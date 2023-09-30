https://crimea.ria.ru/20230930/vse-meduchrezhdeniya-khersonschiny-budut-modernizirovany--vlasti-1131768101.html
Все медучреждения Херсонщины будут модернизированы – власти
Все медучреждения Херсонщины будут модернизированы – власти - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Все медучреждения Херсонщины будут модернизированы – власти
Общая сумма инвестиций российского бюджета в обновление больниц в Геническе и Скадовске составляет 443 млн рублей. Об этом в интервью РИА Новости заявил... РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T19:38
2023-09-30T19:38
2023-09-30T18:53
херсонская область
новости
геническ
скадовск
андрей алексеенко
правительство россии
здравоохранение в россии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Общая сумма инвестиций российского бюджета в обновление больниц в Геническе и Скадовске составляет 443 млн рублей. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.По словам Алексеенко, до конца текущего года в Херсонскую область направят 609 единиц современного медицинского оборудования.Согласно решению правительства России, в программу комплексной модернизации включены все медицинские учреждения области."По программе модернизации первичного звена обновление ждет еще восемь медицинских учреждений Херсонщины", – сказал Алексеенко. И уточнил, что три сельских амбулатории отремонтируют капитально, еще пять ФАПов будут построены с нуля.С 1 марта текущего года больше миллиона жителей новых российских субъектов получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования.Как ранее сообщил в комментарии РИА Новости Крым министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, крымские медучреждения оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Херсонской области, в рамках интеграции нового российского региона в систему здравоохранения Россия налажена маршрутизация пациентов в республику.Читайте также на РИА Новости Крым:На какую помощь могут рассчитывать жители новых территорий без полиса ОМСВ новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектовЖителей Херсонской области направляют на лечение в Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, новости, геническ, скадовск, андрей алексеенко, правительство россии, здравоохранение в россии, здоровье
Все медучреждения Херсонщины будут модернизированы – власти
Сумма бюджетных инвестиций в обновление больниц в Геническе и Скадовске – 443 млн. рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Общая сумма инвестиций российского бюджета в обновление больниц в Геническе и Скадовске составляет 443 млн рублей. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"Две наши главные больницы – в Геническе и Скадовске, уже проходят капитальный ремонт. Общая сумма инвестиций российского бюджета в их обновление – 443 млн. рублей", – опубликовал он цитату из интервью в своем Telegram-канале.
По словам Алексеенко, до конца текущего года в Херсонскую область направят 609 единиц современного медицинского оборудования.
Согласно решению правительства России, в программу комплексной модернизации включены все медицинские учреждения области.
"По программе модернизации первичного звена обновление ждет еще восемь медицинских учреждений Херсонщины", – сказал Алексеенко.
И уточнил, что три сельских амбулатории отремонтируют капитально, еще пять ФАПов будут построены с нуля.
С 1 марта текущего года больше миллиона жителей новых российских субъектов
получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования.
Как ранее сообщил
в комментарии РИА Новости Крым министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, крымские медучреждения оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Херсонской области, в рамках интеграции нового российского региона в систему здравоохранения Россия налажена маршрутизация пациентов в республику.
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