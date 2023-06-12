https://crimea.ria.ru/20230612/avariynoe-otklyuchenie-bez-sveta-ostalis-korsunka-i-chast-novoy-kakhovki-1129327095.html
Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки
Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Новокаховском округе Херсонской области, без света остались одно село и часть города. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T10:58
2023-06-12T10:58
2023-06-12T10:58
разрушение каховской гэс
новая каховка
корсунка
происшествия
отключение электроэнергии
новости
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129326981_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_013b77c139dbfc14d73c10ed21e2d5d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Новокаховском округе Херсонской области, без света остались одно село и часть города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ и подключения абонентов не сообщается.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человекНовый обстрел Херсонщины: ВСУ атаковали восемь городов и сел левобережьяВода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья
https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html
новая каховка
корсунка
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0c/1129326981_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2e1f9bb24ab15c7ba4c75b0384c8c420.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разрушение каховской гэс, новая каховка, корсунка, происшествия, отключение электроэнергии, новости, новые регионы россии
Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки
В Херсонской области без света из-за аварии остались Корсунка и часть Новой Каховки