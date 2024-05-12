https://crimea.ria.ru/20240512/v-egipte-i-tadzhikistane-otkryli-vystavku-k-80-letiyu-osvobozhdeniya-kryma-1137201656.html

В Египте и Таджикистане открыли выставку к 80-летию освобождения Крыма

В Египте и Таджикистане открыли выставку к 80-летию освобождения Крыма - РИА Новости Крым, 12.05.2024

В Египте и Таджикистане открыли выставку к 80-летию освобождения Крыма

Выставка "Крым - 80-летие подвига" московского Музея Победы проходит в представительствах Россотрудничества в зарубежных странах. Фотодокументальные экспозиции... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T08:15

2024-05-12T08:15

2024-05-12T08:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Выставка "Крым - 80-летие подвига" московского Музея Победы проходит в представительствах Россотрудничества в зарубежных странах. Фотодокументальные экспозиции открылись в преддверии Дня полного освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 12 мая. Об этом сообщает федеральное бюджетное государственное учреждение культуры "Музей Победы".Так, выставку могут увидеть жители Беларуси, Египта, Таджикистана. Также планируется открытие выставки в Болгарии. Выставочный проект представлен на площадках и онлайн-ресурсах Русских домов, учреждений культуры и образовательных организаций.Ранее выставка экспонировалась в Южной Осетии, на площади около Государственного драматического театра в городе Цхинвале.Выставка подробно рассказывает об истории и ходе Крымской наступательной операции. В экспозицию вошло более 100 уникальных фотографий, плакатов, листовок, фронтовых рисунков из фондов Музея Победы, Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя и Центрального музея Тавриды. Материалы посвящены подготовке советского наступления, боям у Сиваша и на Перекопском перешейке, освобождению Джанкоя, Керчи, Евпатории, Симферополя, Ялты, Алупки, Севастополя. В экспозиции представлены фронтовые рисунки художника-баталиста Марка Домащенко, снимки фронтовых корреспондентов. На этих фотографиях – герои освобождения Крыма, боевые действия, водружение военно-морского флага в освобожденном Севастополе.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, крым в великой отечественной войне, египет, белоруссия, таджикистан, россотрудничество, история, новости