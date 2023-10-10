https://crimea.ria.ru/20231010/na-remont-ulits-v-khersonskoy-oblasti-vydelili-4-mlrd-iz-mestnogo-byudzheta--1131966221.html

На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета

На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета - РИА Новости Крым, 10.10.2023

На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета

Свыше четырех миллиардов рублей выделено из регионального бюджета на ремонт улиц в населенных пунктах Херсонской области. За эти деньги планируется привести в... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T07:56

2023-10-10T07:56

2023-10-10T07:56

херсонская область

новые регионы россии

андрей алексеенко

ремонт дорог в херсонской области

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1b/1131704787_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c3fe6b7b167fd615548a23a9d8deadf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Свыше четырех миллиардов рублей выделено из регионального бюджета на ремонт улиц в населенных пунктах Херсонской области. За эти деньги планируется привести в порядок 55 городских магистралей. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Он отметил, что ремонтные работы уже идут на 50 главных улицах крупнейших населенных пунктов области. В первую очередь приступили к улицам, которые выбрали сами жители, а также к магистральным, где находятся больницы, школы, рынки, автовокзалы.По словам Алексеенко, в рамках благоустройства планируется уложить новый асфальт на дороги, а тротуары выстелить плиткой, а также установить остановки общественного транспорта.Ранее сообщалось, что в Херсонской области в этом году отремонтируют более 160 км областных дорог, уже сейчас специалисты ведут ремонты на участках общей протяженностью 70 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Под постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зимеВсе медучреждения Херсонщины будут модернизированы – властиНа Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дороги

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, андрей алексеенко, ремонт дорог в херсонской области, общество, новости