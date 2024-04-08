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В Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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В Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году
В Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году - РИА Новости Крым, 08.04.2024
В Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году
В Крыму в этом году отремонтируют 43 километра подъездных дорог к садовым товариществам (СНТ), всего в республике требуется привести в порядок 910 километров... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T18:53
2024-04-08T18:53
сергей аксенов
новости крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
благоустройство
симферопольский район
снт
реки крыма
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году отремонтируют 43 километра подъездных дорог к садовым товариществам (СНТ), всего в республике требуется привести в порядок 910 километров таких дорог. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Добровское сельское поселение Симферопольского района.Говоря о проблемах Добровского сельского поселения, Аксенов обратил внимание на необходимость расчистки русла малых рек, что позволит снизить риск подтоплений при паводках.Также в ходе поездки руководитель региона осмотрел объект культурного наследия "Дом усадьбы А.Ф. Монжене" в селе Пионерское, который требует реставрации. По словам Аксенова, его могут передать инвестору на условиях восстановления.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют дорогу на Ай-ПетриВажный участок дороги Симферополь – Мирный достроен почти на 90%Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в Крыму
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, благоустройство, симферопольский район, снт, реки крыма, ремонт дорог
В Крыму восстановят более 40 километров дорог к СНТ в этом году

В Крыму отремонтируют 43 километра подъездных дорог к садовым товариществам в этом году

18:53 08.04.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваАксенов обратил внимание на необходимость расчистки русла малых рек, что позволит снизить риск подтоплений при паводках.
Аксенов обратил внимание на необходимость расчистки русла малых рек, что позволит снизить риск подтоплений при паводках.
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году отремонтируют 43 километра подъездных дорог к садовым товариществам (СНТ), всего в республике требуется привести в порядок 910 километров таких дорог. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов по итогам рабочего выезда в Добровское сельское поселение Симферопольского района.

"Поручил правительству республики разработать региональный нормативный акт для организации работы по профилированию и подсыпке гравием дорог в СНТ и кооперативах. Планируется, что в текущем году будет восстановлено более 43 километра подъездных дорог к таким объектам и приведены в порядок их центральные улицы. Всего требуется отремонтировать около 910 километров гравийных дорог в СНТ", – написал глава республики в своем Telegram-канале.

Говоря о проблемах Добровского сельского поселения, Аксенов обратил внимание на необходимость расчистки русла малых рек, что позволит снизить риск подтоплений при паводках.
Также в ходе поездки руководитель региона осмотрел объект культурного наследия "Дом усадьбы А.Ф. Монжене" в селе Пионерское, который требует реставрации. По словам Аксенова, его могут передать инвестору на условиях восстановления.
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Сергей АксеновНовости КрымаРемонт и строительство дорог в КрымуБлагоустройствоСимферопольский районСНТРеки КрымаРемонт дорог
 
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