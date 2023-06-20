Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогу
Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную дорогу в Херсонскоой области
08:17 20.06.2023 (обновлено: 09:00 20.06.2023)
© РИА Новости КрымВоенные Группировки войск "Днепр" помогают восстанавливать дороги в Херсонской области
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" помогает восстанавливать дорогу, разрушенную наводнением, которое произошло после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в группировке.
"Инженерные подразделения группировки войск "Днепр" совместно с Херсонавтодором восстанавливают автодорогу в населенном пункте Каиры", - говорится в сообщении.
Военные помогают в восстановлении разрушенного дорожного полотна живой силой и техникой.
"На месте работают 16 военнослужащих, автосамосвалы, фронтальный погрузчик, экскаваторы и путепрокладчики БАТ-2. По состоянию на вечер 19 июня для восстановления дорожного полотна уже завезено 6120 кубометров грунта", - сообщили в группировке.
© РИА Новости КрымРазрушенные наводнением дороги в Херсонской области
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Разрушенные наводнением дороги в Херсонской области
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРазрушенные наводнением дороги в Херсонской области помогают восстанавливать военнослужащие Группировки войск "Днепр"
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Разрушенные наводнением дороги в Херсонской области помогают восстанавливать военнослужащие Группировки войск "Днепр"
© РИА Новости Крым
1 из 2
Разрушенные наводнением дороги в Херсонской области
© РИА Новости Крым
2 из 2
Разрушенные наводнением дороги в Херсонской области помогают восстанавливать военнослужащие Группировки войск "Днепр"
© РИА Новости Крым
ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков, разрушены дороги.
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