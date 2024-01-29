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Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в Крыму - РИА Новости Крым, 29.01.2024
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Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в Крыму
Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в Крыму - РИА Новости Крым, 29.01.2024
Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в Крыму
В Крыму почти 500 кооперативов и садовых товариществ завершили оформление правоустанавливающих документов, еще около 250 находятся в стадии оформления. Об этом... РИА Новости Крым, 29.01.2024
2024-01-29T11:37
2024-01-29T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму почти 500 кооперативов и садовых товариществ завершили оформление правоустанавливающих документов, еще около 250 находятся в стадии оформления. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.При этом до сих пор выявляются определенные сложности с оформлением документов на земельные участки и имущество граждан. Наибольшее их число зафиксировано в Каменском массиве Симферополя.Он также напомнил, что совместно с прокуратурой Крыма продолжается работа по заключению прямых договоров на поставку электроэнергии абонентам кооперативов и СНТ, минуя посредников, собственников подстанций и председателей кооперативов.Ранее замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Екатерина Юровских сообщала, что принадлежащие иностранным гражданам земельные участки садовых некоммерческих товариществ (СНТ) выставят на торги по истечении срока регистрации необходимых документов. Все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадастровая стоимость помещений в Крыму: что полезно знатьВ Крыму члены сотен СНТ могут не успеть оформить право собственности Земельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе
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сергей аксенов, снт, новости, новости крыма, недвижимость
Аксенов потребовал в ручном режиме завершить оформление СНТ в Крыму

В Крыму около 250 кооперативов и СНТ не завершили регистрацию

11:37 29.01.2024 (обновлено: 12:02 29.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСНТ
СНТ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. В Крыму почти 500 кооперативов и садовых товариществ завершили оформление правоустанавливающих документов, еще около 250 находятся в стадии оформления. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"На сегодняшний день на территории Республики Крым оформлены правоустанавливающие документы 479 кооперативов и СНТ, еще 247 – в стадии оформления", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
При этом до сих пор выявляются определенные сложности с оформлением документов на земельные участки и имущество граждан. Наибольшее их число зафиксировано в Каменском массиве Симферополя.
"Данную процедуру необходимо довести до конца, в ручном режиме разобраться в каждом конкретном проблемном случае", – подчеркнул Аксенов.
Он также напомнил, что совместно с прокуратурой Крыма продолжается работа по заключению прямых договоров на поставку электроэнергии абонентам кооперативов и СНТ, минуя посредников, собственников подстанций и председателей кооперативов.
Ранее замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Екатерина Юровских сообщала, что принадлежащие иностранным гражданам земельные участки садовых некоммерческих товариществ (СНТ) выставят на торги по истечении срока регистрации необходимых документов. Все созданные до 2014 года садовые некоммерческие товарищества в Крыму должны быть узаконены до 1 ноября 2024.
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Сергей АксеновСНТНовостиНовости КрымаНедвижимость
 
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