https://crimea.ria.ru/20230611/mchs-rossii-opublikovalo-kadry-raboty-krymskikh-spasateley-v-zone-chs-1129315293.html
МЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС
МЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС - РИА Новости Крым, 11.06.2023
МЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС
В МЧС России показали кадры спасательной операции, которая продолжается в затопленных районах Херсонской области. На видео сотрудники ведомства доставляют... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T11:41
2023-06-11T11:41
2023-06-11T11:42
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
михаил миненко
херсонская область
новая каховка
гу мчс рф по республике крым
разрушение каховской гэс
каховская гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В МЧС России показали кадры спасательной операции, которая продолжается в затопленных районах Херсонской области. На видео сотрудники ведомства доставляют пострадавшим от ЧС продукты питания и питьевую воду, эвакуируют маломобильных граждан, а также животных – как домашних, так и уличных собак и кошек.Свой долг в зоне ЧС наряду с коллегами из других регионов выполняют крымчане. О задачах, которые решают спасатели, двигаясь по пояс в воде рассказывает начальник поисково-спасательной группы Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Михаил Миненко.Сотрудники МЧС России спасли в зоне подтопления уже 1736 человек, из них 165 детей. По состоянию на утро 11 июня число эвакуированных составляет 6026 человек, в том числе 235 детей и более 80 маломобильных граждан.В зону подтопления спасатели доставили уже порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды.Уровень воды на затопленных территориях продолжает снижаться. Сотрудники МЧС России помогают коммунальным службам откачивать воду с помощью насосного оборудования.В Новой Каховке откачано уже около 49 тыс. кубометров, сообщает пресс-служба ведомства. Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено 795 человек и 344 единицы техники.Ранее МЧС России направили в Херсонскую область мобильные комплексы для противоэпидемиологической обработки местности и информирования населения. В спасении людей задействованы также военнослужащие ВС РФ, которые совершают подомовые обходы и вывозят жителей даже ночью.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭСВода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питьяУдар по пункту размещения на Арабатской стрелке: раненых везут в Крым
https://crimea.ria.ru/20230609/chto-budet-s-selskim-khozyaystvom-khersonschiny-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-1129279841.html
херсонская область
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), михаил миненко, херсонская область, новая каховка, гу мчс рф по республике крым, разрушение каховской гэс, каховская гэс
МЧС России опубликовало кадры работы крымских спасателей в зоне ЧС
МЧС России: на Херсонщине из зоны ЧС эвакуировали более 6 000 человек, из них 235 детей
11:41 11.06.2023 (обновлено: 11:42 11.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В МЧС России показали кадры спасательной операции, которая продолжается в затопленных районах Херсонской области. На видео сотрудники ведомства доставляют пострадавшим от ЧС продукты питания и питьевую воду, эвакуируют маломобильных граждан, а также животных – как домашних, так и уличных собак и кошек.
Свой долг в зоне ЧС наряду с коллегами из других регионов выполняют крымчане. О задачах, которые решают спасатели, двигаясь по пояс в воде рассказывает начальник поисково-спасательной группы Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым Михаил Миненко.
"У нас тут несколько задач. Первая – эвакуация людей. Также оказываем гуманитарную поддержку населению в виде продуктов питания, бутилированной воды. В данный момент уровень воды немного упал, максимальная глубина приблизительно метр. В предыдущие дни было намного больше, так что тенденция положительная", - уточнил Миненко.
Сотрудники МЧС России спасли в зоне подтопления уже 1736 человек, из них 165 детей. По состоянию на утро 11 июня число эвакуированных составляет 6026 человек, в том числе 235 детей и более 80 маломобильных граждан.
В зону подтопления спасатели доставили уже порядка 75 тонн продуктов питания и 30 тонн бутилированной воды.
Уровень воды на затопленных территориях продолжает снижаться. Сотрудники МЧС России помогают коммунальным службам откачивать воду с помощью насосного оборудования.
В Новой Каховке откачано уже около 49 тыс. кубометров, сообщает пресс-служба ведомства. Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено 795 человек и 344 единицы техники.
Ранее МЧС России направили в Херсонскую область
мобильные комплексы для противоэпидемиологической обработки местности и информирования населения. В спасении людей задействованы также военнослужащие
ВС РФ, которые совершают подомовые обходы и вывозят жителей даже ночью.
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