https://crimea.ria.ru/20230620/volontery-iz-kryma-dostavlyayut-vodu-zhitelyam-goroda-aleshki-1129506166.html

Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки

Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки - РИА Новости Крым, 20.06.2023

Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки

Окраины города Алешки по-прежнему остаются затопленными, это довольно значительная территория, сказал корреспонденту РИА Новости Крым глава ВГА Георгий Журавко. РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T13:45

2023-06-20T13:45

2023-06-20T13:45

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алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Окраины города Алешки по-прежнему остаются затопленными, это довольно значительная территория, сказал корреспонденту РИА Новости Крым глава ВГА Георгий Журавко.Сейчас совместными усилиями всех структур ВГА и МЧС проводятся работы по откачке воды и очистке улиц."Воду откачиваем. Большую работу делают сотрудники МЧС России, большое количество волонтеров из Крыма приезжают, помогают здесь во многом, во всех работах по эвакуации, помогают с доставкой бутилированной воды", - поблагодарил крымчан за помощь Георгий Журавко.Ведутся работы по выделению денежной помощи. Для этого организованы пункты приема граждан, на которые выезжают сотрудники паспортного стола и миграционной службы для восстановления документов.МЧС России в своем Telegram-канале сообщает, что из затопленных домов на левом берегу Днепра эвакуировали уже более 200 детей и 2000 взрослых. В 4 населенных пунктах Херсонской области полностью восстановлено энергоснабжение, в 13 - мобильная связь.На освобожденных от воды территориях сразу проводится дезинфекция для предотвращения распространения инфекций. Продолжается оценка утраченного имущества, производятся выплаты.После затопления в результате подрыва каховской ГЭС украинскими боевиками достаточно сложной остается ситуация в Голой Пристани. Около 30 процентов территории остается заболоченной, сообщил РИА Новости Крым глава Голопристанской военно-гражданской администрации Геннадий Недялков. Сход воды затруднен из-за высокого давления грунтовых вод.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – экспертАтака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиковВ Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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