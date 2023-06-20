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В Голой Пристани треть пострадавших территорий остаются заболоченными

В Голой Пристани треть пострадавших территорий остаются заболоченными - РИА Новости Крым, 20.06.2023

В Голой Пристани треть пострадавших территорий остаются заболоченными

Ситуация в Голой Пристани Херсонской области после затопления в результате ЧП на Каховской ГЭС остается достаточно сложной, около 30 процентов территории... РИА Новости Крым, 20.06.2023

2023-06-20T12:10

2023-06-20T12:10

2023-06-20T12:10

эксклюзивы риа новости крым

голая пристань

херсонская область

разрушение каховской гэс

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крым

общество

происшествия

геннадий недялков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Ситуация в Голой Пристани Херсонской области после затопления в результате ЧП на Каховской ГЭС остается достаточно сложной, около 30 процентов территории остается заболоченной. Как сообщил РИА Новости Крым глава Голопристанской военно-гражданской администрации Геннадий Недялков, сход воды затруднен из-за высокого давления грунтовых вод.В этой работе задействованы все структуры администрации, МЧС, городского и областного водоканалов. На остальной территории, уже свободной от воды, проходит подворовой обход."Проходит подворовой обход, зачистка от павших животных, практически уже 80% территории очищено. Проверка по людям, к сожалению, пострадавшим в этой катастрофе, уже почти завершена как в Голой Пристани, так и в поселках Малая и Большая Кардашинка и в селе Коханы", - добавил Недялков.По словам главы ВГА, жители Голопристанского района подали уже около тысячи заявлений на возмещение ущерба в размере 10 000 рублей. Принимать заявления на выплату 50 и 100 тысяч в администрации пока только готовятся.На каждой улице, после того как на ней собрали мусор и трупы животных, в обязательном порядке проводится дезинфекция. Глава администрации поблагодарил за работу сотрудников МЧС и ветеринаров из Крыма."Все идет по плану благодаря слаженной работе всех структур и помощи как с материка, так и из Крыма, крымских сотрудников МЧС и ветеринаров. Скажу честно, если бы мы были сами, то мы бы с этим не справились", - заметил Геннадий Недялко.Как сообщалось, в Новой Каховке Херсонской области граждане начали обращаться за получением материальной помощи в 50 и 100 тыс. рублей. Помощь жителям округа оказывается в шести общественных приемных, принято 353 заявления на получение 10 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогуВосстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – экспертВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230618/vyroslo-chislo-zhertv-navodneniya-v-rezultate-chp-na-kakhovskoy-ges-1129464512.html

голая пристань

херсонская область

новые регионы россии

крым

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

голая пристань, херсонская область, разрушение каховской гэс, новые регионы россии, крым, общество, происшествия, геннадий недялков