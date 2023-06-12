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Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки
Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Новокаховском округе Херсонской области, без света остались одно село и часть города. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T10:58
2023-06-12T10:58
разрушение каховской гэс
новая каховка
корсунка
происшествия
отключение электроэнергии
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Новокаховском округе Херсонской области, без света остались одно село и часть города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ и подключения абонентов не сообщается.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человекНовый обстрел Херсонщины: ВСУ атаковали восемь городов и сел левобережьяВода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья
https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html
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РИА Новости Крым
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разрушение каховской гэс, новая каховка, корсунка, происшествия, отключение электроэнергии, новости, новые регионы россии
Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки

В Херсонской области без света из-за аварии остались Корсунка и часть Новой Каховки

10:58 12.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники МЧС России работают в зоне подтоплений в Херсонской области
Сотрудники МЧС России работают в зоне подтоплений в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Новокаховском округе Херсонской области, без света остались одно село и часть города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
"Утром 12 июня аварийно отключено после затопления село Корсунка, в Новой Каховке – квартал: проспект Днепровский, Ленина, Пушкина, Маяковского, Куйбышева (5, 5А)", - говорится в Telegram-канале Новокаховской администрации.
Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ и подключения абонентов не сообщается.
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.
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