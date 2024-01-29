https://crimea.ria.ru/20240129/aksenov-potreboval-v-ruchnom-rezhime-zavershit-oformlenie-snt-v-krymu-1134526813.html

Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в Крыму

Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в Крыму - РИА Новости Крым, 29.01.2024

Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в Крыму

В Крыму почти 500 кооперативов и садовых товариществ завершили оформление правоустанавливающих документов, еще около 250 находятся в стадии оформления. Об этом... РИА Новости Крым, 29.01.2024

2024-01-29T11:37

2024-01-29T11:37

2024-01-29T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму почти 500 кооперативов и садовых товариществ завершили оформление правоустанавливающих документов, еще около 250 находятся в стадии оформления. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.При этом до сих пор выявляются определенные сложности с оформлением документов на земельные участки и имущество граждан. Наибольшее их число зафиксировано в Каменском массиве Симферополя.Он также напомнил, что совместно с прокуратурой Крыма продолжается работа по заключению прямых договоров на поставку электроэнергии абонентам кооперативов и СНТ, минуя посредников, собственников подстанций и председателей кооперативов.Ранее замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Екатерина Юровских сообщала, что принадлежащие иностранным гражданам земельные участки садовых некоммерческих товариществ (СНТ) выставят на торги по истечении срока регистрации необходимых документов. Все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знатьВ Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности Земельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, снт, новости, новости крыма, недвижимость