https://crimea.ria.ru/20231115/v-yalte-otkroyut-filial-krupnogo-vuza-so-stoletney-istoriey-1132783673.html
В Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей
В Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей - РИА Новости Крым, 15.11.2023
В Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей
В Ялте откроется филиал Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ). Занятия временно проводятся в помещении молодежного центра, сообщил... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T06:12
2023-11-15T06:12
2023-11-15T06:12
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ялта
херсонский государственный педагогический университет
образование в крыму и севастополе
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образование в россии
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константин пащенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Ялте откроется филиал Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ). Занятия временно проводятся в помещении молодежного центра, сообщил корреспонденту РИА Новости Крым декан факультета культуры и искусств, кандидат филологических наук Константин Пащенко.Вуз, основанный в 1917 году, год назад пришлось спешно эвакуировать в разные города Крыма и Херсонской области. "Сейчас вопрос открытия в Ялте филиала нашего университета рассматривается главой администрации Яниной Павленко, депутатами, нашим ректором и губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Спрос на наши образовательные услуги есть, потому что мы для Ялты набираем и выпускаем профессиональные кадры педагогической направленности. Педагогов сейчас в Крыму не хватает, поэтому мы эту нишу закрываем по договоренности с Ялтинским городским советом", - рассказал он.За прошедший год преподаватели смогли обустроиться в Ялте и адаптироваться к требованиям российского законодательства в сфере образования. Коллектив удалось сохранить, подчеркнул Константин Пащенко."Когда нас эвакуировали из Херсона, к нам проявили огромную заботу и нежность здесь. Преподавателям дали сертификаты, мы сумели их реализовать. Нам на первоначальном этапе помогали и продуктами, и одеждой - всем. Мы были окружены заботой, ни один из преподавателей при переезде не потерял ничего. Зарплата дотируется, даются компенсационные деньги, поэтому всем хватает. Здесь из преподавателей никто не бедствует. В Украине преподаватели на порядок живут проще", - заметил искусствовед.По каким специальностям ведется подготовкаВ структуре университета на данный момент 11 факультетов, которые находятся в разных городах: Геническ, Скадовск, Ялта, другие города Крыма и Краснодарского края. Занятия проводят как в режиме онлайн, так и оффлайн – где позволяют помещения.На каждом факультете преподается педагогика и методика для учителей начальной и средней школы.В этом году в ХГПУ набрали более тысячи студентовСейчас этот Херсонский университет переживает примерно то же самое, что в 2014 году произошло со многими крымскими вузами: преподаватели изучают российские законы, программы, методики преподавания. А на Украине создали свой вариант вуза – с таким же названием, только без преподавателей и почти без студентов.По словам Константина Пащенко, в Российской Федерации программа обучения рассчитана на формирование "личности со стержнем". Особенно он оценил курсы по русскому языку и литературе, изучение которых на Украине уже давно под запретом."Я кандидат филологических наук, и мне очень приятно, что я могу заниматься русским языком, преподавать русскую литературу, потому что, к сожалению, в последние пять лет образование на Украине убивалось. Изучали зарубежную литературу, а о русской даже разговора не было, специальности были закрыты", - констатировал он.Херсонский государственный педагогический университет после эвакуации в полном составе сохранил все факультеты и направления подготовки. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться вузу, РИА Новости Крым рассказала ректор университета Татьяна Томилина. Сейчас обучение в университете продолжают не только студенты, которые эвакуировались из прифронтовых регионов, но и вновь поступившие первокурсники. В вузе за год работы даже был разработан и издан свой учебник – по журналистике.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома КиевомЮмор спасает: команды из новых регионов приезжают в Крым играть в КВННа ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ялта, херсонский государственный педагогический университет, образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, крым, новости крыма, константин пащенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Ялте откроется филиал Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ). Занятия временно проводятся в помещении молодежного центра, сообщил корреспонденту РИА Новости Крым декан факультета культуры и искусств, кандидат филологических наук Константин Пащенко.
Вуз, основанный в 1917 году, год назад пришлось спешно эвакуировать в разные города Крыма и Херсонской области.
"Сейчас вопрос открытия в Ялте филиала нашего университета рассматривается главой администрации Яниной Павленко, депутатами, нашим ректором и губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Спрос на наши образовательные услуги есть, потому что мы для Ялты набираем и выпускаем профессиональные кадры педагогической направленности. Педагогов сейчас в Крыму не хватает, поэтому мы эту нишу закрываем по договоренности с Ялтинским городским советом", - рассказал он.
За прошедший год преподаватели смогли обустроиться в Ялте и адаптироваться к требованиям российского законодательства в сфере образования. Коллектив удалось сохранить, подчеркнул Константин Пащенко.
"Когда нас эвакуировали из Херсона, к нам проявили огромную заботу и нежность здесь. Преподавателям дали сертификаты, мы сумели их реализовать. Нам на первоначальном этапе помогали и продуктами, и одеждой - всем. Мы были окружены заботой, ни один из преподавателей при переезде не потерял ничего. Зарплата дотируется, даются компенсационные деньги, поэтому всем хватает. Здесь из преподавателей никто не бедствует. В Украине преподаватели на порядок живут проще", - заметил искусствовед.
По каким специальностям ведется подготовка
В структуре университета на данный момент 11 факультетов, которые находятся в разных городах
: Геническ, Скадовск, Ялта, другие города Крыма и Краснодарского края. Занятия проводят как в режиме онлайн, так и оффлайн – где позволяют помещения.
"У нас в университете 11 факультетов. Естественный факультет, который выпускает биологов, географов, экологов. Педагогический факультет обеспечивает подготовку специалистов в области младшей школы, начальной школы. Логопедия. Дальше факультет туризма, сервиса, гостеприимства, факультет культуры и искусств, факультет физического воспитания и спорта. Физмат, факультет социальных наук и массовых коммуникаций, журналистика, история, философия. Такие направления", - перечислила декан факультета физического воспитания и спорта Маргарита Иванченко.
На каждом факультете преподается педагогика и методика для учителей начальной и средней школы.
В этом году в ХГПУ набрали более тысячи студентов
Сейчас этот Херсонский университет переживает примерно то же самое, что в 2014 году произошло со многими крымскими вузами: преподаватели изучают российские законы, программы, методики преподавания. А на Украине создали свой вариант вуза – с таким же названием, только без преподавателей и почти без студентов.
"Мы свой контингент не просто сохранили, а приумножили. Я вам дам такую справку: в так называемом Херсонском державном университете, который сейчас создали там, у них с первого по шестой курс осталось всего 1200 студентов. А у меня на первый курс только одного факультета культуры и искусств тысяча человек поступила. Это о чем-то говорит", - говорит педагог.
По словам Константина Пащенко, в Российской Федерации программа обучения рассчитана на формирование "личности со стержнем". Особенно он оценил курсы по русскому языку и литературе, изучение которых на Украине уже давно под запретом.
"Я кандидат филологических наук, и мне очень приятно, что я могу заниматься русским языком, преподавать русскую литературу, потому что, к сожалению, в последние пять лет образование на Украине убивалось. Изучали зарубежную литературу, а о русской даже разговора не было, специальности были закрыты", - констатировал он.
Херсонский государственный педагогический университет после эвакуации в полном составе сохранил все факультеты и направления подготовки. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться вузу, РИА Новости Крым рассказала
ректор университета Татьяна Томилина. Сейчас обучение в университете продолжают не только студенты, которые эвакуировались из прифронтовых регионов, но и вновь поступившие первокурсники. В вузе за год работы даже был разработан и издан
свой учебник – по журналистике.
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