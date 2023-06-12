https://crimea.ria.ru/20230612/chto-ne-smylo-vodoy-unichtozhayut-snaryadami-vsu-obstrelivayut-korsunku-1129328635.html

Что не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку

Что не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Что не смыло водой, уничтожают снарядами: ВСУ обстреливают Корсунку

В понедельник украинские формирования обстреливают село Корсунка Новокаховского городского округа, которое сильно пострадало от затопления после обрушения дамбы РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T12:43

2023-06-12T12:43

2023-06-12T12:43

корсунка

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новая каховка

разрушение каховской гэс

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн -РИА Новости Крым. В понедельник украинские формирования обстреливают село Корсунка Новокаховского городского округа, которое сильно пострадало от затопления после обрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщает администрация округа.В администрации подчеркнули, что удар ВСУ наносят по центру села в момент эвакуации маломобильных людей. В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.В субботу врио губернатора области Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах начинает убывать.При этом в Воду в Днепрянах и в Корсунке нельзя использовать для питья и приготовлении еды - она не соответствует ГОСТу.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой КаховкиКакие компенсации получат пострадавшие от теракта на Каховской ГЭСМЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС

https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html

корсунка

херсонская область

новая каховка

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корсунка, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новая каховка, разрушение каховской гэс, новые регионы россии