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Фонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынок

Фонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынок - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Фонтаны, паркинг и пекарни: в Ялте появится огромный двухэтажный рынок

В Ялте проведут масштабную реконструкцию овощного рынка, на его месте появится большой двухэтажный комплекс с пекарнями, цехами, фуд-кортами и фонтанами. Об... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T16:58

2023-11-16T16:58

2023-11-16T17:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Ялте проведут масштабную реконструкцию овощного рынка, на его месте появится большой двухэтажный комплекс с пекарнями, цехами, фуд-кортами и фонтанами. Об этом сообщила глава городской администрации Янина Павленко.По ее словам, после обновления рынок расположится на двух этажах общей площадью 15 тысяч "квадратов". На первом расположат продуктовую группу, фуд-корт с фонтаном, пекарни, цеха мясных полуфабрикатов. На втором – хозяйственные и промышленные группы товаров. В подвале расположат склады и холодильники, на крыше – паркинг на 290 мест.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историейПьяных с улиц Ялты будут отправлять в приютНа что власти Ялты потратят сэкономленные за год 53 миллиона рублей

https://crimea.ria.ru/20231116/danilovskiy-prud-v-simferopole-raschistili-pri-pomoschi-novoy-tekhniki-1132812508.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, новости крыма, крым, янина павленко, благоустройство, строительство