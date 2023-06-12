https://crimea.ria.ru/20230612/novyy-obstrel-khersonschiny-vsu-atakovali-vosem-gorodov-i-sel-levoberezhya-1129325355.html

Новый обстрел Херсонщины: ВСУ атаковали восемь городов и сел левобережья

Новый обстрел Херсонщины: ВСУ атаковали восемь городов и сел левобережья - РИА Новости Крым, 12.06.2023

Новый обстрел Херсонщины: ВСУ атаковали восемь городов и сел левобережья

Украинские боевики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонской области, за минувшие сутки по населенным пунктам левобережья выпущено более 70... РИА Новости Крым, 12.06.2023

2023-06-12T09:30

2023-06-12T09:30

2023-06-12T10:48

херсонская область

разрушение каховской гэс

каховская гэс

новая каховка

новости

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонской области, за минувшие сутки по населенным пунктам левобережья выпущено более 70 снарядов. Об этом сообщают экстренные службы региона.Кроме того, в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Кардашинке и Старой Збурьевке, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. О пострадавших также пока не сообщается.Как сообщалось, накануне украинские боевики выпустили 66 снарядов по затопленным районам Херсонщины. Под удар попали Голая Пристань и Алешки. А до этого ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области – по гражданской инфраструктуре было выпущено около 90 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесПотери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам

херсонская область

новая каховка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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