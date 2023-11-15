https://crimea.ria.ru/20231115/v-yalte-otkroyut-filial-krupnogo-vuza-so-stoletney-istoriey-1132783673.html

В Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей

В Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей - РИА Новости Крым, 15.11.2023

В Ялте откроют филиал крупного вуза со столетней историей

В Ялте откроется филиал Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ). Занятия временно проводятся в помещении молодежного центра, сообщил... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T06:12

2023-11-15T06:12

2023-11-15T06:12

эксклюзивы риа новости крым

ялта

херсонский государственный педагогический университет

образование в крыму и севастополе

высшее образование

образование в россии

крым

новости крыма

константин пащенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/36/03/360309_0:251:3081:1984_1920x0_80_0_0_ea56f3dbd798fb2ef17cf4c22e1f7783.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Ялте откроется филиал Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ). Занятия временно проводятся в помещении молодежного центра, сообщил корреспонденту РИА Новости Крым декан факультета культуры и искусств, кандидат филологических наук Константин Пащенко.Вуз, основанный в 1917 году, год назад пришлось спешно эвакуировать в разные города Крыма и Херсонской области. "Сейчас вопрос открытия в Ялте филиала нашего университета рассматривается главой администрации Яниной Павленко, депутатами, нашим ректором и губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Спрос на наши образовательные услуги есть, потому что мы для Ялты набираем и выпускаем профессиональные кадры педагогической направленности. Педагогов сейчас в Крыму не хватает, поэтому мы эту нишу закрываем по договоренности с Ялтинским городским советом", - рассказал он.За прошедший год преподаватели смогли обустроиться в Ялте и адаптироваться к требованиям российского законодательства в сфере образования. Коллектив удалось сохранить, подчеркнул Константин Пащенко."Когда нас эвакуировали из Херсона, к нам проявили огромную заботу и нежность здесь. Преподавателям дали сертификаты, мы сумели их реализовать. Нам на первоначальном этапе помогали и продуктами, и одеждой - всем. Мы были окружены заботой, ни один из преподавателей при переезде не потерял ничего. Зарплата дотируется, даются компенсационные деньги, поэтому всем хватает. Здесь из преподавателей никто не бедствует. В Украине преподаватели на порядок живут проще", - заметил искусствовед.По каким специальностям ведется подготовкаВ структуре университета на данный момент 11 факультетов, которые находятся в разных городах: Геническ, Скадовск, Ялта, другие города Крыма и Краснодарского края. Занятия проводят как в режиме онлайн, так и оффлайн – где позволяют помещения.На каждом факультете преподается педагогика и методика для учителей начальной и средней школы.В этом году в ХГПУ набрали более тысячи студентовСейчас этот Херсонский университет переживает примерно то же самое, что в 2014 году произошло со многими крымскими вузами: преподаватели изучают российские законы, программы, методики преподавания. А на Украине создали свой вариант вуза – с таким же названием, только без преподавателей и почти без студентов.По словам Константина Пащенко, в Российской Федерации программа обучения рассчитана на формирование "личности со стержнем". Особенно он оценил курсы по русскому языку и литературе, изучение которых на Украине уже давно под запретом."Я кандидат филологических наук, и мне очень приятно, что я могу заниматься русским языком, преподавать русскую литературу, потому что, к сожалению, в последние пять лет образование на Украине убивалось. Изучали зарубежную литературу, а о русской даже разговора не было, специальности были закрыты", - констатировал он.Херсонский государственный педагогический университет после эвакуации в полном составе сохранил все факультеты и направления подготовки. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться вузу, РИА Новости Крым рассказала ректор университета Татьяна Томилина. Сейчас обучение в университете продолжают не только студенты, которые эвакуировались из прифронтовых регионов, но и вновь поступившие первокурсники. В вузе за год работы даже был разработан и издан свой учебник – по журналистике.Читайте также на РИА Новости Крым:Вернусь в Херсон на танке: Сальдо ответил на конфискацию его дома КиевомЮмор спасает: команды из новых регионов приезжают в Крым играть в КВННа ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, херсонский государственный педагогический университет, образование в крыму и севастополе, высшее образование, образование в россии, крым, новости крыма, константин пащенко