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В Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году
В Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году - РИА Новости Крым, 08.04.2024
В Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году
В Крыму в этом году отремонтируют 43 километра подъездных дорог к садовым товариществам (СНТ), всего в республике требуется привести в порядок 910 километров... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T18:53
2024-04-08T18:53
2024-04-08T18:53
сергей аксенов
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
благоустройство
симферопольский район
снт
реки крыма
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году отремонтируют 43 километра подъездных дорог к садовым товариществам (СНТ), всего в республике требуется привести в порядок 910 километров таких дорог. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Добровское сельское поселение Симферопольского района.Говоря о проблемах Добровского сельского поселения, Аксенов обратил внимание на необходимость расчистки русла малых рек, что позволит снизить риск подтоплений при паводках.Также в ходе поездки руководитель региона осмотрел объект культурного наследия "Дом усадьбы А.Ф. Монжене" в селе Пионерское, который требует реставрации. По словам Аксенова, его могут передать инвестору на условиях восстановления.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют дорогу на Ай-ПетриВажный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90%Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в Крыму
симферопольский район
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, симферопольский район, снт, реки крыма, ремонт дорог
В Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году
В Крыму отремонтируют 43 километра подъездных дорог к садовым товариществам в этом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году отремонтируют 43 километра подъездных дорог к садовым товариществам (СНТ), всего в республике требуется привести в порядок 910 километров таких дорог. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Добровское сельское поселение Симферопольского района.
"Поручил правительству республики разработать региональный нормативный акт для организации работы по профилированию и подсыпке гравием дорог в СНТ и кооперативах. Планируется, что в текущем году будет восстановлено более 43 километра подъездных дорог к таким объектам и приведены в порядок их центральные улицы. Всего требуется отремонтировать около 910 километров гравийных дорог в СНТ", – написал глава республики в своем Telegram-канале.
Говоря о проблемах Добровского сельского поселения, Аксенов обратил внимание на необходимость расчистки русла малых рек, что позволит снизить риск подтоплений при паводках.
Также в ходе поездки руководитель региона осмотрел объект культурного наследия "Дом усадьбы А.Ф. Монжене" в селе Пионерское, который требует реставрации. По словам Аксенова, его могут передать инвестору на условиях восстановления.
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