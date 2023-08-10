https://crimea.ria.ru/20230810/zhiteley-khersonskoy-oblasti-napravlyayut-na-lechenie-v-krym-1130650994.html

Жителей Херсонской области направляют на лечение в Крым

Жителей Херсонской области направляют на лечение в Крым - РИА Новости Крым, 10.08.2023

Жителей Херсонской области направляют на лечение в Крым

Крымские медучреждения оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Херсонской области, в рамках интеграции нового российского региона в систему... РИА Новости Крым, 10.08.2023

2023-08-10T19:41

2023-08-10T19:41

2023-08-10T19:41

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ГЕНИЧЕСК, 10 авг - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Евгения Мартыненко. Крымские медучреждения оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Херсонской области, в рамках интеграции нового российского региона в систему здравоохранения Россия налажена маршрутизация пациентов в республику. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.Так, недавно в Крыму впервые провели уникальную операцию жителю Новой Каховки. 50-летний мужчина обратился к терапевту Новокаховской больницы с кашлем и болями в животе. В ходе осмотра врач выявил у него образование в брюшной полости и направил на дополнительное обследование в Крым. Как выяснилось, у мужчины была серьезная злокачественная опухоль и ему провели аутотрансплантацию почки. Сейчас пациент идет на поправку и готовится к выписке.Кроме того, наряду с медиками из других регионов помощь жителям Херсонской области оказывают и медики Федерального центра медицины катастроф Минздрава России. Около 40 прикомандированных специалистов оказывают практическую помощь своим коллегам в больницах, ФАПах, выезжают на вызовы, проводят вакцинацию граждан.31 мая на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать диспансеризацию взрослого населения на новых территориях Российской Федерации. При этом глава государства положительно оценил организацию детской диспансеризации, сказав, что она прошла "достаточно организованно и дает хорошие результаты".Татьяна Голикова на этом же совещании озвучила, что в новых регионах России уже восстановлено 87 объектов здравоохранения, а до конца года планируется восстановить еще 98.Республика Крым и Севастополь также участвует в диспансеризации населения в новых регионах, куда выезжают бригады врачей с полуострова. Эта работа будет продолжена, заявил замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.В новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектовШколы и библиотеки новых регионов получат 2,5 млн книг – ПутинКрымские татары возвращаются в Херсонскую область

https://crimea.ria.ru/20230525/kak-krym-spravlyaetsya-s-potokom-patsientov-s-novykh-territoriy--minzdrav-1128960973.html

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крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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