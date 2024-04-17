https://crimea.ria.ru/20240417/dom-v-schelkino-kapitalno-otremontiruyut-posle-obrusheniya-balkona-1136640664.html

Дом в Щелкино капитально отремонтируют после обрушения балкона

Дом в Щелкино капитально отремонтируют после обрушения балкона - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Дом в Щелкино капитально отремонтируют после обрушения балкона

Прокуратура Республики Крым требует провести капитальный ремонт многоэтажки в Щелкино, где в результате обрушения балкона погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T16:48

2024-04-17T16:48

2024-04-17T16:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым требует провести капитальный ремонт многоэтажки в Щелкино, где в результате обрушения балкона погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Балкон многоэтажного дома в Щелкино обрушился в октябре 2023 года, в результате погибли мужчина и женщина, которые в этот момент находились на балконе. Еще одна женщина была госпитализирована в медучреждение с травмами. Как стало известно ранее, накануне трагедии хозяин срезал пожарную лестницу, в результате чего балкон лишился опоры.Прокуратура подготовила исковое заявление в суд, в котором требует обязать управляющую организацию провести ремонт. Суд Ленинского района это требование удовлетворил."Реальное исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре района", - подчеркивается в релизе ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Перепланировка квартиры в МКД: юрист разъяснил изменения в законеВ Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажаСколько многоквартирных домов отремонтируют в Севастополе в 2024 году

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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