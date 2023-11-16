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Фонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынок - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Фонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынок
Фонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынок - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Фонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынок
В Ялте проведут масштабную реконструкцию овощного рынка, на его месте появится большой двухэтажный комплекс с пекарнями, цехами, фуд-кортами и фонтанами. Об... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T16:58
2023-11-16T17:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте проведут масштабную реконструкцию овощного рынка, на его месте появится большой двухэтажный комплекс с пекарнями, цехами, фуд-кортами и фонтанами. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.По ее словам, после обновления рынок расположится на двух этажах общей площадью 15 тысяч "квадратов". На первом расположат продуктовую группу, фуд-корт с фонтаном, пекарни, цеха мясных полуфабрикатов. На втором – хозяйственные и промышленные группы товаров. В подвале расположат склады и холодильники, на крыше – паркинг на 290 мест.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историейПьяных с улиц Ялты будут отправлять в приютНа что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублей
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ялта, новости крыма, крым, янина павленко, благоустройство, строительство
Фонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынок

В Ялте полностью реконструируют овощной рынок – власти

16:58 16.11.2023 (обновлено: 17:08 16.11.2023)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте готовится реконструкция овощного рынка
В Ялте готовится реконструкция овощного рынка
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте проведут масштабную реконструкцию овощного рынка, на его месте появится большой двухэтажный комплекс с пекарнями, цехами, фуд-кортами и фонтанами. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

"Готовимся к реконструкции овощного рынка. Старт запланирован с 1 марта следующего года. Обновить внешний вид, не соответствующий статусу курортного города, задача давняя", – написала мэр в своем Telegram-канале.

По ее словам, после обновления рынок расположится на двух этажах общей площадью 15 тысяч "квадратов". На первом расположат продуктовую группу, фуд-корт с фонтаном, пекарни, цеха мясных полуфабрикатов. На втором – хозяйственные и промышленные группы товаров. В подвале расположат склады и холодильники, на крыше – паркинг на 290 мест.

"Уже разработаны проекты по переносу городской теплотрассы с заменой коммуникаций, водоотведения ливневых вод, реконструкции электрических сетей. В целом работы продлятся полтора-два года. На это время планируем создать временный рынок – сейчас ищем подходящее для этого место", – добавила Павленко.

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте готовится реконструкция овощного рынка
В Ялте готовится реконструкция овощного рынка
1 из 3
В Ялте готовится реконструкция овощного рынка
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте готовится реконструкция овощного рынка
В Ялте готовится реконструкция овощного рынка
2 из 3
В Ялте готовится реконструкция овощного рынка
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте готовится реконструкция овощного рынка
В Ялте готовится реконструкция овощного рынка
3 из 3
В Ялте готовится реконструкция овощного рынка
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
1 из 3
В Ялте готовится реконструкция овощного рынка
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
2 из 3
В Ялте готовится реконструкция овощного рынка
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
3 из 3
В Ялте готовится реконструкция овощного рынка
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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