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Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах - РИА Новости Крым, 23.06.2023
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Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах
Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах
Желающих продолжить изучение украинского языка в школах Херсонской и Запорожской областей немного, однако такие ребята есть и они получат такую возможность. Об... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T09:52
2023-06-23T09:52
новости
сергей кравцов
образование в россии
херсонская область
запорожская область
новые регионы россии
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Желающих продолжить изучение украинского языка в школах Херсонской и Запорожской областей немного, однако такие ребята есть и они получат такую возможность. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.Отмечается также, что Минпросвещения разработан учебник классического украинского языка. Кроме того, с 1 сентября в программу уроков истории в десятом и одиннадцатом классах включат часы по изучению причин начала специальной военной операции на Украине, а в учебники истории добавят карты с новыми регионами России и портреты героев специальной военной операции, изображения памятников.Ранее в Херсонском университете издали первый российский учебник для студентов "Настоящая российская журналистика для новых регионов". Книгу презентовал в пресс-центре РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы ХерсонщиныПереход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России
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херсонская область
запорожская область
новые регионы россии
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новости, сергей кравцов, образование в россии, херсонская область, запорожская область, новые регионы россии, история
Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах

Кравцов: в Херсонской и Запорожской областях желающих учить украинский язык немного

09:52 23.06.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОрфографический словарь русского языка
Орфографический словарь русского языка - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Желающих продолжить изучение украинского языка в школах Херсонской и Запорожской областей немного, однако такие ребята есть и они получат такую возможность. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Вы знаете, немного. Но у нас же многонациональная страна, и в каждом регионе, национальной республике есть возможность изучать свой национальный язык, национальную культуру", - цитирует Кравцова РИА Новости.

Отмечается также, что Минпросвещения разработан учебник классического украинского языка. Кроме того, с 1 сентября в программу уроков истории в десятом и одиннадцатом классах включат часы по изучению причин начала специальной военной операции на Украине, а в учебники истории добавят карты с новыми регионами России и портреты героев специальной военной операции, изображения памятников.
Ранее в Херсонском университете издали первый российский учебник для студентов "Настоящая российская журналистика для новых регионов". Книгу презентовал в пресс-центре РИА Новости Крым.
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