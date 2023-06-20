https://crimea.ria.ru/20230620/volontery-iz-kryma-dostavlyayut-vodu-zhitelyam-goroda-aleshki-1129506166.html
Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки
Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки
Окраины города Алешки по-прежнему остаются затопленными, это довольно значительная территория, сказал корреспонденту РИА Новости Крым глава ВГА Георгий Журавко. РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T13:45
2023-06-20T13:45
2023-06-20T13:45
эксклюзивы риа новости крым
алешки
новые регионы россии
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георгий журавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Окраины города Алешки по-прежнему остаются затопленными, это довольно значительная территория, сказал корреспонденту РИА Новости Крым глава ВГА Георгий Журавко.Сейчас совместными усилиями всех структур ВГА и МЧС проводятся работы по откачке воды и очистке улиц."Воду откачиваем. Большую работу делают сотрудники МЧС России, большое количество волонтеров из Крыма приезжают, помогают здесь во многом, во всех работах по эвакуации, помогают с доставкой бутилированной воды", - поблагодарил крымчан за помощь Георгий Журавко.Ведутся работы по выделению денежной помощи. Для этого организованы пункты приема граждан, на которые выезжают сотрудники паспортного стола и миграционной службы для восстановления документов.МЧС России в своем Telegram-канале сообщает, что из затопленных домов на левом берегу Днепра эвакуировали уже более 200 детей и 2000 взрослых. В 4 населенных пунктах Херсонской области полностью восстановлено энергоснабжение, в 13 - мобильная связь.На освобожденных от воды территориях сразу проводится дезинфекция для предотвращения распространения инфекций. Продолжается оценка утраченного имущества, производятся выплаты.После затопления в результате подрыва каховской ГЭС украинскими боевиками достаточно сложной остается ситуация в Голой Пристани. Около 30 процентов территории остается заболоченной, сообщил РИА Новости Крым глава Голопристанской военно-гражданской администрации Геннадий Недялков. Сход воды затруднен из-за высокого давления грунтовых вод.Читайте также на РИА Новости Крым:Восстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – экспертАтака дронов-камикадзе: в Новой Каховке ранены четверо коммунальщиковВ Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей
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Ирина Камышева
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
алешки, новые регионы россии, каховская гэс, разрушение каховской гэс, волонтеры, георгий журавко, новости
Волонтеры из Крыма доставляют воду жителям города Алешки
Окраины Алешек по-прежнему под водой, ведутся все необходимые работы – глава ВГА
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Окраины города Алешки по-прежнему остаются затопленными, это довольно значительная территория, сказал корреспонденту РИА Новости Крым глава ВГА Георгий Журавко.
"На сегодняшний день занимаемся уборкой территории, дезинфекцией, ремонтом объектов, важных для обеспечения жизнедеятельности города. Это и водопроводы, и канализация".
Сейчас совместными усилиями всех структур ВГА и МЧС проводятся работы по откачке воды и очистке улиц.
"Воду откачиваем. Большую работу делают сотрудники МЧС России, большое количество волонтеров из Крыма приезжают, помогают здесь во многом, во всех работах по эвакуации, помогают с доставкой бутилированной воды", - поблагодарил крымчан за помощь Георгий Журавко.
Ведутся работы по выделению денежной помощи. Для этого организованы пункты приема граждан, на которые выезжают сотрудники паспортного стола и миграционной службы для восстановления документов.
"Тяжело, но налажено все. Все то, что нужно, работает", - успокоил глава ВГА.
МЧС России в своем Telegram-канале сообщает, что из затопленных домов на левом берегу Днепра эвакуировали уже более 200 детей и 2000 взрослых. В 4 населенных пунктах Херсонской области полностью восстановлено энергоснабжение, в 13 - мобильная связь.
На освобожденных от воды территориях сразу проводится дезинфекция для предотвращения распространения инфекций. Продолжается оценка утраченного имущества, производятся выплаты.
После затопления в результате подрыва каховской ГЭС украинскими боевиками достаточно сложной остается ситуация
в Голой Пристани. Около 30 процентов территории остается заболоченной, сообщил РИА Новости Крым
глава Голопристанской военно-гражданской администрации Геннадий Недялков. Сход воды затруднен из-за высокого давления грунтовых вод.
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