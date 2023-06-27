https://crimea.ria.ru/20230627/otmenit-ege-v-gosdume-obyasnili-zakonodatelnuyu-initsiativu-1129635779.html

Отменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативу

Отменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативу - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Отменить ЕГЭ: в Госдуме объяснили законодательную инициативу

Система контроля знаний в форме Единого государственного экзамена не позволяет понять глубину знаний, а сам процесс организован так, что вызывает слишком... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T08:25

2023-06-27T08:25

2023-06-27T08:25

новости

образование в россии

высшее образование

государственная дума рф

егэ

ярослав нилов

приемная кампания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111844/58/1118445835_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_678d5921766fcdafa6a87b21aed88895.jpg

Ярослав Евгеньевич Нилов Ярослав Евгеньевич Нилов audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Система контроля знаний в форме Единого государственного экзамена не позволяет понять глубину знаний, а сам процесс организован так, что вызывает слишком большой стресс у выпускников и их родителей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил депутат Госдумы РФ, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Евгеньевич Нилов.Ранее Нилов сообщил о вынесении на рассмотрение в Госдуму законопроекта об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в вузы.По словам парламентария, многочисленные опросы, которые проведены инициаторами законопроекта об отмене ЕГЭ, показывают негативное отношение к этой системе со стороны учащихся и их родителей. В этой связи Нилов считает необходимым вернуться к старой системе контроля знаний."Постепенно критика начинает звучать со стороны разных фракций, от родительской и научной общественности. И надо признать, что ЕГЭ - ошибочная система, и нам надо вернуться к старой системе контроля знаний при поступлении в вузы. При этом нельзя забывать и о системе распределения. Получая определенные льготы при поступлении, гражданин должен дать обязательство вернуться в домашний регион и работать ближайшие три года, чтобы не оголять рынок труда в малых городах и сельской местности", - считает глава думского комитета.Ранее сообщалось, что до 30 июня в России должны быть разработаны и утверждены образовательные стандарты по новой системе высшего образования. В этом году приемная кампания в вузы России стартовала 20 июня и продлится до 25 июля. Подать документы можно четырьмя способами: очно, по почте, через сайты вузов, а также с помощью сервиса "Поступление в вуз онлайн" на сайте госуслуг. Заявление можно подать в пять любых вузов страны на пять специальностей в каждом, в отличие от прошлого года, когда абитуриенты могли выбрать стразу десять специальностей. Читайте также на РИА Новости Крым:Хотят ли учить украинский язык школьники в новых регионахКрымские вузы готовы поделиться авторским ПОВ Крымском федеральном университете появится новая специальность

https://crimea.ria.ru/20230626/chto-zhdet-glavnyy-vuz-kryma--intervyu-io-rektora-kfu-kuryanova-1129613570.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, образование в россии, высшее образование, государственная дума рф, егэ, ярослав нилов, приемная кампания