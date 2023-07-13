https://crimea.ria.ru/20230713/krymskie-tatary-vozvraschayutsya-v-khersonskuyu-oblast-1130035543.html
Крымские татары возвращаются в Херсонскую область
Крымские татары возвращаются в Херсонскую область - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Крымские татары возвращаются в Херсонскую область
Уехавшие из Херсонской области после начала специальной военной операции крымские татары сегодня возвращаются обратно, видя, как в регионе налаживается мирная... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T18:59
2023-07-13T18:59
2023-07-13T18:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Уехавшие из Херсонской области после начала специальной военной операции крымские татары сегодня возвращаются обратно, видя, как в регионе налаживается мирная жизнь. Об этом РИА Новости Крым рассказал зампредседателя организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Рустем Ниметуллаев.Немаловажным фактором для крымских татар также является то, что в нескольких районах области, в частности, Геническом и Новотроицком, крымско-татарский язык наряду с русским и украинским официально может использоваться в общении и делопроизводстве.Кроме того, на Херсонскую область и другие новые субъекты РФ распространяется действие указа президента от 2014 года о реабилитации депортированных народов.Рустем Ниметуллаев, являющийся также кандидатом в депутаты Херсонской областной думы на предстоящих выборах, также сообщил, что он и его семья до сих пор, начиная с 2014 года, постоянно получают угрозы от экстремистов из запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"*"У нас есть своя позиция, еще до воссоединения Крыма с РФ, что Украина и Россия – это один братский народ, и мы на этой позиции стоим всегда. Понятное дело, меджлис* это раздражает, они нам угрожают. Ни для кого не секрет, что на отца (Сейтумера Ниметуллаева, советника врио губернатора Херсонской области – ред.) и меня было возбуждено не одно уголовное дело. Угрозы поступают, но мы живем, работаем, верим в свое дело, и наш народ это понимает", - подчеркнул общественник.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеБолее 150 тысяч херсонцев получили российский паспортПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рустем ниметуллаев, къырым бирлиги, новые регионы россии, херсонская область, новости, общество, сво, крымские татары
Крымские татары возвращаются в Херсонскую область
Общественник Ниметуллаев: уехавшие с Херсонщины крымские татары возвращаются обратно
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров.
Уехавшие из Херсонской области после начала специальной военной операции крымские татары сегодня возвращаются обратно, видя, как в регионе налаживается мирная жизнь. Об этом РИА Новости Крым
рассказал зампредседателя организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Рустем Ниметуллаев.
"Те люди, которые по каким-то причинам испугались, не понимали, что будет завтра, и уехали, сегодня возвращаются. Они видят, что в Херсонской области налаживается мирная жизнь, работают предприятия, строят дороги, выплачивают субсидии, ремонтируют школы и больницы, запускают предприятия. Для людей это большое подспорье", - сказал общественник.
Немаловажным фактором для крымских татар также является то, что в нескольких районах области, в частности, Геническом и Новотроицком, крымско-татарский язык наряду с русским и украинским официально может использоваться в общении и делопроизводстве.
Кроме того, на Херсонскую область и другие новые субъекты РФ распространяется действие указа президента от 2014 года о реабилитации депортированных народов.
"Конечно, изначально какие-то (установки) в головах людей были, но сегодня они уже понимают, что украинская преступная власть целенаправленно уничтожает гражданские объекты. А в составе России налаживается мирная жизнь, и здесь никаких национальных барьеров нет", - отметил сопредседатель "Къырым бирлиги".
Рустем Ниметуллаев, являющийся также кандидатом в депутаты Херсонской областной думы на предстоящих выборах, также сообщил, что он и его семья до сих пор, начиная с 2014 года, постоянно получают угрозы от экстремистов из запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"*
"У нас есть своя позиция, еще до воссоединения Крыма с РФ, что Украина и Россия – это один братский народ, и мы на этой позиции стоим всегда. Понятное дело, меджлис* это раздражает, они нам угрожают. Ни для кого не секрет, что на отца (Сейтумера Ниметуллаева, советника врио губернатора Херсонской области – ред.) и меня было возбуждено не одно уголовное дело. Угрозы поступают, но мы живем, работаем, верим в свое дело, и наш народ это понимает", - подчеркнул общественник.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
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