https://crimea.ria.ru/20230612/avariynoe-otklyuchenie-bez-sveta-ostalis-korsunka-i-chast-novoy-kakhovki-1129327095.html

Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки

Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Аварийное отключение: без света остались Корсунка и часть Новой Каховки

Аварийное отключение электроэнергии произошло в Новокаховском округе Херсонской области, без света остались одно село и часть города. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T10:58

2023-06-12T10:58

2023-06-12T10:58

разрушение каховской гэс

новая каховка

корсунка

происшествия

отключение электроэнергии

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Новокаховском округе Херсонской области, без света остались одно село и часть города. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ и подключения абонентов не сообщается.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены были десятки сели и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали восемь жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:С затопленных территорий Херсонской области эвакуировали 7 тыс. человекНовый обстрел Херсонщины: ВСУ атаковали восемь городов и сел левобережьяВода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья

https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html

новая каховка

корсунка

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, новая каховка, корсунка, происшествия, отключение электроэнергии, новости, новые регионы россии