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Подъезд пятиэтажного общежития обрушился в Коми: что известно - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Подъезд пятиэтажного общежития обрушился в Коми: что известно
Подъезд пятиэтажного общежития обрушился в Коми: что известно - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Подъезд пятиэтажного общежития обрушился в Коми: что известно
Один подъезд пятиэтажного дома полностью обрушился в Республике Коми в субботу. Об этом сообщили в региональном МЧС России. РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T14:58
2024-05-11T14:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Один подъезд пятиэтажного дома полностью обрушился в Республике Коми в субботу. Об этом сообщили в региональном МЧС России.Отмечается, что из полуразрушенного жилого здания эвакуированы 14 жильцов, в том числе пятеро детей."Для жителей дома в готовности два пункта временного размещения (школа-интернат и детский дом). Проводятся работы по разбору завалов", - добавили спасатели.Сейчас на месте работают 60 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС 31 специалист и семь единиц спецтехники.По данным главы региона Владимира Уйбы, здание является аварийным.Что послужило причиной обрушения всех пяти этажей подъезда пока неизвестно. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет, пишет РИА Новости со ссылкой на республиканское управление МЧС.
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республика коми, россия, происшествия, общество, новости, владимир уйба, мчс республики коми
Подъезд пятиэтажного общежития обрушился в Коми: что известно

В Коми обрушился подъезд пятиэтажного общежития - эвакуированы 14 человек

14:58 11.05.2024 (обновлено: 14:59 11.05.2024)
 
© МЧС Республики КомиВ Коми обрушился подъезд пятиэтажного общежития
В Коми обрушился подъезд пятиэтажного общежития
© МЧС Республики Коми
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Один подъезд пятиэтажного дома полностью обрушился в Республике Коми в субботу. Об этом сообщили в региональном МЧС России.

"Сегодня в городе Печоре произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу Печорский проспект, 69. К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что из полуразрушенного жилого здания эвакуированы 14 жильцов, в том числе пятеро детей.
"Для жителей дома в готовности два пункта временного размещения (школа-интернат и детский дом). Проводятся работы по разбору завалов", - добавили спасатели.
Сейчас на месте работают 60 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС 31 специалист и семь единиц спецтехники.
По данным главы региона Владимира Уйбы, здание является аварийным.
"Вылетаю в Печору, где сегодня обрушился подъезд дома, признанного аварийным. Речь о 5-этажном кирпичном строении в статусе бывшего общежития", - написал он.
Что послужило причиной обрушения всех пяти этажей подъезда пока неизвестно. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет, пишет РИА Новости со ссылкой на республиканское управление МЧС.
 
Республика КомиРоссияПроисшествияОбществоНовостиВладимир УйбаМЧС Республики Коми
 
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