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Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионе

Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионе - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионе

Украинские боевики обстреливают Новую Каховку из артиллерии и минометов и совершают поджоги лесов в безуспешных попытках посеять панику среди населения. Об этом РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T07:36

2023-07-07T07:36

2023-07-07T07:36

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НОВАЯ КАХОВКА, 7 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики обстреливают Новую Каховку из артиллерии и минометов и совершают поджоги лесов в безуспешных попытках посеять панику среди населения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.Новая Каховка под обстрелами"Сейчас враг обстреливает Херсонское левобережье с применением 120-миллиметровых минометов и высокоточной артиллерии. Умышленно поджигают леса. Причем, площади воспламенения были более 300 га. Это все делают сознательно: принести как можно больше вреда, посеять панику, вызвать всенародный гнев. Ничего этого они не добились. Добились только одного - нашего сплочения", - констатирует Леонтьев.По словам главы Новой Каховки, ВСУ продолжают ежедневно доказывать свой цинизм и террористическую сущность, которую проявили в момент подрыва Каховской ГЭС, и после - когда не давали эвакуировать людей с затопленных территорий."Запад пропагандирует, что они такие гуманные, и беженцев жалеют, и животных. На самом деле все это не так. Людей, которые спасают бабушек, дедушек, тех, кто попал в зону затопления - их обстреливали постоянно. И не давали проплыть, проехать в зону затопления нашим сотрудникам, спасателям МЧС, волонтерам. Это были и обстрелы, и точечно - настоящий дроновый террор. В результате у нас погибла женщина, восемь человек ранены, один из них - дважды. И это все гражданские".Восстановление ГЭСВ том, что Каховская ГЭС будет восстановлена, Леонтьев не сомневается. Пока главная проблема - военная угроза, но это временно."С этим, конечно, справимся. А дальше, Если в 50-е годы мы сумели построить Каховскую ГЭС, в 60-е - Северо-Крымский и Каховский магистральный каналы, все гидросооружения, то и сейчас справимся. Специалисты не оставляют без внимания этот вопрос", - говорит Леонтьев.Он подчеркивает: расчет противника на панику и дезорганизацию не сбылся. Херсонская область при поддержке федерального центра и помощи из регионов с основными последствиями справилась четко и быстро."Не было ни дня панки. Никто не убежал. Наоборот, собрались вместе, работают, и люди возвращаются. А сейчас наша главная задача - мы готовимся к выборам, которые однозначно пройдут, и, я представляю, какой зубовный скрежет это вызывает на правом берегу", - заключил Леонтьев.Ранее в четверг экстренные службы региона сообщили статистику обстрелов левобережья Херсонской области за минувшие сутки: зафиксировано 109 прилетов по мирным населенным пунктам. Читайте также на РИА Новости Крым:Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города АлешкиАктивная фаза прошла: что известно о последствиях потопа на ХерсонщинеЭпидемия в рядах ВСУ на Херсонщине: что известно и почему их не лечат

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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