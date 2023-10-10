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На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета
На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета - РИА Новости Крым, 10.10.2023
На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета
Свыше четырех миллиардов рублей выделено из регионального бюджета на ремонт улиц в населенных пунктах Херсонской области. За эти деньги планируется привести в... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T07:56
2023-10-10T07:56
херсонская область
новые регионы россии
андрей алексеенко
ремонт дорог в херсонской области
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Свыше четырех миллиардов рублей выделено из регионального бюджета на ремонт улиц в населенных пунктах Херсонской области. За эти деньги планируется привести в порядок 55 городских магистралей. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Он отметил, что ремонтные работы уже идут на 50 главных улицах крупнейших населенных пунктов области. В первую очередь приступили к улицам, которые выбрали сами жители, а также к магистральным, где находятся больницы, школы, рынки, автовокзалы.По словам Алексеенко, в рамках благоустройства планируется уложить новый асфальт на дороги, а тротуары выстелить плиткой, а также установить остановки общественного транспорта.Ранее сообщалось, что в Херсонской области в этом году отремонтируют более 160 км областных дорог, уже сейчас специалисты ведут ремонты на участках общей протяженностью 70 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Под постоянным огнем врага: как Херсонскую область готовят к зимеВсе медучреждения Херсонщины будут модернизированы – властиНа Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дороги
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РИА Новости Крым
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Новости
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4.7
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херсонская область, новые регионы россии, андрей алексеенко, ремонт дорог в херсонской области, общество, новости
На ремонт улиц в Херсонской области выделили 4 млрд из местного бюджета

На ремонт улиц в Херсонской области из регионального бюджета выделено более 4 млрд рублей

07:56 10.10.2023
 
© Telegram Андрей АлексеенкоРемонт дороги в Херсонской области
Ремонт дороги в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Свыше четырех миллиардов рублей выделено из регионального бюджета на ремонт улиц в населенных пунктах Херсонской области. За эти деньги планируется привести в порядок 55 городских магистралей. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"На сегодня в работе уже семь населенных пунктов. Это Геническ, Скадовск, Каланчак, Нижние Серогозы, Новотроицкое, Чаплынка и Чонгар. На очереди - Аскания-Нова. Всего планируем сделать 55 улиц протяженностью 80 км. Из бюджета области по решению губернатора Владимира Сальдо на это выделено более 4 миллиардов рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ремонтные работы уже идут на 50 главных улицах крупнейших населенных пунктов области. В первую очередь приступили к улицам, которые выбрали сами жители, а также к магистральным, где находятся больницы, школы, рынки, автовокзалы.
По словам Алексеенко, в рамках благоустройства планируется уложить новый асфальт на дороги, а тротуары выстелить плиткой, а также установить остановки общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области в этом году отремонтируют более 160 км областных дорог, уже сейчас специалисты ведут ремонты на участках общей протяженностью 70 км.
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Херсонская областьНовые регионы РоссииАндрей АлексеенкоРемонт дорог в Херсонской областиОбществоНовости
 
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