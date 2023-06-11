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Шесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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Шесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ
Шесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Шесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ
Экипаж российского корабля "Приазовье" уничтожил атаковавшие его в Черном море украинские беспилотные катера из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М,... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T16:53
2023-06-11T16:53
корабль черноморского флота "приазовье"
происшествия
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
газопровод "турецкий поток"
беспилотные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Экипаж российского корабля "Приазовье" уничтожил атаковавшие его в Черном море украинские беспилотные катера из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России.На кадрах ведомства - фиксация приближения одного из дронов к кораблю, огонь из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М зенитного пушечного комплекса. Также в ролике запечатлен момент поражения и подрыва одного из беспилотников. На борту одного из дронов различимо название: "Кіт та Єнот" (Кот и Енот - ред.)".Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что вооруженные силы Украины безуспешная попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота в юго-восточной части Черного моря.По данным ведомства, в ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил. Кроме того, в момент атаки в воздухе в центральной части Черного моря работал стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B "Global Hawk" ВВС США.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что украинские военные пытались атаковать российский корабль "Иван Хурс", который также обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Тогда все морские беспилотники были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ попытались атаковать охранявший газопроводы в Турции корабль ЧФЧерноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУПатрульный корабль ЧФ провел одиночный бой в море
https://crimea.ria.ru/20230611/vsu-atakovali-bezekipazhnymi-katerami-korabl-chernomorskogo-flota-1129318628.html
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корабль черноморского флота "приазовье", происшествия, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), газопровод "турецкий поток", беспилотные катера

Шесть катеров: в Минобороны рассказали подробности об атаке на корабль РФ

16:53 11.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Экипаж российского корабля "Приазовье" уничтожил атаковавшие его в Черном море украинские беспилотные катера из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М, соответствующее видео в воскресенье опубликовало Минобороны России.
На кадрах ведомства - фиксация приближения одного из дронов к кораблю, огонь из бортовых шестиствольных автоматов АК-306М зенитного пушечного комплекса. Также в ролике запечатлен момент поражения и подрыва одного из беспилотников. На борту одного из дронов различимо название: "Кіт та Єнот" (Кот и Енот - ред.)".
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что вооруженные силы Украины безуспешная попытались атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль "Приазовье" Черноморского флота в юго-восточной части Черного моря.
По данным ведомства, в ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя, пострадавших нет, корабль повреждений не получил. Кроме того, в момент атаки в воздухе в центральной части Черного моря работал стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B "Global Hawk" ВВС США.
Средний разведывательный корабль Черноморского флота Приазовье. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
14:24
ВСУ атаковали безэкипажными катерами корабль Черноморского флота
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что украинские военные пытались атаковать российский корабль "Иван Хурс", который также обеспечивал безопасность газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". Тогда все морские беспилотники были уничтожены в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор.
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