Рейтинг@Mail.ru
В Египте и Таджикистане открыли выставку к 80-летию освобождения Крыма - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240512/v-egipte-i-tadzhikistane-otkryli-vystavku-k-80-letiyu-osvobozhdeniya-kryma-1137201656.html
В Египте и Таджикистане открыли выставку к 80-летию освобождения Крыма
В Египте и Таджикистане открыли выставку к 80-летию освобождения Крыма - РИА Новости Крым, 12.05.2024
В Египте и Таджикистане открыли выставку к 80-летию освобождения Крыма
Выставка "Крым - 80-летие подвига" московского Музея Победы проходит в представительствах Россотрудничества в зарубежных странах. Фотодокументальные экспозиции... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T08:15
2024-05-12T08:15
новости крыма
крым
крым в великой отечественной войне
египет
белоруссия
таджикистан
россотрудничество
80 лет освобождения крыма
история
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0b/1137197393_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_8adafd5e07658ce5e4af05b27ab23c12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Выставка "Крым - 80-летие подвига" московского Музея Победы проходит в представительствах Россотрудничества в зарубежных странах. Фотодокументальные экспозиции открылись в преддверии Дня полного освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 12 мая. Об этом сообщает федеральное бюджетное государственное учреждение культуры "Музей Победы".Так, выставку могут увидеть жители Беларуси, Египта, Таджикистана. Также планируется открытие выставки в Болгарии. Выставочный проект представлен на площадках и онлайн-ресурсах Русских домов, учреждений культуры и образовательных организаций.Ранее выставка экспонировалась в Южной Осетии, на площади около Государственного драматического театра в городе Цхинвале.Выставка подробно рассказывает об истории и ходе Крымской наступательной операции. В экспозицию вошло более 100 уникальных фотографий, плакатов, листовок, фронтовых рисунков из фондов Музея Победы, Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя и Центрального музея Тавриды. Материалы посвящены подготовке советского наступления, боям у Сиваша и на Перекопском перешейке, освобождению Джанкоя, Керчи, Евпатории, Симферополя, Ялты, Алупки, Севастополя. В экспозиции представлены фронтовые рисунки художника-баталиста Марка Домащенко, снимки фронтовых корреспондентов. На этих фотографиях – герои освобождения Крыма, боевые действия, водружение военно-морского флага в освобожденном Севастополе.
крым
египет
белоруссия
таджикистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0b/1137197393_52:0:1280:921_1920x0_80_0_0_b508f2da61a2511ef542107ee85b4ca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, крым в великой отечественной войне, египет, белоруссия, таджикистан, россотрудничество, история, новости
В Египте и Таджикистане открыли выставку к 80-летию освобождения Крыма

В Беларуси, Египте и Таджикистане к 80-летию освобождения Крыма открыли выставку

08:15 12.05.2024
 
© Фото: Русский дом в ЦхинвалеВыставка "Крым - 80-летие подвига" московского Музея Победы проходит за рубежом
Выставка Крым - 80-летие подвига московского Музея Победы проходит за рубежом
© Фото: Русский дом в Цхинвале
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Выставка "Крым - 80-летие подвига" московского Музея Победы проходит в представительствах Россотрудничества в зарубежных странах. Фотодокументальные экспозиции открылись в преддверии Дня полного освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 12 мая. Об этом сообщает федеральное бюджетное государственное учреждение культуры "Музей Победы".
Так, выставку могут увидеть жители Беларуси, Египта, Таджикистана. Также планируется открытие выставки в Болгарии. Выставочный проект представлен на площадках и онлайн-ресурсах Русских домов, учреждений культуры и образовательных организаций.
Ранее выставка экспонировалась в Южной Осетии, на площади около Государственного драматического театра в городе Цхинвале.
"Крымская стратегическая наступательная операция завершилась 12 мая 1944 года. Полуостров был освобожден всего за 35 суток. Безвозвратные потери армии и флота Советского Союза составили 17 754 человек. Общие потери врага — более 100 тысяч человек, в том числе свыше 61 тысячи человек пленными. Освобождение Крыма от оккупантов по праву считается серьезным шагом к окончательному крушению военной машины Германии и ее союзников", — отметили в Музее Победы.
Выставка подробно рассказывает об истории и ходе Крымской наступательной операции. В экспозицию вошло более 100 уникальных фотографий, плакатов, листовок, фронтовых рисунков из фондов Музея Победы, Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя и Центрального музея Тавриды.
Материалы посвящены подготовке советского наступления, боям у Сиваша и на Перекопском перешейке, освобождению Джанкоя, Керчи, Евпатории, Симферополя, Ялты, Алупки, Севастополя.
В экспозиции представлены фронтовые рисунки художника-баталиста Марка Домащенко, снимки фронтовых корреспондентов. На этих фотографиях – герои освобождения Крыма, боевые действия, водружение военно-морского флага в освобожденном Севастополе.
Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
11:33
80 лет освобождения КрымаКрымская наступательная операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года и закончилась освобождением Крыма. Ее проводили войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией.
 
80 лет освобождения КрымаНовости КрымаКрымКрым в Великой Отечественной войнеЕгипетБелоруссияТаджикистанРоссотрудничествоИсторияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:54Итоги Крымской наступательной операции. Инфографика
09:37ВСУ дважды атаковали Шебекино: повреждены ЛЭП и два предприятия
09:25Бойцы "Днепра" уничтожили опорные пункты ВСУ на правом берегу
09:06В Литве стартуют президентские выборы
08:39Телефонные мошенники придумали новую схему обмана
08:15В Египте и Таджикистане открыли выставку к 80-летию освобождения Крыма
07:43На трассе "Таврида" машина улетела в кювет - водителя доставали спасатели
07:24ВСУ атаковали российские регионы ракетами и дронами
07:18В степном Крыму засуха – что будет с урожаем
07:00ВСУ попытались атаковать промышленный объект в Липецке
06:29Пожар вспыхнул на Волгоградском нефтезаводе после падения беспилотника
00:01Прохладно и без осадков: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 12 мая
22:11В Петербурге задержан подозреваемый по делу о падении автобуса в реку
21:59Главное за день: 11 мая
21:58При обстреле Белгорода ВСУ погибла женщина и ранены 29 человек
21:18Мощная магнитная буря: для кого опасна и как уберечься
20:55Школьница пострадала при обстреле ВСУ Петровского района Донецка
20:2412 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
20:11В Севастополе целый час будет слышна сильная стрельба
Лента новостейМолния