Рейтинг@Mail.ru
"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230523/govoryat-po-russki-i-khotyat-pyaterki-shkola-chaplynki-okonchila-uchebnyy-god-1128908290.html
"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год
"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год - РИА Новости Крым, 23.05.2023
"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год
Последний звонок прозвенел сегодня для 330 учеников общеобразовательной школы в Чаплынке Херсонской области, впереди - летние каникулы и пришкольный лагерь. О... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T17:02
2023-05-23T17:02
эксклюзивы риа новости крым
чаплынка
наталья яцюк
образование в россии
новые регионы россии
херсонская область
новости
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123336023_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7c68a579bedede3d81b79c3f638d8e2d.jpg
ЧАПЛЫНКА, 23 мая - РИА Новости Крым. Последний звонок прозвенел сегодня для 330 учеников общеобразовательной школы в Чаплынке Херсонской области, впереди - летние каникулы и пришкольный лагерь. О том, как прошел первый учебный год в российской системе образования, об адаптации детей и сложностях для педагогов РИА Новости Крым рассказала директор Чаплынской общеобразовательной школы N1 Наталья Яцюк.Учебный процесс по-новомуШкола в херсонской Чаплынке открылась одной из первых в освобожденных регионах – учебный процесс здесь начался 12 сентября. Были набраны все 11 классов. Учителям предстояло полностью перестроить учебный процесс, а ученикам – адаптироваться к новому для многих языку, терминам и предметам.В погоне за пятеркамиВ первое время детям было сложно привыкнуть к новой системе оценивания, ведь отныне уровень знаний школьников в Херсонской области, как и в других регионах России, оценивается по пятибалльной системе. Однако пятерки им понравились куда больше, чем их украинские аналоги 10-11-12 баллов."Настроение детей поменялось в лучшую сторону. Если сначала они опасались идти в школу, открывать новые учебники, была пропаганда с другой стороны, то сейчас все изменилось. Дети хотят участвовать во всех мероприятиях, они уже нормально разговаривают на русском языке и с удовольствием ходят в школу. И 5-балльная система им очень нравится по сравнению с 12-балльной. Детям хочется пятерки получать", - говорит Наталья Яцюк.Русский язык и настоящая историяСамым сложным за этот год для многих стал русский язык. В местных школах он не изучался на протяжении последних девяти лет, поэтому учителя помогали детям освоить и его, и русскоязычную школьную программу.Не только русский язык был для местных школьников в новинку. Разительно отличаются и учебники истории, говорит директор. Однако здесь особенных сложностей у детей не возникает, ведь местные педагоги преподают историю без искажения правды."Мы детей учим настоящей, правильной истории. Взять даже День Победы, который мы празднуем. Дети узнали много нового и интересного, нам они рассказали про своих дедушек и прадедушек, которые воевали в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на что в семьях помнят и ценят то, что сделали для нас наши деды и прадеды", - подчеркнула Яцюк.Летний отдых для детейВ июне в российских школах традиционно открываются лагеря дневного пребывания – так называемые пришкольные лагеря. И Чаплынская школа – не исключение. Здесь такой оздоровительный лагерь будет работать с 1 по 21 июня. И многие родители планируют отправить своих детей туда."В этот лагерь на сегодняшний день уже записаны 135 детей. Планируем организовать мероприятия, которые можно провести в нашей Чаплынке – поехать на экскурсию в заповедник Аскания-Нова, в музей в Григорьевку. Также хотелось бы, конечно, поехать в Крым и посмотреть достопримечательности полуострова. Нам обещали оздоровительный процесс для детей в лагерях Крыма, так что будем надеяться и ждать, и верить, что детям понравится летний отдых", - подытожила директор школы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская ЧаплынкаХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"
чаплынка
новые регионы россии
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123336023_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4a893cf69dc455f73bedb795b0d2ba03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чаплынка, наталья яцюк, образование в россии, новые регионы россии, херсонская область, новости, школа, видео
"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год

Последний звонок прозвенел для 330 учеников школы в российской Чаплынке

17:02 23.05.2023
 
Читать в
ЧАПЛЫНКА, 23 мая - РИА Новости Крым. Последний звонок прозвенел сегодня для 330 учеников общеобразовательной школы в Чаплынке Херсонской области, впереди - летние каникулы и пришкольный лагерь. О том, как прошел первый учебный год в российской системе образования, об адаптации детей и сложностях для педагогов РИА Новости Крым рассказала директор Чаплынской общеобразовательной школы N1 Наталья Яцюк.

Учебный процесс по-новому

Школа в херсонской Чаплынке открылась одной из первых в освобожденных регионах – учебный процесс здесь начался 12 сентября. Были набраны все 11 классов. Учителям предстояло полностью перестроить учебный процесс, а ученикам – адаптироваться к новому для многих языку, терминам и предметам.
"На открытии школы у нас было 12 учителей, а за парты сели 340 учеников. Сегодня работает весь учебный коллектив в полном составе, все учителя имеют профильное педагогическое образование. И сегодня последний звонок прозвенел для 330 учеников школы", - рассказала она.

В погоне за пятерками

В первое время детям было сложно привыкнуть к новой системе оценивания, ведь отныне уровень знаний школьников в Херсонской области, как и в других регионах России, оценивается по пятибалльной системе. Однако пятерки им понравились куда больше, чем их украинские аналоги 10-11-12 баллов.
"Настроение детей поменялось в лучшую сторону. Если сначала они опасались идти в школу, открывать новые учебники, была пропаганда с другой стороны, то сейчас все изменилось. Дети хотят участвовать во всех мероприятиях, они уже нормально разговаривают на русском языке и с удовольствием ходят в школу. И 5-балльная система им очень нравится по сравнению с 12-балльной. Детям хочется пятерки получать", - говорит Наталья Яцюк.

Русский язык и настоящая история

Самым сложным за этот год для многих стал русский язык. В местных школах он не изучался на протяжении последних девяти лет, поэтому учителя помогали детям освоить и его, и русскоязычную школьную программу.
"Русский язык давался непросто, потому что мы учимся по новым учебникам и новым программам. Но дети адаптировались. И я думаю, что в следующем учебном году нам будет намного легче, потому что мы уже знаем, что и как", - говорит она.
Не только русский язык был для местных школьников в новинку. Разительно отличаются и учебники истории, говорит директор. Однако здесь особенных сложностей у детей не возникает, ведь местные педагоги преподают историю без искажения правды.
"Мы детей учим настоящей, правильной истории. Взять даже День Победы, который мы празднуем. Дети узнали много нового и интересного, нам они рассказали про своих дедушек и прадедушек, которые воевали в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на что в семьях помнят и ценят то, что сделали для нас наши деды и прадеды", - подчеркнула Яцюк.

Летний отдых для детей

В июне в российских школах традиционно открываются лагеря дневного пребывания – так называемые пришкольные лагеря. И Чаплынская школа – не исключение. Здесь такой оздоровительный лагерь будет работать с 1 по 21 июня. И многие родители планируют отправить своих детей туда.
"В этот лагерь на сегодняшний день уже записаны 135 детей. Планируем организовать мероприятия, которые можно провести в нашей Чаплынке – поехать на экскурсию в заповедник Аскания-Нова, в музей в Григорьевку. Также хотелось бы, конечно, поехать в Крым и посмотреть достопримечательности полуострова. Нам обещали оздоровительный процесс для детей в лагерях Крыма, так что будем надеяться и ждать, и верить, что детям понравится летний отдых", - подытожила директор школы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины
9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская Чаплынка
Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"
Эксклюзивы РИА Новости КрымЧаплынкаНаталья ЯцюкОбразование в РоссииНовые регионы РоссииХерсонская областьНовостиШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31Пожар в доме престарелых в Симферополе - что известно
19:16В Севастополе медики получат доплаты из бюджета города
18:59Бой – это не всегда про автомат: эксперты о работе медиа в условиях СВО
18:12Живем в состоянии кризиса: эксперт о работе современных медиа
17:58В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции
17:51Политолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на Россию
17:47"Черномор Авто" представил новый седан OMODA S5
17:34Фотолента без лиц: последний звонок в российской Херсонской области
17:02"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год
16:50Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Крыму
15:52Гладков прокомментировал данные о заходе новых ДРГ в Белгородскую область
15:38Путин назвал значение спецоперации для России и ее народа
15:27Эвакуация на Запорожье: где и как разместили людей
15:13Ошеломляющие цифры: названы потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации
15:09Армия России уничтожила склады ВСУ с боеприпасами и топливом в Донбассе
14:49Организаторы убийства бизнесмена в Крыму получили длительные сроки
14:21Как поставки F-16 повлияют на ход спецоперации – военный эксперт из США
14:15ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков
13:33COVID-19 не сдается: в 21 регионе России выросла заболеваемость
13:25Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской области
Лента новостейМолния