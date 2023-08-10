Жителей Херсонской области направляют на лечение в Крым
Минздрав: больницы Крыма оказывают высокотехнологичную помощь жителям Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Крымские медучреждения оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Херсонской области, в рамках интеграции нового российского региона в систему здравоохранения Россия налажена маршрутизация пациентов в республику. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.
"На сегодняшний день мы полностью взаимодействуем с лечебно-профилактическими учреждениями и Республикой Крым в вопросах оказания специализированной медицинской помощи третьего уровня. Также нам помогают Севастополь и соседняя Запорожская область. Так что взаимодействие и сотрудничество в вопросах оказания медицинской помощи налажено", - отметил он.
Так, недавно в Крыму впервые провели уникальную операцию жителю Новой Каховки. 50-летний мужчина обратился к терапевту Новокаховской больницы с кашлем и болями в животе. В ходе осмотра врач выявил у него образование в брюшной полости и направил на дополнительное обследование в Крым. Как выяснилось, у мужчины была серьезная злокачественная опухоль и ему провели аутотрансплантацию почки. Сейчас пациент идет на поправку и готовится к выписке.
Кроме того, наряду с медиками из других регионов помощь жителям Херсонской области оказывают и медики Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Около 40 прикомандированных специалистов оказывают практическую помощь своим коллегам в больницах, ФАПах, выезжают на вызовы, проводят вакцинацию граждан.
31 мая на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать диспансеризацию взрослого населения на новых территориях Российской Федерации. При этом глава государства положительно оценил организацию детской диспансеризации, сказав, что она прошла "достаточно организованно и дает хорошие результаты".
Татьяна Голикова на этом же совещании озвучила, что в новых регионах России уже восстановлено 87 объектов здравоохранения, а до конца года планируется восстановить еще 98.
Республика Крым и Севастополь также участвует в диспансеризации населения в новых регионах, куда выезжают бригады врачей с полуострова. Эта работа будет продолжена, заявил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.