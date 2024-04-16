https://crimea.ria.ru/20240416/skolko-mnogokvartirnykh-domov-otremontiruyut-v-sevastopole-v-2024-godu-1136616148.html
Сколько многоквартирных домов отремонтируют в Севастополе в 2024 году
Сколько многоквартирных домов отремонтируют в Севастополе в 2024 году - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Сколько многоквартирных домов отремонтируют в Севастополе в 2024 году
Почти 200 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Севастополе до конца года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T19:28
2024-04-16T19:28
2024-04-16T19:28
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. Почти 200 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Севастополе до конца года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он также отметил, что в числе домов, где уже ведутся ремонтные работы, есть два объекта культурного наследия. Это дом №8 по улице Гоголя и дом №34 по улице Ленина. Ремонт на этих объектах должен быть завершен летом.За прошлый год в Севастополе отремонтировали более 150 многоквартирных домов, более 110 километров воздушных линий и 153 трансформаторные подстанции, а также провели газ более чем тысяче абонентов. Кроме того, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" отремонтировали 7 общественных пространств.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали проблемы подготовки многоквартирных домов к зимеКапремонт и коммунальные услуги в Крыму: как изменятся цены в 2024 годуКак изменился Севастополь за 2023 год – в правительстве подвели итоги
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, капремонт многоквартирных домов, новости, новости крыма, городская среда, благоустройство, жилье
Сколько многоквартирных домов отремонтируют в Севастополе в 2024 году
В Севастополе капитально отремонтируют 195 многоквартирных домов до конца года