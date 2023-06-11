https://crimea.ria.ru/20230611/kakie-kompensatsii-poluchat-postradavshie-ot-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129317624.html

Какие компенсации получат пострадавшие от теракта на Каховской ГЭС

Какие компенсации получат пострадавшие от теракта на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Какие компенсации получат пострадавшие от теракта на Каховской ГЭС

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о единовременных денежных выплатах гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Об этом... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T14:25

2023-06-11T14:25

2023-06-11T14:25

владимир сальдо

херсонская область

новая каховка

марат хуснуллин

правительство россии

новости

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о единовременных денежных выплатах гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.По его информации, пострадавшие могут получить единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей на человека. Кроме того, финансовая помощь может быть выделена в связи с утратой имущества первой необходимости:- за частично утраченное имущество — 50 тыс. рублей на человека;- за полностью утраченное имущество — 100 тыс. рублей на человека.Единовременное пособие выплачивается также членам семей граждан, погибших в результате ЧС. Каждый член семьи погибшего имеет право получить 1 миллион рублей.Граждане, здоровье которых пострадало в результате ЧС, также могут претендовать на получение денежной помощи с учетом степени тяжести последствий для здоровья: за легкий вред здоровью — 200 тыс. рублей на человека, за средний и тяжкий вред — 400 тыс. рублей на человека.Ранее он сообщал, что ущерб от разрушения жилого фонда, по предварительным оценкам, составляет более 1,5 миллиарда рублей. В правительстве России создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, которую возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В субботу Владимир Сальдо сообщил, что Днепр вернется в свое привычное русло к 16 июня. Вода в городах Херсонской области начинает убывать. На данный момент с подтопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области эвакуировано более шести тысяч человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питьяВ России создана правительственная комиссия по ситуации в ХерсонщинеКогда Днепр войдет в свое привычное русло

https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, новая каховка, марат хуснуллин, правительство россии, новости, пособия и выплаты