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ВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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ВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам
ВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам - РИА Новости Крым, 11.06.2023
ВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам
В Херсонской области украинские боевики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры затопленного левобережья, сообщают экстренные службы региона. РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T18:59
2023-06-11T18:59
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
алешки
голая пристань
обстрелы всу
новости
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области украинские боевики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры затопленного левобережья, сообщают экстренные службы региона.В течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонщины 66 снарядов, из них 7 – по селу Песчаное, 8 – по поселку Казачьи Лагеря, 18 – по Голой Пристани, 12 – по селу Нечаево и 14 – по Алешкам. Информация о жертвах и повреждениях инфраструктуры уточняется.Ночью продолжались обстрелы гражданской инфраструктуры городов Новая Каховка и Каховка, а также населенных пунктов Великая Лепетиха, Софиевка, Саги. В общей сложности противник выпустил по ним 30 снарядов из ствольной артиллерии, информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.На Херсонском направлении за прошедшие сутки было уничтожено около 30 украинских военнослужащих, 25 получили ранения разной степени тяжести. Выведено из строя несколько единиц вражеской техники, а также сбит украинский БПЛА "Фурия".В Черном море в районе газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" экипаж российского корабля "Приазовье" уничтожил атаковавшие его украинские беспилотные катера. Соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России.Читайте также на РИА Новости Крым:Условия зерновой сделки могут быть пересмотрены – мнениеСотни снарядов и десятки дронов - атака ВСУ на Белгородскую областьУдарныебеспилотники перехвачены над ЗАЭС
херсонская область
алешки
голая пристань
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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всу (вооруженные силы украины), херсонская область, алешки, голая пристань, обстрелы всу, новости, украина, россия
ВСУ выпустили 18 снарядов по затопленной Голой Пристани и 14 – по Алешкам

Украинские боевики за сутки выпустили 66 снарядов по затопленным районам Херсонщины

18:59 11.06.2023
 
© РИА Новости КрымСтела Голая Пристань
Стела Голая Пристань - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Херсонской области украинские боевики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры затопленного левобережья, сообщают экстренные службы региона.
В течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонщины 66 снарядов, из них 7 – по селу Песчаное, 8 – по поселку Казачьи Лагеря, 18 – по Голой Пристани, 12 – по селу Нечаево и 14 – по Алешкам. Информация о жертвах и повреждениях инфраструктуры уточняется.
Ночью продолжались обстрелы гражданской инфраструктуры городов Новая Каховка и Каховка, а также населенных пунктов Великая Лепетиха, Софиевка, Саги. В общей сложности противник выпустил по ним 30 снарядов из ствольной артиллерии, информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
На Херсонском направлении за прошедшие сутки было уничтожено около 30 украинских военнослужащих, 25 получили ранения разной степени тяжести. Выведено из строя несколько единиц вражеской техники, а также сбит украинский БПЛА "Фурия".
В Черном море в районе газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" экипаж российского корабля "Приазовье" уничтожил атаковавшие его украинские беспилотные катера. Соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Херсонская областьАлешкиГолая ПристаньОбстрелы ВСУНовостиУкраинаРоссия
 
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