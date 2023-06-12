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Новый обстрел Херсонщины: ВСУ атаковали восемь городов и сел левобережья - РИА Новости Крым, 12.06.2023
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Новый обстрел Херсонщины: ВСУ атаковали восемь городов и сел левобережья
Новый обстрел Херсонщины: ВСУ атаковали восемь городов и сел левобережья - РИА Новости Крым, 12.06.2023
Новый обстрел Херсонщины: ВСУ атаковали восемь городов и сел левобережья
Украинские боевики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонской области, за минувшие сутки по населенным пунктам левобережья выпущено более 70... РИА Новости Крым, 12.06.2023
2023-06-12T09:30
2023-06-12T10:48
херсонская область
разрушение каховской гэс
каховская гэс
новая каховка
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонской области, за минувшие сутки по населенным пунктам левобережья выпущено более 70 снарядов. Об этом сообщают экстренные службы региона.Кроме того, в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Кардашинке и Старой Збурьевке, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. О пострадавших также пока не сообщается.Как сообщалось, накануне украинские боевики выпустили 66 снарядов по затопленным районам Херсонщины. Под удар попали Голая Пристань и Алешки. А до этого ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области – по гражданской инфраструктуре было выпущено около 90 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Село в Херсонской области подверглось обстрелу по стороны ВСУ: горит лесПотери ВСУ в зоне СВО достигли 800 человек за суткиВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам
херсонская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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херсонская область, разрушение каховской гэс, каховская гэс, новая каховка, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Новый обстрел Херсонщины: ВСУ атаковали восемь городов и сел левобережья

Украинские боевики за сутки выпустили 73 снаряда по районам Херсонщины

09:30 12.06.2023 (обновлено: 10:48 12.06.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонской области, за минувшие сутки по населенным пунктам левобережья выпущено более 70 снарядов. Об этом сообщают экстренные службы региона.
Так, по населенном пункту Кардашинка ВСУ из ствольной артиллерии выпустили девять снарядов, по Крынкам – 12, по Васильевке – 11, по Алешкам – восемь, по Песчановке – семь. Жертвы среди гражданского населения, а также наличие разрушений уточняются.
Кроме того, в течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в Новой Каховке, Каховке, Кардашинке и Старой Збурьевке, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. О пострадавших также пока не сообщается.
Как сообщалось, накануне украинские боевики выпустили 66 снарядов по затопленным районам Херсонщины. Под удар попали Голая Пристань и Алешки. А до этого ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Херсонской области – по гражданской инфраструктуре было выпущено около 90 снарядов.
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