общежитиях, получить профессию", – пояснил врио губернатора.
В частности, по словам Балицкого, на сегодняшний день региону не хватает порядка 1700 врачей первой и второй категории, а также 1200 учителей.
Основной период сдачи ЕГЭ проходит в России с 26 мая по 1 июля. На сегодняшний день выпускники школ из новых регионов РФ имеют право поступать в вузы как по результатам ЕГЭ, так и по результатам внутренних экзаменов.
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