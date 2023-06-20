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Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогу - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогу
Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогу - РИА Новости Крым, 20.06.2023
Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогу
Группировка войск "Днепр" помогает восстанавливать дорогу, разрушенную наводнением, которое произошло после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T08:17
2023-06-20T09:00
группировка войск "днепр"
новости
сво
херсонская область
разрушение каховской гэс
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" помогает восстанавливать дорогу, разрушенную наводнением, которое произошло после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в группировке.Военные помогают в восстановлении разрушенного дорожного полотна живой силой и техникой."На месте работают 16 военнослужащих, автосамосвалы, фронтальный погрузчик, экскаваторы и путепрокладчики БАТ-2. По состоянию на вечер 19 июня для восстановления дорожного полотна уже завезено 6120 кубометров грунта", - сообщили в группировке.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков, разрушены дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:После схода воды мы ужаснемся: что происходит в затопленной Новой КаховкеВосстановление Каховской ГЭС: насколько это реально и когда – экспертВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС
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группировка войск "днепр", новости, сво, херсонская область, разрушение каховской гэс, вооруженные силы россии
Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную наводнением дорогу

Группировка войск "Днепр" восстанавливает разрушенную дорогу в Херсонскоой области

08:17 20.06.2023 (обновлено: 09:00 20.06.2023)
 
© РИА Новости КрымВоенные Группировки войск "Днепр" помогают восстанавливать дороги в Херсонской области
Военные Группировки войск Днепр помогают восстанавливать дороги в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Группировка войск "Днепр" помогает восстанавливать дорогу, разрушенную наводнением, которое произошло после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщили в группировке.
"Инженерные подразделения группировки войск "Днепр" совместно с Херсонавтодором восстанавливают автодорогу в населенном пункте Каиры", - говорится в сообщении.
Военные помогают в восстановлении разрушенного дорожного полотна живой силой и техникой.
"На месте работают 16 военнослужащих, автосамосвалы, фронтальный погрузчик, экскаваторы и путепрокладчики БАТ-2. По состоянию на вечер 19 июня для восстановления дорожного полотна уже завезено 6120 кубометров грунта", - сообщили в группировке.
© РИА Новости КрымРазрушенные наводнением дороги в Херсонской области
Разрушенные наводнением дороги в Херсонской области
1 из 2
Разрушенные наводнением дороги в Херсонской области
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымРазрушенные наводнением дороги в Херсонской области помогают восстанавливать военнослужащие Группировки войск "Днепр"
Разрушенные наводнением дороги в Херсонской области помогают восстанавливать военнослужащие Группировки войск Днепр
2 из 2
Разрушенные наводнением дороги в Херсонской области помогают восстанавливать военнослужащие Группировки войск "Днепр"
© РИА Новости Крым
1 из 2
Разрушенные наводнением дороги в Херсонской области
© РИА Новости Крым
2 из 2
Разрушенные наводнением дороги в Херсонской области помогают восстанавливать военнослужащие Группировки войск "Днепр"
© РИА Новости Крым
ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков, разрушены дороги.
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