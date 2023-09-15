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На какую помощь могут рассчитывать жители новых территорий без полиса ОМС
На какую помощь могут рассчитывать жители новых территорий без полиса ОМС - РИА Новости Крым, 15.09.2023
На какую помощь могут рассчитывать жители новых территорий без полиса ОМС
Жители новых российских субъектов, которые по тем или иным причинам еще не оформили полисы ОМС, получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T17:35
2023-09-15T17:35
2023-09-15T17:35
новые регионы россии
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здоровье
здравоохранение в россии
антон лясковский
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минздрав крыма
правительство россии
елена сидорова
госуслуги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Жители новых российских субъектов, которые по тем или иным причинам еще не оформили полисы ОМС, получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.Медицинскую помощь оказывают всем"Согласно постановлению правительства РФ №1134, наши медицинские организации оказывают помощь жителям новых территорий вне зависимости от того, есть у пациента полис ОМС или нет", – заверил замминистра.По его словам, маршрутизация пациентов организована с территориальными органами здравоохранения, в частности, Херсонской и Запорожской областей, "по их направлению и по прямому взаимодействию".По его словам, в настоящее время оказание плановой медпомощи "стараются привести в какую-то систему" через органы исполнительной власти новых территорий.Также замминистра обозначил, что медучреждения новых территорий "стараются обеспечить первоочередными лекарственными препаратами в тех же объемах, что и другие субъекты РФ".Полис ОМС получить несложноВ то же время, по словам директора страховой медицинской организации Елены Сидоровой, получение полиса не относится к числу сложных процедур, его можно оформить по месту жительства.Более того, если человек зарегистрирован на портале госуслуг, то он может никуда из дома не выходить, а все оформить благодаря работе данного сервиса, ведь с 1 декабря 2022 года полис ОМС – цифровой.Так, с 1 марта текущего года больше миллиона жителей новых российских субъектов получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования.Как ранее сообщил в комментарии РИА Новости Крым министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, крымские медучреждения оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Херсонской области, в рамках интеграции нового российского региона в систему здравоохранения Россия налажена маршрутизация пациентов в республику.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектовКлятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаСколько жителей новых регионов получили полисы ОМС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новые регионы россии, новости, здоровье, здравоохранение в россии, антон лясковский, омс, минздрав крыма, правительство россии, елена сидорова, госуслуги, артыш сат, херсонская область
На какую помощь могут рассчитывать жители новых территорий без полиса ОМС
Лясковский: жители новых территорий РФ получают весь объем медпомощи и без полиса ОМС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Жители новых российских субъектов, которые по тем или иным причинам еще не оформили полисы ОМС, получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.
Медицинскую помощь оказывают всем
"Согласно постановлению правительства РФ №1134, наши медицинские организации оказывают помощь жителям новых территорий вне зависимости от того, есть у пациента полис ОМС или нет", – заверил замминистра.
По его словам, маршрутизация пациентов организована с территориальными органами здравоохранения, в частности, Херсонской и Запорожской областей, "по их направлению и по прямому взаимодействию".
"Непосредственно организовано взаимодействие лечащих врачей – для консультаций и направления пациентов в те или иные организации. По согласованию пациенты направляются на плановую помощь, и она оказывается и компенсируется нашими медицинскими организациями за счет федеральных средств. Что же касается неотложной и экстренной помощи, то она оказывается на безоплатной основе. Здесь никто не смотрит никаких документов. Если пациенту экстренно необходима помощь, она ему оказывается незамедлительно", – заверил замминистра.
По его словам, в настоящее время оказание плановой медпомощи "стараются привести в какую-то систему" через органы исполнительной власти новых территорий.
"Большой поток пациентов (в Крым из новых территорий – ред.) идет самотеком, то есть люди сами обращаются. Данным лицам мы стараемся не отказывать в плановой помощи. В том числе и организованных обследованиях, помогаем с получением личных нормативных документов – подключаем МВД в части получения паспорта и страховые организации в части получения полиса ОМС", – рассказал Лясковский.
Также замминистра обозначил, что медучреждения новых территорий "стараются обеспечить первоочередными лекарственными препаратами в тех же объемах, что и другие субъекты РФ".
"Конечно, есть проблемы и вопросы. Так, еще не организована в полном объеме помощь по онкопациентам, хотя их мы принимаем довольно большое количество, как и в части хирургической помощи, так и в части назначения химиотерапии в стационарных условиях", – сказал он. И добавил, что за последний год все же сделан определенный рывок – развиваются больницы, идет закупка нового оборудования, крымские врачи регулярно выезжают на новые территории с профилактическими мероприятиями.
Полис ОМС получить несложно
В то же время, по словам директора страховой медицинской организации Елены Сидоровой, получение полиса не относится к числу сложных процедур, его можно оформить по месту жительства.
"Жители новых территорий могут получить (и получают) медицинские полисы у себя на территориях, поскольку на всех четырех территориях образованы территориальные фонды ОМС, и они занимаются оформлением полисов", – сказала она.
Более того, если человек зарегистрирован на портале госуслуг, то он может никуда из дома не выходить, а все оформить благодаря работе данного сервиса, ведь с 1 декабря 2022 года полис ОМС – цифровой.
Так, с 1 марта текущего года больше миллиона жителей новых российских субъектов
получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования.
Как ранее сообщил
в комментарии РИА Новости Крым министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, крымские медучреждения оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Херсонской области, в рамках интеграции нового российского региона в систему здравоохранения Россия налажена маршрутизация пациентов в республику.
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