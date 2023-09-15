https://crimea.ria.ru/20230915/na-kakuyu-pomosch-mogut-rasschityvat-zhiteli-novykh-territoriy-bez-polisa-oms-1131445483.html

На какую помощь могут рассчитывать жители новых территорий без полиса ОМС

На какую помощь могут рассчитывать жители новых территорий без полиса ОМС - РИА Новости Крым, 15.09.2023

На какую помощь могут рассчитывать жители новых территорий без полиса ОМС

Жители новых российских субъектов, которые по тем или иным причинам еще не оформили полисы ОМС, получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Об... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T17:35

2023-09-15T17:35

2023-09-15T17:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Жители новых российских субъектов, которые по тем или иным причинам еще не оформили полисы ОМС, получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.Медицинскую помощь оказывают всем"Согласно постановлению правительства РФ №1134, наши медицинские организации оказывают помощь жителям новых территорий вне зависимости от того, есть у пациента полис ОМС или нет", – заверил замминистра.По его словам, маршрутизация пациентов организована с территориальными органами здравоохранения, в частности, Херсонской и Запорожской областей, "по их направлению и по прямому взаимодействию".По его словам, в настоящее время оказание плановой медпомощи "стараются привести в какую-то систему" через органы исполнительной власти новых территорий.Также замминистра обозначил, что медучреждения новых территорий "стараются обеспечить первоочередными лекарственными препаратами в тех же объемах, что и другие субъекты РФ".Полис ОМС получить несложноВ то же время, по словам директора страховой медицинской организации Елены Сидоровой, получение полиса не относится к числу сложных процедур, его можно оформить по месту жительства.Более того, если человек зарегистрирован на портале госуслуг, то он может никуда из дома не выходить, а все оформить благодаря работе данного сервиса, ведь с 1 декабря 2022 года полис ОМС – цифровой.Так, с 1 марта текущего года больше миллиона жителей новых российских субъектов получили цифровые полисы обязательного медицинского страхования.Как ранее сообщил в комментарии РИА Новости Крым министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат, крымские медучреждения оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Херсонской области, в рамках интеграции нового российского региона в систему здравоохранения Россия налажена маршрутизация пациентов в республику.Читайте также на РИА Новости Крым:В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектовКлятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаСколько жителей новых регионов получили полисы ОМС

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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