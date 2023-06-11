https://crimea.ria.ru/20230611/shest-katerov-v-minoborony-rasskazali-podrobnosti-ob-atake-na-korabl-rf-1129321708.html

Шесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ

Шесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Шесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ

Экипаж российского корабля "Приазовье" уничтожил атаковавшие его в Черном море украинские беспилотные катера из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М,... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T16:53

2023-06-11T16:53

2023-06-11T16:53

корабль черноморского флота "приазовье"

происшествия

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

газопровод "турецкий поток"

беспилотные катера

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Экипаж российского корабля "Приазовье" уничтожил атаковавшие его в Черном море украинские беспилотные катера из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России.На кадрах ведомства - фиксация приближения одного из дронов к кораблю, огонь из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М зенитного пушечного комплекса. Также в ролике запечатлен момент поражения и подрыва одного из беспилотников. На борту одного из дронов различимо название: "Кіт та Єнот" (Кот и Енот - ред.)".Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что вооруженные силы Украины безуспешная попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота в юго-восточной части Черного моря.По данным ведомства, в ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил. Кроме того, в момент атаки в воздухе в центральной части Черного моря работал стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B "Global Hawk" ВВС США.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что украинские военные пытались атаковать российский корабль "Иван Хурс", который также обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Тогда все морские беспилотники были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУПатрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море

https://crimea.ria.ru/20230611/vsu-atakovali-bezekipazhnymi-katerami-korabl-chernomorskogo-flota-1129318628.html

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корабль черноморского флота "приазовье", происшествия, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), газопровод "турецкий поток", беспилотные катера