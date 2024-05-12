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Зачем Киев устроил водную блокаду Крыма – ответ экс-сотрудника СБУ
Зачем Киев устроил водную блокаду Крыма – ответ экс-сотрудника СБУ - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Зачем Киев устроил водную блокаду Крыма – ответ экс-сотрудника СБУ
Власти Украины никак не оценивали последствия водной блокады Крыма, днепровскую воду перекрыли для того, чтобы произошел "социальный взрыв" и крымчане... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T10:32
2024-05-12T10:32
2024-05-12T10:45
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Власти Украины никак не оценивали последствия водной блокады Крыма, днепровскую воду перекрыли для того, чтобы произошел "социальный взрыв" и крымчане "захотели" вернуться на Украину. Об этом в ходе допроса, организованного силовыми структурами Запорожской области, рассказал экс-сотрудник СБУ.По словам бывшего эсбэушника, водная блокада полуострова была "чистой политикой", без каких-либо обоснований, в том числе и экономических. "Пусть им хуже живется без света, без воды, без газа… , чтобы они сказали, мол, вернемся назад на Украину и будет нам свет, газ, вода, все будет. Для этого все делалось", - говорит бывший силовик на видео, опубликованном РИА Новости.Киеву нужен был "социальный взрыв", подчеркнул он.Также он рассказал, что в период блокады Крыма на Чонгаре (село в Херсонской области - ред.) поставили радиовышку, "чтобы украинское телевидение добивало до Крыма".При этом, по его словам, в украинской прессе это освещалось как вынужденный шаг, никто не был заинтересован в объективной оценке обстановки в Крыму. "Информация в последующем использовалась для того, чтобы выбить из Европы больше денег", - заметил бывший силовик.Экс-сотрудник спецслужбы также отметил, что некоторые меры, которые применялись Киевом до специальной операции, продолжают применяться в отношении новых регионов России. "Россия должна быть во всем виновата, и в регионах возрастет социальное напряжение", - озвучил он стратегию киевских властей.После воссоединения Крыма с Россией, 26 апреля 2014 года Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала, чтобы вода перестала поступать на полуостров. Заодно Киев обезводил сельское хозяйство юга Херсонщины.Прямой ущерб от водной блокады уже подсчитали – сумма превышает 152 млрд рублей. В конце октября 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил соответствующий иск властей республики к Украине. Однако это – только один эпизод многочисленных злодеяний, совершенных киевскими неонацистами, которые еще предстоит документировать и оценивать.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов упрекнул ООН в лицемерии из-за водной блокады КрымаКонстантинов: зачем Крым собирается предъявить иски к Украине по блокадамПредприниматели подали иски о возмещении убытков от водной блокады Крыма
https://crimea.ria.ru/20240426/kak-ukraina-khotela-vysushit-krym--k-10-letiyu-vodnoy-blokady-1136719712.html
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сбу (служба безопасности украины), водная блокада крыма, крым, украина, общество, политика, новости
Зачем Киев устроил водную блокаду Крыма – ответ экс-сотрудника СБУ
Экс-сотрудник СБУ рассказал о целях водной блокады Крыма со стороны Украины
10:32 12.05.2024 (обновлено: 10:45 12.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Власти Украины никак не оценивали последствия водной блокады Крыма, днепровскую воду перекрыли для того, чтобы произошел "социальный взрыв" и крымчане "захотели" вернуться на Украину. Об этом в ходе допроса, организованного силовыми структурами Запорожской области, рассказал экс-сотрудник СБУ.
По словам бывшего эсбэушника, водная блокада полуострова была "чистой политикой", без каких-либо обоснований, в том числе и экономических.
"Пусть им хуже живется без света, без воды, без газа… , чтобы они сказали, мол, вернемся назад на Украину и будет нам свет, газ, вода, все будет. Для этого все делалось", - говорит бывший силовик на видео
, опубликованном РИА Новости.
Киеву нужен был "социальный взрыв", подчеркнул он.
"Ничего нету – Россия во всем виновата. Возрастает социальное напряжение, люди выходят на митинги, машут плакатами, флагами…. И все возвращается назад путем революций внутренних", - пояснил экс-сотрудник СБУ.
Также он рассказал, что в период блокады Крыма на Чонгаре (село в Херсонской области - ред.) поставили радиовышку, "чтобы украинское телевидение добивало до Крыма".
При этом, по его словам, в украинской прессе это освещалось как вынужденный шаг, никто не был заинтересован в объективной оценке обстановки в Крыму.
"Информация в последующем использовалась для того, чтобы выбить из Европы больше денег", - заметил бывший силовик.
Экс-сотрудник спецслужбы также отметил, что некоторые меры, которые применялись Киевом до специальной операции, продолжают применяться в отношении новых регионов России.
"Россия должна быть во всем виновата, и в регионах возрастет социальное напряжение", - озвучил он стратегию киевских властей.
После воссоединения Крыма с Россией, 26 апреля 2014 года Украина перекрыла шлюзы Северо-Крымского канала
, чтобы вода перестала поступать на полуостров. Заодно Киев обезводил сельское хозяйство юга Херсонщины.
Прямой ущерб от водной блокады уже подсчитали – сумма превышает 152 млрд рублей. В конце октября 2023 года Арбитражный суд Крыма удовлетворил соответствующий иск
властей республики к Украине. Однако это – только один эпизод многочисленных злодеяний, совершенных киевскими неонацистами, которые еще предстоит документировать и оценивать.
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