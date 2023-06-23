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Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах
Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах - РИА Новости Крым, 23.06.2023
Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах
Желающих продолжить изучение украинского языка в школах Херсонской и Запорожской областей немного, однако такие ребята есть и они получат такую возможность. Об... РИА Новости Крым, 23.06.2023
2023-06-23T09:52
2023-06-23T09:52
2023-06-23T09:52
новости
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образование в россии
херсонская область
запорожская область
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история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Желающих продолжить изучение украинского языка в школах Херсонской и Запорожской областей немного, однако такие ребята есть и они получат такую возможность. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.Отмечается также, что Минпросвещения разработан учебник классического украинского языка. Кроме того, с 1 сентября в программу уроков истории в десятом и одиннадцатом классах включат часы по изучению причин начала специальной военной операции на Украине, а в учебники истории добавят карты с новыми регионами России и портреты героев специальной военной операции, изображения памятников.Ранее в Херсонском университете издали первый российский учебник для студентов "Настоящая российская журналистика для новых регионов". Книгу презентовал в пресс-центре РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы ХерсонщиныПереход на новые стандарты: эксперт о реформе образования в России
https://crimea.ria.ru/20230518/perekhod-na-novye-standarty-ekspert-o-reforme-obrazovaniya-v-rossii-1128784615.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, сергей кравцов, образование в россии, херсонская область, запорожская область, новые регионы россии, история
Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионах
Кравцов: в Херсонской и Запорожской областях желающих учить украинский язык немного