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Земельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Земельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе
Земельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Земельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе
Земельные участки менее 4 соток разрешили узаконить в Севастополе. Соответствующую поправку в правила землепользования и застройки утвердило правительство... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T22:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Земельные участки менее 4 соток разрешили узаконить в Севастополе. Соответствующую поправку в правила землепользования и застройки утвердило правительство города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона уточнил, что в течение октября и ноября в Севастополе проходили общественные обсуждения правил землепользования и застройки (ПЗЗ). За это время горожане внесли порядка 100 предложений. В результате в правила были внесены около 190 изменений.Он подчеркнул, что таких участков в городе достаточно много. Большая их часть расположена на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Новая норма вводится для того, чтобы у людей не было сложностей с регистрацией права на землю, резюмировал губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект генплана Севастополя готов: что он предполагаетДизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменитсяБизнесменов в Севастополе обяжут убирать территории города
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севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, земля
Земельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе

В Севастополе разрешили оформлять право собственности на участки менее четырех соток

22:40 14.12.2023 (обновлено: 22:44 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на Севастополь из окна самолёта
Вид на Севастополь из окна самолёта - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Земельные участки менее 4 соток разрешили узаконить в Севастополе. Соответствующую поправку в правила землепользования и застройки утвердило правительство города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Глава региона уточнил, что в течение октября и ноября в Севастополе проходили общественные обсуждения правил землепользования и застройки (ПЗЗ). За это время горожане внесли порядка 100 предложений. В результате в правила были внесены около 190 изменений.

"Внесли изменения в Правила землепользования и застройки. Одна из важных поправок: теперь можно будет узаконить участки площадью менее 4 соток", – написал в Telegram-канале Развожаев.

Он подчеркнул, что таких участков в городе достаточно много. Большая их часть расположена на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Новая норма вводится для того, чтобы у людей не было сложностей с регистрацией права на землю, резюмировал губернатор.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиНовости КрымаЗемля
 
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Заголовок открываемого материала
22:58Главные новости Крыма: 14 декабря
22:40Земельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе
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