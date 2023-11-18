https://crimea.ria.ru/20231118/biznesmenov-v-sevastopole-obyazhut-ubirat-territorii-goroda-1132879298.html

Бизнесменов в Севастополе обяжут убирать территории города

Бизнесменов в Севастополе обяжут убирать территории города - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Бизнесменов в Севастополе обяжут убирать территории города

В Севастополе готовятся утвердить правила благоустройства, которыми, в частности, обяжут предпринимателей надлежащим образом следить за порядком и обликом не... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T15:51

2023-11-18T15:51

2023-11-18T15:51

севастополь

городская среда

благоустройство

евгений горлов

общество

новости крыма

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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе готовятся утвердить правила благоустройства, которыми, в частности, обяжут предпринимателей надлежащим образом следить за порядком и обликом не только своих территорий, но и городских. Документ уже на стадии утверждения. Об этом сообщил врио замгубернатора города Евгений Горлов.По его словам, правила благоустройства не действовали в городе около 2,5 лет."Депутатами Законодательного собрания был утвержден 130-й закон об административных правонарушениях, который позволил нам сегодня подготовить и утвердить правила благоустройства. Они будут действовать и формировать комфортный облик города, эстетический, санитарный", – сказал Горлов в видеосообщении, которое опубликовал на своей официальной странице в Telegram-канале.Он отметил, что "в документе определены основные параметры, относящиеся к территориям", определяющие и "расшифровывающие" их: что такое клумбы, тротуары и прочее. А также: как хозяйствующим субъектам содержать прилегающие к их объектам территории: в зоне их ответственности будет и городская земля.По словам чиновника, документ вступит в силу после согласования ряда профильных структур и обсуждения с общественностью. Мнения и пожелания граждан смогут быть учтены, "если не будут противоречить санитарным нормам и правилам и требованиями по содержанию территорий", отметил он.В начале весны сообщалось, что в Севастополе занимаются разработкой дизайн-кода. По словам и. о. замгубернатора Севастополя Максима Жукалова, документ примут до конца 2023 года, и он ляжет в основу нормативно-правовой базы, которая, в отличие принятых ранее правил землепользования и застройки (ПЗЗ), будет регламентировать архитектурные решения, в том числе ландшафтные.Проект дизайн-кода разрабатывали архитекторы ООО "Атлас", с которыми власти заключили контракт в конце прошлого года. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на благоустройство дворов потратят два миллиарда рублей Кто несет ответственность за содержание городских территорий Фонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынок

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, городская среда, благоустройство, евгений горлов, общество, новости крыма