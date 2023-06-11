https://crimea.ria.ru/20230611/mchs-rossii-opublikovalo-kadry-raboty-krymskikh-spasateley-v-zone-chs-1129315293.html

МЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС

МЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС - РИА Новости Крым, 11.06.2023

МЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС

В МЧС России показали кадры спасательной операции, которая продолжается в затопленных районах Херсонской области. На видео сотрудники ведомства доставляют... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T11:41

2023-06-11T11:41

2023-06-11T11:42

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

михаил миненко

херсонская область

новая каховка

гу мчс рф по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В МЧС России показали кадры спасательной операции, которая продолжается в затопленных районах Херсонской области. На видео сотрудники ведомства доставляют пострадавшим от ЧС продукты питания и питьевую воду, эвакуируют маломобильных граждан, а также животных – как домашних, так и уличных собак и кошек.Свой долг в зоне ЧС наряду с коллегами из других регионов выполняют крымчане. О задачах, которые решают спасатели, двигаясь по пояс в воде рассказывает начальник поисково-спасательной группы Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Михаил Миненко.Сотрудники МЧС России спасли в зоне подтопления уже 1736 человек, из них 165 детей. По состоянию на утро 11 июня число эвакуированных составляет 6026 человек, в том числе 235 детей и более 80 маломобильных граждан.В зону подтопления спасатели доставили уже порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды.Уровень воды на затопленных территориях продолжает снижаться. Сотрудники МЧС России помогают коммунальным службам откачивать воду с помощью насосного оборудования.В Новой Каховке откачано уже около 49 тыс. кубометров, сообщает пресс-служба ведомства. Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено 795 человек и 344 единицы техники.Ранее МЧС России направили в Херсонскую область мобильные комплексы для противоэпидемиологической обработки местности и информирования населения. В спасении людей задействованы также военнослужащие ВС РФ, которые совершают подомовые обходы и вывозят жителей даже ночью.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСВода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питьяУдар по пункту размещения на Арабатской стрелке: раненых везут в Крым

https://crimea.ria.ru/20230609/chto-budet-s-selskim-khozyaystvom-khersonschiny-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129279841.html

херсонская область

новая каховка

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), михаил миненко, херсонская область, новая каховка, гу мчс рф по республике крым, разрушение каховской гэс, каховская гэс