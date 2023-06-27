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Отменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативу - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Отменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативу
Отменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативу - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Отменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативу
Система контроля знаний в форме Единого государственного экзамена не позволяет понять глубину знаний, а сам процесс организован так, что вызывает слишком... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T08:25
2023-06-27T08:25
новости
образование в россии
высшее образование
государственная дума рф
егэ
ярослав нилов
приемная кампания
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Ярослав Евгеньевич Нилов
Ярослав Евгеньевич Нилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Система контроля знаний в форме Единого государственного экзамена не позволяет понять глубину знаний, а сам процесс организован так, что вызывает слишком большой стресс у выпускников и их родителей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Евгеньевич Нилов.Ранее Нилов сообщил о вынесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы.По словам парламентария, многочисленные опросы, которые проведены инициаторами законопроекта об отмене ЕГЭ, показывают негативное отношение к этой системе со стороны учащихся и их родителей. В этой связи Нилов считает необходимым вернуться к старой системе контроля знаний."Постепенно критика начинает звучать со стороны разных фракций, от родительской и научной общественности. И надо признать, что ЕГЭ - ошибочная система, и нам надо вернуться к старой системе контроля знаний при поступлении в вузы. При этом нельзя забывать и о системе распределения. Получая определенные льготы при поступлении, гражданин должен дать обязательство вернуться в домашний регион и работать ближайшие три года, чтобы не оголять рынок труда в малых городах и сельской местности", - считает глава думского комитета.Ранее сообщалось, что до 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. В этом году приемная кампания в вузы России стартовала 20 июня и продлится до 25 июля. Подать документы можно четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг. Заявление можно подать в пять любых вузов страны на пять специальностей в каждом, в отличие от прошлого года, когда абитуриенты могли выбрать стразу десять специальностей. Читайте также на РИА Новости Крым:Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионахКрымские вузы готовы поделиться авторским ПОВ Крымском федеральном университете появится новая специальность
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новости, образование в россии, высшее образование, государственная дума рф, егэ, ярослав нилов, приемная кампания
Отменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативу

Депутат Нилов объяснил необходимость отмены ЕГЭ

08:25 27.06.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчебники для ЕГЭ. Архивное фото
Учебники для ЕГЭ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Система контроля знаний в форме Единого государственного экзамена не позволяет понять глубину знаний, а сам процесс организован так, что вызывает слишком большой стресс у выпускников и их родителей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Евгеньевич Нилов.
Ранее Нилов сообщил о вынесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы.

"Статистика показывает, что у нас растет количество заболеваний в этот период и даже суицидов, огромный спрос на успокаивающие препараты. И в целом такая норма контроля не позволяет понять глубину знаний. Детей натаскивают на определенные рамки и формируют шаблонное мышление", - убежден Нилов.

По словам парламентария, многочисленные опросы, которые проведены инициаторами законопроекта об отмене ЕГЭ, показывают негативное отношение к этой системе со стороны учащихся и их родителей. В этой связи Нилов считает необходимым вернуться к старой системе контроля знаний.
Ярослав Евгеньевич Нилов
08:25
"Постепенно критика начинает звучать со стороны разных фракций, от родительской и научной общественности. И надо признать, что ЕГЭ - ошибочная система, и нам надо вернуться к старой системе контроля знаний при поступлении в вузы. При этом нельзя забывать и о системе распределения. Получая определенные льготы при поступлении, гражданин должен дать обязательство вернуться в домашний регион и работать ближайшие три года, чтобы не оголять рынок труда в малых городах и сельской местности", - считает глава думского комитета.
Ранее сообщалось, что до 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. В этом году приемная кампания в вузы России стартовала 20 июня и продлится до 25 июля. Подать документы можно четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг. Заявление можно подать в пять любых вузов страны на пять специальностей в каждом, в отличие от прошлого года, когда абитуриенты могли выбрать стразу десять специальностей.
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