https://crimea.ria.ru/20230713/krymskie-tatary-vozvraschayutsya-v-khersonskuyu-oblast-1130035543.html

Крымские татары возвращаются в Херсонскую область

Крымские татары возвращаются в Херсонскую область - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Крымские татары возвращаются в Херсонскую область

Уехавшие из Херсонской области после начала специальной военной операции крымские татары сегодня возвращаются обратно, видя, как в регионе налаживается мирная... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T18:59

2023-07-13T18:59

2023-07-13T18:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Алексей Гончаров. Уехавшие из Херсонской области после начала специальной военной операции крымские татары сегодня возвращаются обратно, видя, как в регионе налаживается мирная жизнь. Об этом РИА Новости Крым рассказал зампредседателя организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Рустем Ниметуллаев.Немаловажным фактором для крымских татар также является то, что в нескольких районах области, в частности, Геническом и Новотроицком, крымско-татарский язык наряду с русским и украинским официально может использоваться в общении и делопроизводстве.Кроме того, на Херсонскую область и другие новые субъекты РФ распространяется действие указа президента от 2014 года о реабилитации депортированных народов.Рустем Ниметуллаев, являющийся также кандидатом в депутаты Херсонской областной думы на предстоящих выборах, также сообщил, что он и его семья до сих пор, начиная с 2014 года, постоянно получают угрозы от экстремистов из запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"*"У нас есть своя позиция, еще до воссоединения Крыма с РФ, что Украина и Россия – это один братский народ, и мы на этой позиции стоим всегда. Понятное дело, меджлис* это раздражает, они нам угрожают. Ни для кого не секрет, что на отца (Сейтумера Ниметуллаева, советника врио губернатора Херсонской области – ред.) и меня было возбуждено не одно уголовное дело. Угрозы поступают, но мы живем, работаем, верим в свое дело, и наш народ это понимает", - подчеркнул общественник.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионеБолее 150 тысяч херсонцев получили российский паспортПо ту сторону Перекопа: как Украина обманула надежды крымских татар

https://crimea.ria.ru/20230422/krymskie-tatary-mogut-stat-drayverom-evraziyskoy-tsivilizatsii--mnenie--1128298857.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустем ниметуллаев, къырым бирлиги, новые регионы россии, херсонская область, новости, общество, сво, крымские татары