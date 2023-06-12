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Что не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Что не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку
Что не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Что не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку
В понедельник украинские формирования обстреливают село Корсунка Новокаховского городского округа, которое сильно пострадало от затопления после обрушения дамбы РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T12:43
2023-06-12T12:43
корсунка
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новая каховка
разрушение каховской гэс
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн -РИА Новости Крым. В понедельник украинские формирования обстреливают село Корсунка Новокаховского городского округа, которое сильно пострадало от затопления после обрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщает администрация округа.В администрации подчеркнули, что удар ВСУ наносят по центру села в момент эвакуации маломобильных людей. В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать.При этом в Воду в Днепрянах и в Корсунке нельзя использовать для питья и приготовлении еды - она не соответствует ГОСТу.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой КаховкиКакие компенсации получат пострадавшие от теракта на Каховской ГЭСМЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС
https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html
корсунка
херсонская область
новая каховка
новые регионы россии
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корсунка, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новая каховка, разрушение каховской гэс, новые регионы россии
Что не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку

ВСУ обстреливают село Корсунка Херсонской области, не давая жителям вернуться в дома

12:43 12.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСело Корсунка Херсонской области
Село Корсунка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн -РИА Новости Крым. В понедельник украинские формирования обстреливают село Корсунка Новокаховского городского округа, которое сильно пострадало от затопления после обрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщает администрация округа.
"В данный момент, в День России, боевики ВСУ обстреливают мирных жителей села Корсунка Новокаховского городского округа. Не успела сойти вода с улиц полностью затопленной Корсунки, как боевики ВСУ начали обстрел села, не давая возможности мирным жителям вернуться к своим домам. То, что не смыло водой, боевики пытаются уничтожить снарядами", - говорится в сообщении местных властей в Telegram-канале.
В администрации подчеркнули, что удар ВСУ наносят по центру села в момент эвакуации маломобильных людей.
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.
В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать.
При этом в Воду в Днепрянах и в Корсунке нельзя использовать для питья и приготовлении еды - она не соответствует ГОСТу.
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КорсункаХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовая КаховкаРазрушение Каховской ГЭСНовые регионы России
 
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