https://crimea.ria.ru/20230611/vsu-vypustili-18-snaryadov-po-zatoplennoy-goloy-pristani-i-14--po-aleshkam-1129323629.html

ВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам

ВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам - РИА Новости Крым, 11.06.2023

ВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам

В Херсонской области украинские боевики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры затопленного левобережья, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T18:59

2023-06-11T18:59

2023-06-11T18:59

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

алешки

голая пристань

обстрелы всу

новости

украина

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области украинские боевики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры затопленного левобережья, сообщают экстренные службы региона.В течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонщины 66 снарядов, из них 7 – по селу Песчаное, 8 – по поселку Казачьи Лагеря, 18 – по Голой Пристани, 12 – по селу Нечаево и 14 – по Алешкам. Информация о жертвах и повреждениях инфраструктуры уточняется.Ночью продолжались обстрелы гражданской инфраструктуры городов Новая Каховка и Каховка, а также населенных пунктов Великая Лепетиха, Софиевка, Саги. В общей сложности противник выпустил по ним 30 снарядов из ствольной артиллерии, информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.На Херсонском направлении за прошедшие сутки было уничтожено около 30 украинских военнослужащих, 25 получили ранения разной степени тяжести. Выведено из строя несколько единиц вражеской техники, а также сбит украинский БПЛА "Фурия".В Черном море в районе газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" экипаж российского корабля "Приазовье" уничтожил атаковавшие его украинские беспилотные катера. Соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены – мнениеСотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую областьУдарныебеспилотники перехвачены над ЗАЭС

херсонская область

алешки

голая пристань

украина

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), херсонская область, алешки, голая пристань, обстрелы всу, новости, украина, россия