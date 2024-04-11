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В Крыму назвали проблемы подготовки многоквартирных домов к зиме

В Крыму назвали проблемы подготовки многоквартирных домов к зиме - РИА Новости Крым, 11.04.2024

В Крыму назвали проблемы подготовки многоквартирных домов к зиме

Многоквартирные дома в селах Крыма, находящиеся в непосредственном управлении собственников, практически не готовятся к зиме и требуют особенного внимания... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T06:41

2024-04-11T06:41

2024-04-11T15:47

олег бышук

ано "жкх контроль республики крым"

жкх крыма и севастополя

жкх

анатолий петров

крым

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Многоквартирные дома в селах Крыма, находящиеся в непосредственном управлении собственников, практически не готовятся к зиме и требуют особенного внимания властей особенно в тех муниципальных образованиях, где управляющие организации отсутствуют. Об этой проблеме в эфире радио "Спутник в Крыму" заявили представители АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" – директор организации Анатолий Петров и его заместитель, член регионального штаба Народного фронта в Крыму Олег Бышук.По мнению Анатолия Петрова, распоряжение председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка о необходимости начинать подготовку к зиме 2024-25 в муниципалитетах очень своевременно.Свою позицию эксперт объясняет тем, что такой процесс в республике, преимущественно в селах, идет "мягко говоря, не очень хорошо". Больше того: есть целая категория домов, которая обделена вниманием властей уже не первый сезон, говорит Петров. Выявляется эта проблема регулярно в процессе контрольных объездов, которые совершают представители "ЖХК-контроля РК" и Общественного народного фронта еженедельно, подчеркнул он.По его словам, некоторые дома как-то держатся благодаря "большому коэффициенту прочности", заложенному при строительстве в советское время. Где-то ситуация меняется благодаря реформированию ЖКХ и активности собственников.Однако негативная тенденция налицо, и всему причина – отсутствие сезонных осмотров или формальный к ним подход, отметил Петров.По мнению его коллеги Олега Бышука, это не значит, что от такой формы, как непосредственное управление домом собственниками, нужно избавляться, как от пагубной.Механизмы для устранения проблемы и урегулирования ситуации предусмотрены законодательством, отмечает Бушук, но нужно, чтобы местные власти подключались."Если реализация в форму управления не до конца завершена – нет договоров на содержание общего имущества, нет ответственной организации, нет аварийного обслуживания, – тогда администрация муниципального образования обязана назначить по этому дому временную управляющую организацию", – объяснил Бышук.В тех же случаях, когда ситуация в муниципальном образовании критическая: дома брошены, муниципальная управляющая организация ликвидирована, а других обслуживающих организаций нет и рынок управления домами пустует, – администрации должны создавать специальные организации и восполнить вакуум, чтобы не дать домам разрушаться, добавил он."Логично, правильно было бы создавать для таких домов специальные организации, которые будут брать на себя обязанности в обслуживании, возможно, с учетом поддержки администрации, чтобы дома не были брошены. Потому что заставить частную организацию прийти и обслуживать дома где-нибудь, например, в Советском районе, никто не может, если она сама не примет такого решения. И получается патовая ситуация", – заявил Бышук.Все проблемы, по его словам, выявляются "элементарно – в ходе подготовки к отопительному периоду", именно поэтому очень важно, чтобы этот процесс происходил как надо и контролировался.В то же время эксперты АНО "ЖКХ-контроль РК" отмечают в целом позитивную за последние 10 лет динамику подготовки многоквартирных домов в Крыму к осенне-зимнему периоду."Конечно, динамика положительная есть. В большинстве домов появилась, наконец, запорная арматура. Помимо текущего ремонта, есть работы по капитальному ремонту, замена кровель. У нас есть подвалы, в которых есть уже утеплитель. Есть дома, в которых поставлены отопительные приборы с датчиком наружной температуры воздуха, регулирующиеся самостоятельно. То есть ситуация сдвинулась. Но есть еще много примеров, где нужно еще доработать и улучшить", – заключил Бышук.Непосредственное управление – право владельцев помещений в МКД самостоятельно решать общие вопросы по содержанию и ремонту дома без создания ТСЖ и кооператива и без привлечения управляющей организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов указал на недоработки в уборке и озеленении Евпатории В Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году Какие мосты в Симферопольском районе Крыма отремонтируют в первую очередь Когда восстановят поврежденные штормом берегоукрепления в Ялте

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег бышук, ано "жкх контроль республики крым", жкх крыма и севастополя, жкх, анатолий петров, крым, мнения