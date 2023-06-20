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В Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 20.06.2023
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В Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей
В Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 20.06.2023
В Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей
В Новой Каховке граждане начали обращаться за получением материальной помощи в 50 и 100 тысяч рублей. Об итогах работы по ликвидации последствий наводнения... РИА Новости Крым, 20.06.2023
2023-06-20T11:02
2023-06-20T11:16
новости
херсонская область
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Новой Каховке граждане начали обращаться за получением материальной помощи в 50 и 100 тысяч рублей. Об итогах работы по ликвидации последствий наводнения сообщается в официальном Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.При этом единоразовую помощь уже получил 351 человек из 353 обратившихся.Прививки от различных инфекций на пункте вакцинации в Центральной городской больнице сделали уже 449 граждан. Из затопленных подвальных помещений сотрудники МЧС откачали 16 670 кубометров воды.Работниками МУП "Новокаховский коммунальный сервис выполнены работы по просушке подвальных помещений общей площадью 21 216 кв м".Продезинфицировано дорожное покрытие на проспекте Днепровском.Потерпевшим выдано почти полторы тысячи продуктовых наборов, это составляет более 46 тонн продовольствия. В качестве гуманитарной помощи также выдано более 600 кг одежды, 32,6 т бутилированной и 17,5 – наливной питьевой воды.В районе Обрывки производят утилизацию трупов животных, погибших при затоплении населенных пунктов Днепряны и Корсунки.Сотрудниками областной ветеринарной службы при содействии ВГА с 18 июня начат подомовой обход в пострадавших от затопления населенных пунктах для проведения профилактических прививок домашним животным. Привито 39 голов крупного рогатого скота и 25 мелкого.Коммунальщики вывезли с подтопленных территорий уже почти 4 000 кубометров мусора. В работах по округу задействовано 263 человека и 82 единицы различной техники.Как сообщал сайт РИА Новости 19 июня, вода отступила из 12 населенных пунктов Новокаховского и Алешкинского районов Херсонской области, затопленных в результате теракта на Каховской ГЭС. Эпидситуация в регионе остается стабильной, случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний не зафиксировано.Читайте также на РИА Новости Крым:Возбудитель холеры нашли в пресной воде в Николаевской областиВ зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСЧто не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку
https://crimea.ria.ru/20230619/gory-musora-i-trupy-zhivotnykh---14-y-den-posle-chp-v-novoy-kakhovke-1129472782.html
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РИА Новости Крым
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новости, херсонская область, разрушение каховской гэс
В Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей

В Херсонской области начали выдавать матпомощь в 50 и 100 тысяч рублей

11:02 20.06.2023 (обновлено: 11:16 20.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В Новой Каховке граждане начали обращаться за получением материальной помощи в 50 и 100 тысяч рублей. Об итогах работы по ликвидации последствий наводнения сообщается в официальном Telegram-канале администрации Новокаховского городского округа.

"В шести общественных приемных оказывается помощь жителям округа. Трое граждан обратились за получением материальной помощи (50 и 100 тыс рублей), принято 353 заявления на получение единоразовой помощи в размере 10 тыс рублей. Также принято 234 заявления об оказании помощи по потере имущества, которые будут рассматриваться комиссией администрации", - говорится в сообщении.

При этом единоразовую помощь уже получил 351 человек из 353 обратившихся.
Прививки от различных инфекций на пункте вакцинации в Центральной городской больнице сделали уже 449 граждан. Из затопленных подвальных помещений сотрудники МЧС откачали 16 670 кубометров воды.
Работниками МУП "Новокаховский коммунальный сервис выполнены работы по просушке подвальных помещений общей площадью 21 216 кв м".

Продезинфицировано дорожное покрытие на проспекте Днепровском.
Потерпевшим выдано почти полторы тысячи продуктовых наборов, это составляет более 46 тонн продовольствия. В качестве гуманитарной помощи также выдано более 600 кг одежды, 32,6 т бутилированной и 17,5 – наливной питьевой воды.

В районе Обрывки производят утилизацию трупов животных, погибших при затоплении населенных пунктов Днепряны и Корсунки.
Сотрудниками областной ветеринарной службы при содействии ВГА с 18 июня начат подомовой обход в пострадавших от затопления населенных пунктах для проведения профилактических прививок домашним животным. Привито 39 голов крупного рогатого скота и 25 мелкого.
Коммунальщики вывезли с подтопленных территорий уже почти 4 000 кубометров мусора. В работах по округу задействовано 263 человека и 82 единицы различной техники.
Как сообщал сайт РИА Новости 19 июня, вода отступила из 12 населенных пунктов Новокаховского и Алешкинского районов Херсонской области, затопленных в результате теракта на Каховской ГЭС. Эпидситуация в регионе остается стабильной, случаев холеры и других опасных инфекционных заболеваний не зафиксировано.

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