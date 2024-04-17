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Дом в Щелкино капитально отремонтируют после обрушения балкона - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Дом в Щелкино капитально отремонтируют после обрушения балкона
Дом в Щелкино капитально отремонтируют после обрушения балкона - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Дом в Щелкино капитально отремонтируют после обрушения балкона
Прокуратура Республики Крым требует провести капитальный ремонт многоэтажки в Щелкино, где в результате обрушения балкона погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости Крым, 17.04.2024
2024-04-17T16:48
2024-04-17T16:48
крым
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ленинский район
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым требует провести капитальный ремонт многоэтажки в Щелкино, где в результате обрушения балкона погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Балкон многоэтажного дома в Щелкино обрушился в октябре 2023 года, в результате погибли мужчина и женщина, которые в этот момент находились на балконе. Еще одна женщина была госпитализирована в медучреждение с травмами. Как стало известно ранее, накануне трагедии хозяин срезал пожарную лестницу, в результате чего балкон лишился опоры.Прокуратура подготовила исковое заявление в суд, в котором требует обязать управляющую организацию провести ремонт. Суд Ленинского района это требование удовлетворил."Реальное исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре района", - подчеркивается в релизе ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Перепланировка квартиры в МКД: юрист разъяснил изменения в законеВ Симферополе мужчина выпрыгнул с балкона девятого этажаСколько многоквартирных домов отремонтируют в Севастополе в 2024 году
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Дом в Щелкино капитально отремонтируют после обрушения балкона

Прокуратура обязала провести капитальный ремонт дома в Щелкино после обрушения балкона

16:48 17.04.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымДом в Щелкино, где обрушился балкон с людьми
Дом в Щелкино, где обрушился балкон с людьми
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Прокуратура Республики Крым требует провести капитальный ремонт многоэтажки в Щелкино, где в результате обрушения балкона погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Балкон многоэтажного дома в Щелкино обрушился в октябре 2023 года, в результате погибли мужчина и женщина, которые в этот момент находились на балконе. Еще одна женщина была госпитализирована в медучреждение с травмами. Как стало известно ранее, накануне трагедии хозяин срезал пожарную лестницу, в результате чего балкон лишился опоры.
"В ходе проверки, проведенной совместно со специалистами МЧС, были выявлены многочисленные нарушения требований жилищного законодательства, пожарной безопасности, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при обслуживании многоквартирного дома", - говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура подготовила исковое заявление в суд, в котором требует обязать управляющую организацию провести ремонт. Суд Ленинского района это требование удовлетворил.
"Реальное исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре района", - подчеркивается в релизе ведомства.
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