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Бизнесменов в Севастополе обяжут убирать территории города - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Бизнесменов в Севастополе обяжут убирать территории города
Бизнесменов в Севастополе обяжут убирать территории города - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Бизнесменов в Севастополе обяжут убирать территории города
В Севастополе готовятся утвердить правила благоустройства, которыми, в частности, обяжут предпринимателей надлежащим образом следить за порядком и обликом не... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T15:51
2023-11-18T15:51
севастополь
городская среда
благоустройство
евгений горлов
общество
новости крыма
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе готовятся утвердить правила благоустройства, которыми, в частности, обяжут предпринимателей надлежащим образом следить за порядком и обликом не только своих территорий, но и городских. Документ уже на стадии утверждения. Об этом сообщил врио замгубернатора города Евгений Горлов.По его словам, правила благоустройства не действовали в городе около 2,5 лет."Депутатами Законодательного собрания был утвержден 130-й закон об административных правонарушениях, который позволил нам сегодня подготовить и утвердить правила благоустройства. Они будут действовать и формировать комфортный облик города, эстетический, санитарный", – сказал Горлов в видеосообщении, которое опубликовал на своей официальной странице в Telegram-канале.Он отметил, что "в документе определены основные параметры, относящиеся к территориям", определяющие и "расшифровывающие" их: что такое клумбы, тротуары и прочее. А также: как хозяйствующим субъектам содержать прилегающие к их объектам территории: в зоне их ответственности будет и городская земля.По словам чиновника, документ вступит в силу после согласования ряда профильных структур и обсуждения с общественностью. Мнения и пожелания граждан смогут быть учтены, "если не будут противоречить санитарным нормам и правилам и требованиями по содержанию территорий", отметил он.В начале весны сообщалось, что в Севастополе занимаются разработкой дизайн-кода. По словам и. о. замгубернатора Севастополя Максима Жукалова, документ примут до конца 2023 года, и он ляжет в основу нормативно-правовой базы, которая, в отличие принятых ранее правил землепользования и застройки (ПЗЗ), будет регламентировать архитектурные решения, в том числе ландшафтные.Проект дизайн-кода разрабатывали архитекторы ООО "Атлас", с которыми власти заключили контракт в конце прошлого года. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на благоустройство дворов потратят два миллиарда рублей Кто несет ответственность за содержание городских территорий Фонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынок
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севастополь, городская среда, благоустройство, евгений горлов, общество, новости крыма
Бизнесменов в Севастополе обяжут убирать территории города

Новые правила благоустройства Севастополя обяжут бизнесменов убирать городские территории

15:51 18.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь. Повседневная жизнь.
Севастополь. Повседневная жизнь. - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе готовятся утвердить правила благоустройства, которыми, в частности, обяжут предпринимателей надлежащим образом следить за порядком и обликом не только своих территорий, но и городских. Документ уже на стадии утверждения. Об этом сообщил врио замгубернатора города Евгений Горлов.
По его словам, правила благоустройства не действовали в городе около 2,5 лет.
"Депутатами Законодательного собрания был утвержден 130-й закон об административных правонарушениях, который позволил нам сегодня подготовить и утвердить правила благоустройства. Они будут действовать и формировать комфортный облик города, эстетический, санитарный", – сказал Горлов в видеосообщении, которое опубликовал на своей официальной странице в Telegram-канале.
Он отметил, что "в документе определены основные параметры, относящиеся к территориям", определяющие и "расшифровывающие" их: что такое клумбы, тротуары и прочее. А также: как хозяйствующим субъектам содержать прилегающие к их объектам территории: в зоне их ответственности будет и городская земля.
"Одна из важных, определяющих позиций, это то, что хозяйствующий субъект, который ведет в городе какую-то деятельность – будь то НТО, заправочный комплекс или какой-то коммерческий объект, – должен содержать территорию не только свою, но и прилегающую в границах пяти метров, городскую в том числе. Это зона их ответственности", – уточнил Горлов.
По словам чиновника, документ вступит в силу после согласования ряда профильных структур и обсуждения с общественностью. Мнения и пожелания граждан смогут быть учтены, "если не будут противоречить санитарным нормам и правилам и требованиями по содержанию территорий", отметил он.
В начале весны сообщалось, что в Севастополе занимаются разработкой дизайн-кода. По словам и. о. замгубернатора Севастополя Максима Жукалова, документ примут до конца 2023 года, и он ляжет в основу нормативно-правовой базы, которая, в отличие принятых ранее правил землепользования и застройки (ПЗЗ), будет регламентировать архитектурные решения, в том числе ландшафтные.
Проект дизайн-кода разрабатывали архитекторы ООО "Атлас", с которыми власти заключили контракт в конце прошлого года.
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СевастопольГородская средаБлагоустройствоЕвгений ГорловОбществоНовости Крыма
 
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