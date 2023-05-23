https://crimea.ria.ru/20230523/govoryat-po-russki-i-khotyat-pyaterki-shkola-chaplynki-okonchila-uchebnyy-god-1128908290.html
"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год
"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год - РИА Новости Крым, 23.05.2023
"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный год
Последний звонок прозвенел сегодня для 330 учеников общеобразовательной школы в Чаплынке Херсонской области, впереди - летние каникулы и пришкольный лагерь. О... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T17:02
2023-05-23T17:02
2023-05-23T17:02
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ЧАПЛЫНКА, 23 мая - РИА Новости Крым. Последний звонок прозвенел сегодня для 330 учеников общеобразовательной школы в Чаплынке Херсонской области, впереди - летние каникулы и пришкольный лагерь. О том, как прошел первый учебный год в российской системе образования, об адаптации детей и сложностях для педагогов РИА Новости Крым рассказала директор Чаплынской общеобразовательной школы N1 Наталья Яцюк.Учебный процесс по-новомуШкола в херсонской Чаплынке открылась одной из первых в освобожденных регионах – учебный процесс здесь начался 12 сентября. Были набраны все 11 классов. Учителям предстояло полностью перестроить учебный процесс, а ученикам – адаптироваться к новому для многих языку, терминам и предметам.В погоне за пятеркамиВ первое время детям было сложно привыкнуть к новой системе оценивания, ведь отныне уровень знаний школьников в Херсонской области, как и в других регионах России, оценивается по пятибалльной системе. Однако пятерки им понравились куда больше, чем их украинские аналоги 10-11-12 баллов."Настроение детей поменялось в лучшую сторону. Если сначала они опасались идти в школу, открывать новые учебники, была пропаганда с другой стороны, то сейчас все изменилось. Дети хотят участвовать во всех мероприятиях, они уже нормально разговаривают на русском языке и с удовольствием ходят в школу. И 5-балльная система им очень нравится по сравнению с 12-балльной. Детям хочется пятерки получать", - говорит Наталья Яцюк.Русский язык и настоящая историяСамым сложным за этот год для многих стал русский язык. В местных школах он не изучался на протяжении последних девяти лет, поэтому учителя помогали детям освоить и его, и русскоязычную школьную программу.Не только русский язык был для местных школьников в новинку. Разительно отличаются и учебники истории, говорит директор. Однако здесь особенных сложностей у детей не возникает, ведь местные педагоги преподают историю без искажения правды."Мы детей учим настоящей, правильной истории. Взять даже День Победы, который мы празднуем. Дети узнали много нового и интересного, нам они рассказали про своих дедушек и прадедушек, которые воевали в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на что в семьях помнят и ценят то, что сделали для нас наши деды и прадеды", - подчеркнула Яцюк.Летний отдых для детейВ июне в российских школах традиционно открываются лагеря дневного пребывания – так называемые пришкольные лагеря. И Чаплынская школа – не исключение. Здесь такой оздоровительный лагерь будет работать с 1 по 21 июня. И многие родители планируют отправить своих детей туда."В этот лагерь на сегодняшний день уже записаны 135 детей. Планируем организовать мероприятия, которые можно провести в нашей Чаплынке – поехать на экскурсию в заповедник Аскания-Нова, в музей в Григорьевку. Также хотелось бы, конечно, поехать в Крым и посмотреть достопримечательности полуострова. Нам обещали оздоровительный процесс для детей в лагерях Крыма, так что будем надеяться и ждать, и верить, что детям понравится летний отдых", - подытожила директор школы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Адаптируемся и переходим на русский": как работают школы Херсонщины9 мая в новых регионах: как готовится к празднику херсонская ЧаплынкаХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"
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чаплынка, наталья яцюк, образование в россии, новые регионы россии, херсонская область, новости, школа, видео
ЧАПЛЫНКА, 23 мая - РИА Новости Крым. Последний звонок прозвенел сегодня для 330 учеников общеобразовательной школы в Чаплынке Херсонской области, впереди - летние каникулы и пришкольный лагерь. О том, как прошел первый учебный год в российской системе образования, об адаптации детей и сложностях для педагогов РИА Новости Крым рассказала директор Чаплынской общеобразовательной школы N1 Наталья Яцюк.
Учебный процесс по-новому
Школа в херсонской Чаплынке открылась одной из первых в освобожденных регионах – учебный процесс здесь начался 12 сентября. Были набраны все 11 классов. Учителям предстояло полностью перестроить учебный процесс, а ученикам – адаптироваться к новому для многих языку, терминам и предметам.
"На открытии школы у нас было 12 учителей, а за парты сели 340 учеников. Сегодня работает весь учебный коллектив в полном составе, все учителя имеют профильное педагогическое образование. И сегодня последний звонок прозвенел для 330 учеников школы", - рассказала она.
В погоне за пятерками
В первое время детям было сложно привыкнуть к новой системе оценивания, ведь отныне уровень знаний школьников в Херсонской области, как и в других регионах России, оценивается по пятибалльной системе. Однако пятерки им понравились куда больше, чем их украинские аналоги 10-11-12 баллов.
"Настроение детей поменялось в лучшую сторону. Если сначала они опасались идти в школу, открывать новые учебники, была пропаганда с другой стороны, то сейчас все изменилось. Дети хотят участвовать во всех мероприятиях, они уже нормально разговаривают на русском языке и с удовольствием ходят в школу. И 5-балльная система им очень нравится по сравнению с 12-балльной. Детям хочется пятерки получать", - говорит Наталья Яцюк.
Русский язык и настоящая история
Самым сложным за этот год для многих стал русский язык. В местных школах он не изучался на протяжении последних девяти лет, поэтому учителя помогали детям освоить и его, и русскоязычную школьную программу.
"Русский язык давался непросто, потому что мы учимся по новым учебникам и новым программам. Но дети адаптировались. И я думаю, что в следующем учебном году нам будет намного легче, потому что мы уже знаем, что и как", - говорит она.
Не только русский язык был для местных школьников в новинку. Разительно отличаются и учебники истории, говорит директор. Однако здесь особенных сложностей у детей не возникает, ведь местные педагоги преподают историю без искажения правды.
"Мы детей учим настоящей, правильной истории. Взять даже День Победы, который мы празднуем. Дети узнали много нового и интересного, нам они рассказали про своих дедушек и прадедушек, которые воевали в Великой Отечественной войне. Несмотря ни на что в семьях помнят и ценят то, что сделали для нас наши деды и прадеды", - подчеркнула Яцюк.
Летний отдых для детей
В июне в российских школах традиционно открываются лагеря дневного пребывания – так называемые пришкольные лагеря. И Чаплынская школа – не исключение. Здесь такой оздоровительный лагерь будет работать с 1 по 21 июня. И многие родители планируют отправить своих детей туда.
"В этот лагерь на сегодняшний день уже записаны 135 детей. Планируем организовать мероприятия, которые можно провести в нашей Чаплынке – поехать на экскурсию в заповедник Аскания-Нова, в музей в Григорьевку. Также хотелось бы, конечно, поехать в Крым и посмотреть достопримечательности полуострова. Нам обещали оздоровительный процесс для детей в лагерях Крыма, так что будем надеяться и ждать, и верить, что детям понравится летний отдых", - подытожила директор школы.
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