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СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Коми
СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Коми - РИА Новости Крым, 12.05.2024
СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Коми
После обрушения одного из подъездов в многоквартирном жилом доме в Печоре возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T10:45
2024-05-12T10:45
2024-05-12T10:45
республика коми
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. После обрушения одного из подъездов в многоквартирном жилом доме в Печоре возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Коми.Как сообщили в МЧС Республики Коми, всю минувшую ночь спасатели разбирали завалы. Утром в Печору прибыла аэромобильная группировка главного управления ведомства. Во избежание угрозы для сотрудников, занимающихся разбором завала, часть крыши общежития снесли.Также в ведомстве уточнили, что на месте работают 115 человек и 31 единица техники, из них от МЧС России: 72 человека и 10 единиц техники.Один подъезд пятиэтажного дома полностью обрушился в Печоре в субботу, 11 мая. Из полуразрушенного жилого здания эвакуировали 14 жильцов, в том числе пятерых детей. Также уточнялось, что для жителей дома в готовности два пункта временного размещения - школа-интернат и детский дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Дом в Щелкино капитально отремонтируют после обрушения балконаПри пожаре в крымском "Тропикпарке" обрушились конструкции – СК
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика коми, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, закон и право
СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Коми
После обрушения подъезда дома в Коми возбуждено уголовное дело о халатности