https://crimea.ria.ru/20231214/zemelnye-uchastki-menee-chetyrekh-sotok-razreshili-uzakonit-v-sevastopole-1133561764.html

Земельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе

Земельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Земельные участки менее четырех соток разрешили узаконить в Севастополе

Земельные участки менее 4 соток разрешили узаконить в Севастополе. Соответствующую поправку в правила землепользования и застройки утвердило правительство... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T22:40

2023-12-14T22:40

2023-12-14T22:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Земельные участки менее 4 соток разрешили узаконить в Севастополе. Соответствующую поправку в правила землепользования и застройки утвердило правительство города, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона уточнил, что в течение октября и ноября в Севастополе проходили общественные обсуждения правил землепользования и застройки (ПЗЗ). За это время горожане внесли порядка 100 предложений. В результате в правила были внесены около 190 изменений.Он подчеркнул, что таких участков в городе достаточно много. Большая их часть расположена на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Новая норма вводится для того, чтобы у людей не было сложностей с регистрацией права на землю, резюмировал губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект генплана Севастополя готов: что он предполагаетДизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменитсяБизнесменов в Севастополе обяжут убирать территории города

севастополь

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2023

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