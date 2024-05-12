https://crimea.ria.ru/20240512/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-obrusheniya-podezda-doma-v-komi-1137205371.html

СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Коми

СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Коми - РИА Новости Крым, 12.05.2024

СК возбудил уголовное дело после обрушения подъезда дома в Коми

После обрушения одного из подъездов в многоквартирном жилом доме в Печоре возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 12.05.2024

2024-05-12T10:45

2024-05-12T10:45

2024-05-12T10:45

республика коми

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

происшествия

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0c/1137205259_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_df546b27a3335a8b7535e104237b6dc6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. После обрушения одного из подъездов в многоквартирном жилом доме в Печоре возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Коми.Как сообщили в МЧС Республики Коми, всю минувшую ночь спасатели разбирали завалы. Утром в Печору прибыла аэромобильная группировка главного управления ведомства. Во избежание угрозы для сотрудников, занимающихся разбором завала, часть крыши общежития снесли.Также в ведомстве уточнили, что на месте работают 115 человек и 31 единица техники, из них от МЧС России: 72 человека и 10 единиц техники.Один подъезд пятиэтажного дома полностью обрушился в Печоре в субботу, 11 мая. Из полуразрушенного жилого здания эвакуировали 14 жильцов, в том числе пятерых детей. Также уточнялось, что для жителей дома в готовности два пункта временного размещения - школа-интернат и детский дом.Читайте также на РИА Новости Крым:Дом в Щелкино капитально отремонтируют после обрушения балконаПри пожаре в крымском "Тропикпарке" обрушились конструкции – СК

республика коми

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, происшествия, закон и право