Что не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку
ВСУ обстреливают село Корсунка Херсонской области, не давая жителям вернуться в дома
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСело Корсунка Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн -РИА Новости Крым. В понедельник украинские формирования обстреливают село Корсунка Новокаховского городского округа, которое сильно пострадало от затопления после обрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщает администрация округа.
"В данный момент, в День России, боевики ВСУ обстреливают мирных жителей села Корсунка Новокаховского городского округа. Не успела сойти вода с улиц полностью затопленной Корсунки, как боевики ВСУ начали обстрел села, не давая возможности мирным жителям вернуться к своим домам. То, что не смыло водой, боевики пытаются уничтожить снарядами", - говорится в сообщении местных властей в Telegram-канале.
В администрации подчеркнули, что удар ВСУ наносят по центру села в момент эвакуации маломобильных людей.
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.
В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать.
При этом в Воду в Днепрянах и в Корсунке нельзя использовать для питья и приготовлении еды - она не соответствует ГОСТу.
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