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В Голой Пристани треть пострадавших территорий остаются заболоченными - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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https://crimea.ria.ru/20230620/v-goloy-pristani-tret-postradavshikh-territoriy-ostayutsya-zabolochennymi-1129501611.html
В Голой Пристани треть пострадавших территорий остаются заболоченными
В Голой Пристани треть пострадавших территорий остаются заболоченными - РИА Новости Крым, 20.06.2023
В Голой Пристани треть пострадавших территорий остаются заболоченными
Ситуация в Голой Пристани Херсонской области после затопления в результате ЧП на Каховской ГЭС остается достаточно сложной, около 30 процентов территории... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T12:10
2023-06-20T12:10
эксклюзивы риа новости крым
голая пристань
херсонская область
разрушение каховской гэс
новые регионы россии
крым
общество
происшествия
геннадий недялков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Ситуация в Голой Пристани Херсонской области после затопления в результате ЧП на Каховской ГЭС остается достаточно сложной, около 30 процентов территории остается заболоченной. Как сообщил РИА Новости Крым глава Голопристанской военно-гражданской администрации Геннадий Недялков, сход воды затруднен из-за высокого давления грунтовых вод.В этой работе задействованы все структуры администрации, МЧС, городского и областного водоканалов. На остальной территории, уже свободной от воды, проходит подворовой обход."Проходит подворовой обход, зачистка от павших животных, практически уже 80% территории очищено. Проверка по людям, к сожалению, пострадавшим в этой катастрофе, уже почти завершена как в Голой Пристани, так и в поселках Малая и Большая Кардашинка и в селе Коханы", - добавил Недялков.По словам главы ВГА, жители Голопристанского района подали уже около тысячи заявлений на возмещение ущерба в размере 10 000 рублей. Принимать заявления на выплату 50 и 100 тысяч в администрации пока только готовятся.На каждой улице, после того как на ней собрали мусор и трупы животных, в обязательном порядке проводится дезинфекция. Глава администрации поблагодарил за работу сотрудников МЧС и ветеринаров из Крыма."Все идет по плану благодаря слаженной работе всех структур и помощи как с материка, так и из Крыма, крымских сотрудников МЧС и ветеринаров. Скажу честно, если бы мы были сами, то мы бы с этим не справились", - заметил Геннадий Недялко.Как сообщалось, в Новой Каховке Херсонской области граждане начали обращаться за получением материальной помощи в 50 и 100 тыс. рублей. Помощь жителям округа оказывается в шести общественных приемных, принято 353 заявления на получение 10 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогуВосстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – экспертВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20230618/vyroslo-chislo-zhertv-navodneniya-v-rezultate-chp-na-kakhovskoy-ges-1129464512.html
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херсонская область
новые регионы россии
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голая пристань, херсонская область, разрушение каховской гэс, новые регионы россии, крым, общество, происшествия, геннадий недялков
В Голой Пристани треть пострадавших территорий остаются заболоченными

В Голой Пристани треть пострадавших территорий остаются заболоченными после наводнения

12:10 20.06.2023
 
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея АлексеенкоСитуация в Голой Пристани Херсонской области
Ситуация в Голой Пристани Херсонской области
© Telegram-канал председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко
Читать в
Ирина Камышева
Ирина Камышева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Ситуация в Голой Пристани Херсонской области после затопления в результате ЧП на Каховской ГЭС остается достаточно сложной, около 30 процентов территории остается заболоченной. Как сообщил РИА Новости Крым глава Голопристанской военно-гражданской администрации Геннадий Недялков, сход воды затруднен из-за высокого давления грунтовых вод.
"Во многих местах вода, конечно, ушла прилично, уровень снизился на два метра. Но, к сожалению, из-за давления грунтовых вод остановился выход воды в речку. Поэтому сейчас у нас около 30 процентов территорий заболотились, и ведутся работы по рытью каналов и откачке воды, чтобы можно было начать откачивать воду из подвальных помещений", - рассказал он.
В этой работе задействованы все структуры администрации, МЧС, городского и областного водоканалов. На остальной территории, уже свободной от воды, проходит подворовой обход.
"Проходит подворовой обход, зачистка от павших животных, практически уже 80% территории очищено. Проверка по людям, к сожалению, пострадавшим в этой катастрофе, уже почти завершена как в Голой Пристани, так и в поселках Малая и Большая Кардашинка и в селе Коханы", - добавил Недялков.
По словам главы ВГА, жители Голопристанского района подали уже около тысячи заявлений на возмещение ущерба в размере 10 000 рублей. Принимать заявления на выплату 50 и 100 тысяч в администрации пока только готовятся.
"По сбору заявлений на 50 и 100 тысяч, предусмотренных законодательством РФ, мы готовимся к работе. Там определенные сложности возникают у людей, у которых утонули все документы. У нас сейчас идет работа по установлению личности граждан, и поэтому мы должны еще подготовиться к работе по приему заявлений", - пояснил он.
На каждой улице, после того как на ней собрали мусор и трупы животных, в обязательном порядке проводится дезинфекция. Глава администрации поблагодарил за работу сотрудников МЧС и ветеринаров из Крыма.
"Все идет по плану благодаря слаженной работе всех структур и помощи как с материка, так и из Крыма, крымских сотрудников МЧС и ветеринаров. Скажу честно, если бы мы были сами, то мы бы с этим не справились", - заметил Геннадий Недялко.
Как сообщалось, в Новой Каховке Херсонской области граждане начали обращаться за получением материальной помощи в 50 и 100 тыс. рублей. Помощь жителям округа оказывается в шести общественных приемных, принято 353 заявления на получение 10 тыс. рублей.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымГолая ПристаньХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭСНовые регионы РоссииКрымОбществоПроисшествияГеннадий Недялков
 
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