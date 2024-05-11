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Подъезд пятиэтажного общежития обрушился в Коми: что известно

Подъезд пятиэтажного общежития обрушился в Коми: что известно - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Подъезд пятиэтажного общежития обрушился в Коми: что известно

Один подъезд пятиэтажного дома полностью обрушился в Республике Коми в субботу. Об этом сообщили в региональном МЧС России. РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T14:58

2024-05-11T14:58

2024-05-11T14:59

республика коми

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Один подъезд пятиэтажного дома полностью обрушился в Республике Коми в субботу. Об этом сообщили в региональном МЧС России.Отмечается, что из полуразрушенного жилого здания эвакуированы 14 жильцов, в том числе пятеро детей."Для жителей дома в готовности два пункта временного размещения (школа-интернат и детский дом). Проводятся работы по разбору завалов", - добавили спасатели.Сейчас на месте работают 60 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС 31 специалист и семь единиц спецтехники.По данным главы региона Владимира Уйбы, здание является аварийным.Что послужило причиной обрушения всех пяти этажей подъезда пока неизвестно. Предварительно, пострадавших в результате инцидента нет, пишет РИА Новости со ссылкой на республиканское управление МЧС.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика коми, россия, происшествия, общество, новости, владимир уйба, мчс республики коми