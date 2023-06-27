Отменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативу
Депутат Нилов объяснил необходимость отмены ЕГЭ
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Система контроля знаний в форме Единого государственного экзамена не позволяет понять глубину знаний, а сам процесс организован так, что вызывает слишком большой стресс у выпускников и их родителей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Евгеньевич Нилов.
Ранее Нилов сообщил о вынесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы.
"Статистика показывает, что у нас растет количество заболеваний в этот период и даже суицидов, огромный спрос на успокаивающие препараты. И в целом такая норма контроля не позволяет понять глубину знаний. Детей натаскивают на определенные рамки и формируют шаблонное мышление", - убежден Нилов.
По словам парламентария, многочисленные опросы, которые проведены инициаторами законопроекта об отмене ЕГЭ, показывают негативное отношение к этой системе со стороны учащихся и их родителей. В этой связи Нилов считает необходимым вернуться к старой системе контроля знаний.
"Постепенно критика начинает звучать со стороны разных фракций, от родительской и научной общественности. И надо признать, что ЕГЭ - ошибочная система, и нам надо вернуться к старой системе контроля знаний при поступлении в вузы. При этом нельзя забывать и о системе распределения. Получая определенные льготы при поступлении, гражданин должен дать обязательство вернуться в домашний регион и работать ближайшие три года, чтобы не оголять рынок труда в малых городах и сельской местности", - считает глава думского комитета.
Ранее сообщалось, что до 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. В этом году приемная кампания в вузы России стартовала 20 июня и продлится до 25 июля. Подать документы можно четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг. Заявление можно подать в пять любых вузов страны на пять специальностей в каждом, в отличие от прошлого года, когда абитуриенты могли выбрать стразу десять специальностей.
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